EEUU y la UE anuncian nuevas sanciones contra Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró el miércoles su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania y anunció nuevas sanciones contra Moscú.

La Unión Europea (UE) también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a su implacable invasión de tres años y medio a su vecino.

Trump postergó la imposición de sanciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó tras el fracaso de los planes para una nueva cumbre con Putin en Budapest.

Ante la falta de progresos para detener el conflicto, este miércoles anunció sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

«Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado», dijo ante periodistas en el Despacho Oval.

Sin embargo, se mostró esperanzado de que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: «Estas son sanciones enormes (…) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva».

Washington dará a conocer el jueves «un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia», dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.

Casi al tiempo, un portavoz de la presidencia de la UE informó que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

«La paz solo puede lograrse mediante la fuerza y ejerciendo la máxima presión sobre el agresor utilizando todos los instrumentos internacionales disponibles», declaró la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Olga Stefanishina.

– «Nadie quiere perder el tiempo» –

Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

«Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin», dijo Bessent en un comunicado.

El secretario dijo más tarde al programa Kudlow de Fox Business que era «una de las mayores sanciones» que Estados Unidos ha impuesto contra Rusia.

«El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa» de negociaciones, dijo Bessent, y agregó que Trump estaba «decepcionado con la situación actual de estas conversaciones».

Trump había anunciado el martes que aplazaba un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión «desperdiciada».

Sin embargo, el Kremlin aseguró el miércoles que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre. «Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin», dijo el portavoz del Kremlin.

Más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo: «Todavía nos gustaría reunirnos con los rusos», sobre Ucrania. «Siempre estaremos interesados en involucrarnos si hay una oportunidad de lograr la paz».

– Sanciones de la UE al petróleo y gas –

Como parte de las nuevas medidas de la UE, el bloque de 27 naciones adelantó que prohibirá la importación de gas natural licuado desde Rusia a partir de principios de 2027.

También incluyó en la lista negra a más de 100 buques de la llamada «flota fantasma» de antiguos barcos petroleros.

Más allá de los esfuerzos por cortar los ingresos de Moscú, la UE también restringirá los viajes de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

Se espera que los 27 países adopten el paquete de sanciones el jueves, cuando está previsto que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participe en una reunión de los líderes de la UE en Bruselas.