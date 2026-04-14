Diez hombres arrestados en una operación encubierta contra el abuso sexual infantil

La policía informó que diez hombres están acusados ​​de solicitar servicios sexuales a quienes creían que eran menores de edad en el condado de Fairfax, Virginia, tras una operación encubierta de varios días denominada «Spring Bloom».

Detectives de la Unidad de Explotación Infantil del Condado de Fairfax, en colaboración con la policía de Washington D.C. y el FBI, se hicieron pasar por menores en diversas plataformas en línea. Según informaron, los sospechosos concertaron una cita con quien creían que era un menor para un encuentro sexual en el Condado de Fairfax, pero en realidad fueron recibidos por la policía.

El mayor Kevin White, subcomandante de la Unidad de Supresión de Delitos Violentos, dijo que los sospechosos sabían que las personas con las que pretendían reunirse eran menores de edad.

“Nuestros detectives… suelen declarar claramente que son menores de edad. No hay lugar a dudas”, dijo en una conferencia de prensa el lunes en la que anunció las detenciones.

Los 10 hombres , cuyas edades oscilan entre los 21 y los 64 años, provienen de diversos orígenes y profesiones.

En total, los hombres enfrentan 22 cargos, incluyendo 19 delitos graves relacionados con abusos sexuales a menores. La policía indicó que ninguno de ellos había enfrentado cargos similares con anterioridad.

Todos los sospechosos se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

White afirmó que una de las razones por las que la policía da publicidad a estas operaciones y detenciones es para concienciar sobre los peligros a los que se enfrentan los niños en internet.

“Creo que se puede afirmar con seguridad que cualquier red social a la que accedan sus hijos —juegos, sitios web de redes sociales, plataformas— supone un riesgo potencial y resulta peligrosa para ellos”, y añadió que la implicación de los padres es la forma más eficaz de proteger a los niños en internet.

“A menudo, todo reside en la implicación de los padres, en que sean activos y proactivos en lo que hacen sus hijos y con quién se comunican”, dijo White.