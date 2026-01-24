Lo que hay que saber sobre el acuerdo para mantener TikTok

TikTok finalmente ha finalizado un acuerdo para mantener la popular plataforma para compartir videos operando en los EE. UU. después de años de incertidumbre, pero aún quedan dudas sobre si la experiencia de los usuarios cambiará y si los cambios realmente abordan las preocupaciones de seguridad en torno a la aplicación.

Esto es lo que debe saber sobre el acuerdo, que creó una nueva empresa conjunta de TikTok en EE. UU. después de que la empresa de plataforma de videos sociales firmara acuerdos con importantes inversores, incluidos Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX.

¿Por qué era necesario el acuerdo?

Tras la aprobación por amplias mayorías bipartidistas en el Congreso, y la firma del presidente Joe Biden, de una ley que prohibiría TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la china ByteDance, la plataforma estaba a punto de cerrar sus puertas en enero de 2025, fecha límite establecida por la ley. Durante varias horas, así fue. Pero en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras su administración buscaba un acuerdo para la venta de la compañía. Una serie de órdenes continuaron extendiendo el plazo hasta que se alcanzó este acuerdo.

No sabemos cómo cambiará la experiencia de TikTok, pero no hay ninguna aplicación nueva

La corresponsal de AP, Donna Warder, informa sobre un acuerdo con TikTok en Estados Unidos.

Según TikTok, los usuarios estadounidenses podrán seguir usando la misma aplicación. Sin embargo, aún no está claro qué verán exactamente en sus feeds una vez que se implemente el cambio.

El algoritmo —la fórmula secreta que impulsa su adictivo feed de video— que opera en el backend estadounidense será licenciado por ByteDance y luego reentrenado con datos de usuarios estadounidenses. Este reentrenamiento de la fórmula de recomendación de contenido seguramente generará, al menos sutiles cambios, en los feeds personalizados de los usuarios.

Cualquier cambio notable en el servicio de una plataforma de redes sociales aumenta el riesgo de alienar a su audiencia, dijo Jasmine Enberg, analista de la firma de investigación eMarketer.

El comunicado de prensa de TikTok afirma que los creadores estadounidenses seguirán siendo visibles en otras regiones del mundo y que las empresas podrán mantener su alcance global. Sin embargo, se desconoce cómo se logrará la interoperabilidad entre EE. UU. y ByteDance para mantener una experiencia global de TikTok.

El algoritmo reentrenado significa que las tendencias —»y lo que domina los feeds»— se sentirán claramente estadounidenses», dijo la analista de Forrester, Kelsey Chickering.

“El contenido global seguirá apareciendo, pero su clasificación cambiará”, dijo. “Esto es importante porque el algoritmo es el motor de la experiencia adictiva de la aplicación. La pregunta es: ¿Un feed centrado en EE. UU. potenciará la interacción o debilitará el prestigio cultural de TikTok?”

Lo que sí se sabe, sin embargo, es que existen unas Condiciones de Servicio actualizadas.

Una de las actualizaciones señala que, si bien los usuarios conservan la propiedad de su contenido, TikTok puede usar ese contenido para operar o mejorar la plataforma, sujeto a la configuración.

Los estadounidenses menores de 13 años estarán limitados a una “Experiencia para menores de 13 años”.

Además, los usuarios también son responsables de cualquier contenido publicado generado por IA y deben etiquetarlo como creado por inteligencia artificial.

Los nuevos dueños de TikTok tienen vínculos con Trump

Aunque ya no dirige Oracle como su director ejecutivo, el cofundador de la compañía, Larry Ellison, sigue siendo un alto ejecutivo y, al mismo tiempo, gestiona una fortuna personal estimada en 225 000 millones de dólares. Ellison, de 81 años, podría convertirse en una figura influyente entre bastidores en los medios, tras haber ayudado a financiar la reciente fusión de Skydance con Paramount, valorada en 8 000 millones de dólares , un acuerdo ideado por su hijo, David. La relación de Ellison con la administración Trump se remonta al primer mandato del presidente, donde participó en los esfuerzos de la administración para que ByteDance vendiera TikTok.

