Olivia Troye, exasesora de Pence convertida en crítica de Trump, lanza su candidatura demócrata a la Cámara de Representantes de EEUU por VA

Olivia Troye, exasesora del vicepresidente Mike Pence, anunció el martes que se postulará para el Congreso como demócrata en el nuevo y propuesto séptimo distrito de Virginia, a la espera de la aprobación de un amplio referéndum de redistribución de distritos este mes.

Troye rompió públicamente con el Partido Republicano en 2020 tras desempeñar funciones políticas y de seguridad nacional, firmando una carta junto con más de 130 compañeros funcionarios republicanos en la que respaldaban la campaña de Joe Biden y argumentaban que «Donald Trump le ha fallado a nuestro país».

En los años transcurridos desde entonces, Troye se ha convertido en una crítica abierta del Partido Republicano bajo el mandato de Trump. Fue una de las oradoras principales en la Convención Nacional Demócrata de 2024.

“La maldad que presencié en esa Casa Blanca fue estremecedora. En 2020, finalmente dije ‘basta’”, declaró Troye en un video donde anunciaba su candidatura al Congreso. “Trump no me asusta. Lo enfrenté cuando más importaba, y estoy lista para hacerlo de nuevo”.

Con el anuncio del martes, Troye, ahora oficialmente demócrata, se convirtió en el primer candidato en declararse apto para la contienda en el propuesto nuevo Distrito 7. Se está conformando un nutrido grupo de posibles aspirantes, entre los que se incluyen la ex primera dama de Virginia, Dorothy McAuliffe, y varios legisladores estatales.

Sin embargo, primero los demócratas deben imponerse en el crucial referéndum de redistribución de distritos del 21 de abril, que determinará si el nuevo 7.º distrito existe o no. Este es el último frente en una lucha nacional contra la manipulación de distritos electorales que, de aprobarse, podría permitir a los demócratas ganar cuatro escaños y obtener una ventaja de 10 a 1 en la delegación del estado en el Congreso.

Los republicanos han bautizado despectivamente al nuevo séptimo distrito como el «distrito de la pinza de langosta», en referencia a sus contorsiones destinadas a maximizar el porcentaje de votos demócratas.