Gavin Newsom, no hay amenaza inminente pese a la advertencia sobre un posible ataque con drones iraníes

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que no había una amenaza inminente para el estado, a pesar de una advertencia del FBI de que Irán podría enviar drones a la Costa Oeste en represalia por la guerra .

Newsom dijo que los problemas con los drones “siempre han sido una prioridad”.

“Hemos estado al tanto de esa información. … Se trata de una postura de preparación para los peores escenarios”, dijo el gobernador el miércoles.

El FBI advirtió recientemente a los departamentos de policía que Irán podría intentar atacar el estado.

“Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”, decía la alerta, según ABC News.

«No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este presunto ataque», dijo el FBI.

Le preguntaron al presidente Donald Trump sobre este tema el miércoles en la Base Conjunta Andrews.

«Se está investigando, pero hay muchas cosas sucediendo. Solo podemos aceptarlas como vengan», dijo Trump.

La policía de Los Ángeles y San Francisco afirmó estar monitoreando los eventos mundiales para detectar cualquier riesgo para sus ciudades. Ambas señalaron que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades estatales y federales.