Estos vínculos han generado inquietud entre algunos usuarios sobre la moderación de contenido y qué videos verán los usuarios estadounidenses en sus feeds.

“Si la moderación se inclina hacia una postura política o no logra frenar la desinformación, TikTok corre el riesgo de un éxodo de usuarios a plataformas rivales”, afirmó Chickering. “Ya lo vimos antes cuando la transformación de Twitter en X desencadenó el rechazo de usuarios y anunciantes”.

El vicepresidente JD Vance, a quien se le encomendó ayudar a liderar los esfuerzos de la Casa Blanca para encontrar un comprador estadounidense para TikTok, participó en reuniones de negociación junto con Way, al igual que Trump, según una persona familiarizada con las reuniones que no estaba autorizada a hablar públicamente.

En septiembre, cuando funcionarios estadounidenses, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron en Madrid con funcionarios chinos, Vance y Trump participaron en algunas de las reuniones de negociación por teléfono y presionaron a China para que aceptara un acuerdo antes del final del viaje, lo que hicieron, según el funcionario.

Eso condujo a la orden ejecutiva de Trump en septiembre que permitió a TikTok seguir operando en Estados Unidos.

El acuerdo no aborda por completo las preocupaciones de seguridad en la ley

Los legisladores expresaron previamente su preocupación de que el gobierno chino pudiera usar el algoritmo de TikTok para impulsar propaganda o recopilar datos sobre usuarios individuales, una razón clave por la que el Congreso aprobó una legislación en 2024 que exige la desinversión de la empresa del propietario con sede en Beijing, ByteDance.

La ley prohíbe “cualquier cooperación con respecto al funcionamiento de un algoritmo de recomendación de contenido” entre ByteDance y un nuevo grupo propietario estadounidense potencial, por lo que no está claro cómo se desarrollará la participación continua de ByteDance en este acuerdo, especialmente porque licenciarán el algoritmo a la entidad estadounidense.

¿Cómo están reaccionando los usuarios y creadores?

Skip Chapman, copropietario de KAFX Body en Manasquan, Nueva Jersey, empresa que fabrica y vende desodorantes naturales, lanzó su negocio en abril de 2023 en TikTok, cuando la tienda de TikTok aún estaba en fase beta. Dijo que, sobre todo, se alegra de poder dejar de preocuparse por la posible prohibición de TikTok, una amenaza que ha estado rondando su negocio durante más de un año. Vende sus productos en su propio sitio web y en Amazon, pero el 80 % de sus ventas aún provienen de la tienda de TikTok, que es su principal vía para llegar a nuevos clientes.

Dijo que se siente cautelosamente optimista de que el acuerdo será bueno para TikTok y su tienda, pero está un poco preocupado de que los nuevos propietarios puedan despriorizar el aspecto de comercio electrónico de TikTok.

“En los últimos dos años, TikTok realmente se ha inclinado hacia este comercio social en vivo y simplemente la capacidad de vender en la plataforma y lo han priorizado y espero que los nuevos propietarios continúen priorizándolo y aún más, agreguen más funciones, más beneficios, más oportunidades para mi negocio”, dijo.

Vanessa Barreat es propietaria del restaurante mexicano La Vecindad en Las Vegas y tiene una página de TikTok para el restaurante con más de 100,000 seguidores. La visibilidad en la página le ha ayudado a atraer clientes, especialmente de fuera de la ciudad, y a reducir su inversión en marketing.

Ella dijo que está en una “mentalidad de esperar y ver” sobre el acuerdo.

“Siempre que hay un cambio o acuerdo importante, hay incertidumbre, pero no me guío por el miedo”, dijo. “TikTok ha empoderado a muchas voces que históricamente no tenían acceso a plataformas como esta, y ese impacto no desaparece de la noche a la mañana”.