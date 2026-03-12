Juez evaluará solicitud para impedir que Trump cierre y demuela el Kennedy Center

Un juez federal considerará el jueves por la tarde una solicitud para impedir que el presidente Donald Trump cierre el Kennedy Center durante dos años , como parte de su plan para renovar el centro de artes escénicas, al que ha añadido su nombre.

La solicitud de una orden de restricción temporal busca detener, al menos por ahora, los despidos de empleados, la cancelación de espectáculos y cualquier paso hacia el cierre, demolición o renovación del Kennedy Center.

La audiencia del jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington es parte de la demanda presentada en diciembre de 2025 por la congresista demócrata de Ohio, Joyce Beatty, para detener los esfuerzos de Trump de cambiar el nombre del Kennedy Center.

El 19 de diciembre, un día después de que la junta directiva del centro, compuesta por aliados de Trump, votara a favor de realizar el cambio, los trabajadores agregaron el nombre del presidente actual al exterior de la instalación, que ahora dice The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

La presentación de Beatty también solicita al juez que conceda una orden para garantizar que Beatty, quien es fideicomisario, pueda participar en la próxima reunión de la Junta del Centro Kennedy el 16 de marzo, que se llevará a cabo en la Casa Blanca.

El 1 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció en una publicación en Truth Social que cerrará el Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones, a partir de julio.

Según la demanda, en comentarios públicos desde entonces, Trump ha dicho que planea reutilizar “el acero” y “parte del mármol” de las instalaciones actuales y crear un edificio “completamente nuevo”.

La demanda alega que Trump está abandonando los planes operativos del Kennedy Center para realizar reparaciones de rutina y mantenimiento de capital mientras el centro de artes escénicas continúa operando.

“El cierre repentino parece diseñado para ocultar la vergonzosa huida de clientes y espectáculos precipitada por la decisión del presidente Donald Trump de convertir el Kennedy Center en un proyecto de vanidad personal”, según el documento.

Aunque el cierre del Kennedy Center aún está pendiente de la aprobación de la junta, la presentación de Beatty dice que si se cierra la instalación, sería extremadamente difícil revivir la institución: «Las funciones se trasladarán a otro lugar, el personal se irá y la reputación del Centro se verá dañada».

La solicitud de una orden de restricción temporal pide al juez que actúe de inmediato para evitar un daño irreparable.

La solicitud solicita al tribunal que prohíba a la administración Trump “destruir físicamente el Centro y exigir que se notifique al Tribunal con suficiente antelación al inicio de la construcción. Las tácticas del presidente con respecto al Centro Kennedy recuerdan, lamentablemente, a su anterior demolición del Ala Este de la Casa Blanca”, como parte de sus planes para construir un salón de baile .

La presentación de Beatty genera preocupación de que el Kennedy Center sea demolido rápidamente: “Hay muchas razones para creer que el pasado será un prólogo”.

Según los abogados de Beatty, incluido el Grupo de Litigios de Washington, «El tribunal no debería esperar a que las excavadoras estén en la puerta. Debería emitir una orden que preserve el statu quo hasta que el estado de derecho, y no una acción ejecutiva unilateral, determine el destino final del Centro Kennedy».

Lo que dice la administración Trump

En su respuesta a la solicitud de una orden de restricción temporal, la Administración Trump dice que a Beatty se le permitirá asistir a la reunión del 16 de marzo, pero no aborda la cuestión de si hay planes para seguir adelante con la demolición del Kennedy Center.

“Tendrá derecho a hablar en esa reunión”, según la respuesta de la administración a la solicitud de Beatty de una orden de restricción temporal. “Ciertamente, la demandante no podrá votar. Pero esto se debe a que, según los estatutos y el procedimiento establecido del Centro, los fideicomisarios ex officio no tienen derecho a voto”.

Beatty es miembro “ex officio” de la junta en virtud de su posición como representante de los Estados Unidos.

La intervención del tribunal en este punto “perjudicaría significativamente los intereses de los acusados ​​en la gestión de sus asuntos internos y, además, dañaría el interés público en la administración eficaz de los instrumentos fiduciarios de beneficencia autorizados a nivel federal”, según los abogados del Departamento de Justicia.