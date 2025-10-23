Lo que hay que saber sobre el salón de baile que Trump está añadiendo a la Casa Blanca

Esta semana comenzó la construcción del salón de baile de 250 millones de dólares que el presidente Donald Trump está añadiendo a la Casa Blanca, mientras los equipos de construcción comenzaron a derribar la fachada del Ala Este , donde se está construyendo el nuevo espacio.

El salón de baile de 90.000 pies cuadrados empequeñecerá a la propia Casa Blanca, con casi el doble del tamaño, y Trump dice que tendrá capacidad para 999 personas.

Trump dijo en las redes sociales que el salón de baile no costará ni un centavo a los contribuyentes porque está siendo financiado en forma privada por “muchos patriotas generosos, grandes compañías estadounidenses y yo mismo”.

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre el más reciente proyecto de construcción de la Casa Blanca:

¿Por qué Trump está construyendo un salón de baile?

Trump afirma que la Casa Blanca necesita un gran espacio para el entretenimiento y se ha quejado de que el Salón Este, el espacio más grande actualmente en la Casa Blanca, es demasiado pequeño, con capacidad para unas 200 personas. Ha criticado la práctica anterior de los presidentes de organizar cenas de estado y otros grandes eventos en carpas en el Jardín Sur.

¿Quién paga los 250 millones de dólares que costará la construcción?

Trump afirma que el proyecto se financiará con donaciones privadas y que no se destinará dinero público al salón de baile. La Casa Blanca prometió divulgar información sobre las personas y empresas que han prometido o donado dinero e invitó a algunos de los donantes a una cena en el Salón Este la semana pasada, pero no ha publicado una lista completa ni el desglose de los fondos.

Unos 22 millones de dólares para el proyecto provinieron de YouTube, una subsidiaria de Google, como parte de un acuerdo reciente por una demanda de 2021 que Trump presentó contra la compañía.

La Casa Blanca tampoco ha dicho cuánto de su propio dinero está aportando Trump.

¿Por qué derribar parte del Ala Este para construir el salón de baile?

El Ala Este es tradicionalmente la zona social de la Casa Blanca y se encuentra frente al Departamento del Tesoro, frente a la Avenida Ejecutiva Este. Es por donde entran turistas y otros invitados para asistir a eventos.

El presidente dijo el 31 de julio que la Casa Blanca permanecería intacta mientras se construía el salón de baile.

«No interferirá con el edificio actual», dijo. «Estará cerca, pero sin tocarlo. Y respeta totalmente el edificio existente, del cual soy un gran admirador».

La Casa Blanca dijo que era necesaria alguna demolición porque el Ala Este, el hogar tradicional de la primera dama y su personal, está siendo modernizado como parte del proyecto del salón de baile.

¿Podrá Trump construir un salón de baile?

Se sigue adelante con la construcción a pesar de la falta de aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, la agencia del poder ejecutivo que tiene jurisdicción sobre la construcción y las renovaciones importantes de los edificios gubernamentales en la región.

Trump nombró a Will Scharf, un alto asesor de la Casa Blanca, para dirigir la comisión. Scharf ha distinguido entre trabajos de demolición y reconstrucción, afirmando que la comisión solo tiene jurisdicción sobre estos últimos.

¿Qué pasa con la Sala Este?

Según Trump, se convertirá en un espacio donde los invitados podrán socializar, disfrutar de cócteles y aperitivos hasta que los llamen al salón de baile para cenar. Trump dijo que se eliminarán algunas ventanas de la sala para crear un pasillo de entrada y salida al salón.

¿Cómo será el nuevo salón de baile?

Las imágenes publicadas por la Casa Blanca sugieren un gran parecido con el salón de baile dorado de Mar-a-Lago, el club privado y hogar de Trump en Palm Beach, Florida.

El proyecto también ha crecido en tamaño desde su anuncio, pasando de tener capacidad para 650 invitados sentados a 999 personas, espacio suficiente para una inauguración si fuera necesario, según declaró en una reciente cena para donantes en la Casa Blanca. Las ventanas serán a prueba de balas, añadió.

¿Cuándo estará terminado el salón de baile?

La Casa Blanca ha dicho que el salón de baile estará listo para usarse mucho antes de que termine el mandato de Trump en enero de 2029, un plazo ambicioso.

¿Ha realizado Trump otros cambios en la Casa Blanca?

Sí. Ha redecorado a fondo el Despacho Oval añadiendo numerosos retratos, bustos y adornos dorados. Convirtió el Jardín de Rosas en un patio cubierto de piedra , instaló imponentes astas de bandera en los jardines norte y sur, y decoró una pared exterior con retratos de todos los presidentes , excepto su predecesor inmediato, el demócrata Joe Biden.

Trump también dijo que renovó el baño del famoso dormitorio Lincoln en la sala de estar privada y colocó pisos de mármol en un pasillo que conduce al jardín sur.

¿Cómo ha cambiado la construcción la Casa Blanca a lo largo de los años?

Los presidentes han ampliado la Casa Blanca desde que comenzó la construcción en 1792 por una serie de razones, y los asesores de Trump dicen que su decisión de construir un salón de baile sigue esa larga tradición .

Muchos de los proyectos anteriores fueron criticados por ser demasiado costosos o demasiado lujosos, pero finalmente fueron aceptados, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca .

Thomas Jefferson añadió las columnatas este y oeste.

Andrew Jackson construyó el Pórtico Norte en el lado de la Avenida Pennsylvania de la Casa Blanca, alineándolo con el Pórtico Sur que James Monroe agregó después de que la mansión original fuera reconstruida luego de que los británicos la quemaran durante la Guerra de 1812.

Theodore Roosevelt añadió el Ala Oeste para proporcionar un espacio exclusivo para el presidente y su personal clave, mientras que Franklin D. Roosevelt añadió el Ala Este, que con el tiempo se convirtió en la base del personal de la primera dama y sus funciones sociales.

Una de las renovaciones más importantes de la Casa Blanca ocurrió bajo el mandato de Harry Truman, cuando se descubrió que la mansión era estructuralmente tan precaria que ordenó vaciar por completo el interior, proyecto que duró desde 1948 hasta 1952. El proyecto, incluida la adición por parte de Truman de un balcón al segundo piso del Pórtico Sur, fue muy controvertido.

Otros cambios incluyen la creación del Jardín de Rosas durante la administración de John F. Kennedy y la decisión de Richard Nixon de convertir una piscina cubierta construida para la fisioterapia de FDR en un espacio de trabajo para el creciente cuerpo de prensa de la Casa Blanca.