Muere el pistolero que hirió a dos personas en la Universidad Old Dominion en VA

Un hombre armado murió y dos personas resultaron heridas después de un tiroteo en la Universidad Old Dominion el jueves por la mañana, dijo la escuela de Virginia.

La ODU informó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, hiriendo a dos personas, que fueron trasladadas al hospital. No quedó claro de inmediato cómo murió el tirador.

Aproximadamente una hora después del tiroteo, ODU declaró que ya no había ninguna amenaza en el campus.

La universidad pública de Norfolk canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves e instó a las personas a evitar el área dentro y alrededor de Constant Hall mientras los funcionarios de emergencia continuaban trabajando.

La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo en la plataforma social X que tenía agentes en la escena apoyando la respuesta.

Ubicada en la costa de Norfolk, la Universidad Old Dominion cuenta con aproximadamente 24,000 estudiantes, 17,500 de ellos estudiantes de pregrado. La institución ofrece alrededor de 240 programas de grado y es reconocida por su inversión en investigación y sus programas de doctorado. Casi el 30% de sus estudiantes son militares, según el sitio web de la universidad. La zona también alberga la Estación Naval de Norfolk, la estación naval más grande del mundo.