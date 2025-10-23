Grupo de derechos de los inmigrantes pide retirar a las mujeres embarazadas de los centros de detención

Las mujeres detenidas por agentes de inmigración estadounidenses mientras estaban embarazadas dicen que recibieron atención inadecuada en una carta publicada el miércoles que pide al gobierno de Trump que deje de retener a las futuras madres en centros de detención federales.

La carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos es parte de una campaña más amplia realizada en los últimos meses por demócratas y grupos de derechos de los inmigrantes para llamar la atención sobre lo que dicen es el maltrato de las detenidas embarazadas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido su atención, afirmando que las detenidas embarazadas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y alojamiento «alineados con los estándares de atención de la comunidad».

Además, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró el miércoles que este tipo de detenciones son «extremadamente raras» y que las mujeres embarazadas representan actualmente menos del 1% del total de detenidos por ICE. La agencia no proporcionó cifras adicionales sobre las detenidas embarazadas, en período de posparto o en período de lactancia, datos que los demócratas han solicitado durante meses.

La carta enviada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles cita relatos de mujeres embarazadas que dicen que las encadenaron mientras las transportaban, las pusieron en confinamiento solitario durante varios días y no les dieron suficiente comida ni agua mientras estaban detenidas en Luisiana y Georgia.

La ACLU afirmó que, en los últimos cinco meses, se ha reunido con más de una docena de mujeres que quedaron embarazadas bajo custodia del ICE, incluidas algunas que sufrieron un aborto espontáneo durante su detención. Las mujeres relataron experiencias sumamente preocupantes, según la carta, como la falta de traducción durante las consultas médicas y la negligencia médica. Una sufrió una infección grave tras el aborto espontáneo.

Cuando se le preguntó sobre la carta, McLaughlin la calificó como «otro intento repugnante de difamar al ICE». Argumentó que la ACLU utilizó afirmaciones «sin fundamento» e «imposibles de verificar».

En una entrevista con The Associated Press, una de las mujeres declaró que la mantuvieron esposada durante su traslado a Luisiana, un viaje que duró cinco horas y abarcó dos vuelos. La mujer, quien ya fue puesta en libertad y dio a luz, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias durante su caso en curso.

Un agente le dijo que consideró quitarle las esposas, pero le preocupaba que escapara. «¿Cómo voy a escapar si estoy embarazada?», respondió la mujer.

Dijo que se sentía como si la hubieran secuestrado y que experimentó mareos, náuseas y sangrado vaginal. Durante su detención, dijo que a las mujeres embarazadas no se les ofrecía una dieta especial y describió la comida como horrible. Alegó que las detenidas tenían que «mendigar» agua y papel higiénico.

La carta de la ACLU es el último llamado a una investigación sobre los arrestos y el tratamiento de las detenidas embarazadas.

En septiembre, los demócratas del Senado escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresando su preocupación por la prevalencia y el trato que reciben las mujeres embarazadas, en período de posparto y lactantes bajo custodia del ICE. Exigieron que la agencia dejara de detener a estas personas a menos que existan circunstancias excepcionales.

“La atención adecuada durante el embarazo es un derecho humano fundamental, independientemente de si se está encarcelada o no y de la situación migratoria”, declaró la representante Sydney Kamlager-Dove, demócrata de California. En julio, firmó una carta del Caucus de Mujeres Demócratas dirigida a los funcionarios del DHS, expresando su preocupación por el trato a las mujeres y exigiendo respuestas, incluyendo cuántas han dado a luz durante su detención.

Kamlager-Dove dijo que está trabajando en una legislación que “restringiría severamente el uso de restricciones en mujeres embarazadas, en trabajo de parto y en posparto que están bajo custodia federal”.

Las directrices del ICE ya establecen que los agentes no deben detener, arrestar ni poner bajo custodia por una infracción administrativa de las leyes de inmigración a personas que se sepa que están embarazadas, en período de posparto o en período de lactancia, según una política enviada a la AP por el DHS. Sin embargo, el documento sí establece que estas personas pueden ser detenidas y mantenidas bajo custodia en circunstancias excepcionales o si su liberación está prohibida por la ley.

La política también prohíbe el uso de restricciones en detenidas embarazadas, pero aquí también hay excepciones, incluso si existe una amenaza seria de que la detenida se haga daño a sí misma o a otros, o si “un riesgo inmediato y creíble” de fuga no puede “minimizarse razonablemente” mediante otros métodos.