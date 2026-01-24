Guardia privado llamó al 911 por homicidio de detenido de ICE

Un inmigrante cubano en un centro de detención de Texas intentó ahorcarse, fue inmovilizado por guardias esposados ​​y dejó de respirar durante un forcejeo posterior, según una llamada al 911 de un contratista de seguridad privado.

Una persona que se identificó como el teniente Paul Walden pidió ayuda de emergencia mientras el personal médico intentaba reanimar a Geraldo Lunas Campos el 3 de enero en el Campamento East Montana en El Paso, Texas. Un médico forense del condado dictaminó a principios de esta semana que la muerte fue un homicidio.

“Intentó ahorcarse, lo esposamos y siguió adelante”, dijo Walden, según una grabación de la llamada que The Associated Press obtuvo mediante una solicitud de información pública de Texas. No dio más detalles sobre cómo Lunas Campos intentó ahorcarse ni qué sucedió después. La Ciudad de El Paso omitió partes de la llamada para proteger la información médica.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que supervisa el Campamento East Montana, no mencionó en su declaración inicial sobre la muerte que Lunas Campos hubiera intentado suicidarse ni que hubiera sido inmovilizado físicamente. No respondió de inmediato a las preguntas del viernes sobre la llamada al 911.

La llamada al 911 respalda en parte la descripción modificada del incidente que ofreció un portavoz de la agencia días después: los guardias intervinieron para ayudar cuando Lunas Campos intentó suicidarse. Lunas Campos «se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando quitarse la vida», y dejó de respirar durante el forcejeo, según el portavoz.

Un testigo dijo a The Associated Press la semana pasada que Lunas Campos estaba esposado mientras al menos cinco guardias lo sujetaban y uno le puso un brazo alrededor del cuello y lo apretó hasta que quedó inconsciente.

La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso dictaminó que la muerte de Lunas Campos, de 55 años, fue un homicidio causado por asfixia debido a la compresión en el cuello y el torso. A diferencia de muchos homicidios, no está claro si alguna agencia policial ajena al ICE está investigando la muerte.

El informe de la autopsia indicó que los testigos vieron a Lunas Campos quedar inconsciente mientras era sujetado por los guardias. Se encontraron lesiones que indicaban que los guardias lo sujetaron y le presionaron el cuello y la espalda hasta que su cuerpo no tuvo suficiente oxígeno para sobrevivir.

El Campamento East Montana fue construido el año pasado para albergar a miles de inmigrantes en el desierto en Fort Bliss, una enorme base del ejército a sólo unas millas de la frontera de Estados Unidos con México.

Walden, quien llamó al 911, ha sido agente de detención de la contratista federal Akima Global Services desde el 1 de septiembre, pocos días después de la apertura del campamento, según su licencia de guardia de seguridad privada de Texas. Walden, de 25 años, no respondió a los mensajes que se le dejaron en un número de teléfono y una dirección de correo electrónico asociados a él. Akima, que tampoco respondió a los mensajes en busca de comentarios, presta servicios de detención y seguridad para el ICE.

Un segundo funcionario del Campamento Este de Montana llamó a la policía solicitando una investigación sobre la muerte poco después de que Lunas Campos fuera declarado muerto, pero fue rechazado, según los registros y las llamadas telefónicas publicadas el viernes. El hombre afirmó no haber presenciado la muerte, pero le habían dicho que se trataba de un suicidio.

El comunicado inicial del ICE sobre la muerte indicó que Lunas Campos se comportó de manera disruptiva mientras esperaba en la fila para recibir sus medicamentos, se negó a regresar a su dormitorio y fue puesto en aislamiento. El comunicado indicó que el personal lo observó en estado de angustia y contactó al personal médico para que lo atendiera.

El ICE tomó bajo custodia a Lunas Campos, quien residía en Estados Unidos desde 1996, en julio pasado tras un operativo en Rochester, Nueva York. Un juez de inmigración ordenó su deportación en 2005 tras ser condenado por contacto sexual con una menor, pero su deportación nunca se llevó a cabo. Posteriormente cumplió una condena por drogas y fue liberado de la supervisión estatal en Nueva York en 2017.

Walden le informó al operador que Lunas Campos, quien tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad, había vomitado y orinado sobre sí mismo. Añadió que el personal del Campamento East Montana estaba usando un desfibrilador portátil para intentar restablecer su ritmo cardíaco.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de El Paso encontraron a Lunas Campos sin pulso y en apnea en el suelo de su celda mientras el personal le practicaba RCP, según un informe del incidente obtenido por AP. Le proporcionaron soporte vital avanzado antes de declararlo muerto.

Una hora después de la llamada de Walden, un hombre que se identificó como el subdirector del Campamento East Montana, Daniel Ríos, llamó a la oficina del sheriff del condado para solicitar una investigación de la muerte. El condado transfirió la llamada a la ciudad. Ríos declaró que se dirigía al campamento en coche y no presenció la muerte.

«Creo que simplemente se ahorcó», dijo Ríos. Pero añadió que no tenía detalles y que «no quiero mentirles».

Ríos volvió a llamar una hora después, al no recibir respuesta de nadie, preguntando cuándo llegarían los detectives. Los registros indican que el Departamento de Policía de El Paso no intervino.