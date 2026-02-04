Funcionarios federales de inmigración exploran almacenes mientras buscan más espacio de detención

Los funcionarios federales de inmigración están explorando almacenes y comenzando a comprar algunos de ellos para transformarlos en instalaciones de detención y procesamiento.

Algunos propietarios de almacenes han decidido no vender al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo presión de funcionarios electos y defensores. Algunas ciudades están emitiendo comunicados instando al ICE a buscar soluciones en otras partes, y Kansas City ha aprobado una moratoria para los centros de detención no administrados por la ciudad.

ICE ha ofrecido pocos detalles, incluso a las ciudades, pero dijo en una declaración que los sitios no serían almacenes sino «centros de detención bien estructurados» y dijo que no debería sorprender que la agencia esté trabajando para ampliar el espacio de detención.

A continuación se muestra un vistazo de lo que está sucediendo:

Arizona

ICE pagó 70 millones de dólares el mes pasado por un gran almacén en las afueras del noroeste de Phoenix, según una escritura presentada en el condado de Maricopa.

La ciudad de Surprise dijo en un comunicado publicado el viernes que no estaba al tanto de que hubiera esfuerzos en marcha para comprar el edificio, no fue notificada de la transacción por ninguna de las partes involucradas y no ha sido contactada por el Departamento de Seguridad Nacional o cualquier agencia federal sobre el uso previsto del edificio.

El comunicado indicó que los proyectos federales no están sujetos a regulaciones locales, como la zonificación.

Florida

En Orlando, el alcalde Buddy Dyer dijo en una declaración el mes pasado que se le informó a la ciudad que no tiene opciones legales para detener la posible apertura de una instalación del ICE.

El comunicado indicaba que la ciudad no había sido informada por el gobierno federal sobre posibles planes, pero un reportero de televisión vio a un grupo de contratistas privados y funcionarios federales visitando una nave industrial de 439,945 pies cuadrados el mes pasado. El asesor principal de ICE, David Venturella, declaró entonces a un reportero de WFTV que la visita era «exploratoria» y que aún no se había decidido nada.

La abogada de la ciudad, Mayanne Downs, dijo en una carta que “ICE es inmune a cualquier regulación local que interfiera de alguna manera con su mandato federal”.

Indiana

El consejo municipal de Merrillville aprobó una resolución la semana pasada en oposición a que ICE convierta un almacén en un centro de procesamiento o detención.

La ciudad afirmó tener conocimiento de una visita al almacén recién construido, de 275,000 pies cuadrados. Sin embargo, indicó que no había recibido ninguna notificación ni comunicación del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional ni ninguna agencia federal sobre posibles planes.

Una declaración anterior dijo que la ciudad estaba revisando los requisitos de zonificación, uso del suelo y ocupación.

Maryland

El ICE adquirió un almacén en un condado a unas 60 millas (96 kilómetros) al noroeste de Baltimore por 102,4 millones de dólares, según una escritura firmada el mes pasado. La escritura fue descubierta por Project Salt Box , un organismo de control del ICE en Maryland.

Funcionarios del condado de Washington informaron en una publicación de Facebook que el Departamento de Seguridad Nacional envió una carta con antelación indicando que estaba considerando comprar el almacén para usarlo como una «nueva instalación de procesamiento de ICE en Baltimore». Cafeterías, baños, espacios de atención médica, carpas y casetas de vigilancia podrían formar parte del proyecto, según la carta dirigida a los funcionarios de historia y planificación del condado.

El condado dijo que no había mucho que pudieran hacer porque el gobierno federal generalmente no necesita respetar las regulaciones de zonificación locales que entran en conflicto con los mandatos federales.

“El condado de Washington no puede restringir legalmente la capacidad del gobierno federal para proceder”, decía la publicación.

Minnesota

En los suburbios de Minneapolis, los propietarios de dos almacenes se retiraron de posibles acuerdos con ICE en medio de una protesta pública.

En Woodbury, la alcaldesa Anne Burt publicó en Facebook el mes pasado que el personal municipal había confirmado que un almacén en la ciudad no se vendería ni alquilaría al gobierno federal. También confirmó en una reunión del consejo que el ICE había mostrado interés en la propiedad.

Los propietarios de otro almacén en Shakopee también decidieron no seguir adelante, anunció el representante estatal Brad Tabke el mes pasado en una publicación de Facebook .

“Te escucharon, te escucharon”, dijo Tabke.

Misisipí

El mes pasado se vio a funcionarios federales explorando un edificio en el condado de Marshall, dijo el vicepresidente de la junta del condado, Neil Bennett, a The Commercial Appeal.

Bennett dijo que no sabía de la visita de antemano porque se trata de un edificio privado, pero se enteró «más tarde». El edificio figura como disponible para venta y alquiler en el sitio web de JLL Properties , un proveedor de bienes raíces comerciales.

Bennett declaró a The Associated Press que no tuvo tiempo de hablar sobre la situación cuando lo contactaron el martes debido a los continuos cortes de electricidad en la zona. Una mujer que contestó el teléfono en la sede del gobierno del condado indicó que el condado no hará comentarios por el momento.

Misuri

En Kansas City, el ayuntamiento aprobó una moratoria de cinco años para los centros de detención no administrados por la ciudad el mismo día en que se vio a funcionarios del ICE visitando un almacén.

Manny Abarca, un legislador del condado de Jackson, fue inicialmente amenazado con intrusión cuando se presentó el 15 de enero en el edificio de casi 1 millón de pies cuadrados (92,903 metros cuadrados) en las afueras de Kansas City.

Dijo que finalmente le permitieron entrar, donde Shawn Byers, el subdirector de la oficina de campo de ICE en Chicago, le dijo que estaban buscando un sitio con 7.500 camas.

Abarca anunció la semana pasada que estaba introduciendo una moratoria de detención similar a nivel de condado.

“Cuando el poder federal pone a las comunidades en vilo, el gobierno local tiene la responsabilidad de actuar allí donde tenemos autoridad”, dijo en un comunicado.

Nuevo Hampshire

El consejo municipal de Merrimack, con una población de 30.000 habitantes, expresó su oposición a un centro de detención y procesamiento de inmigrantes del ICE en una carta de enero a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sin recibir una respuesta directa.

Los miembros del consejo temen que la adquisición federal de un almacén comercial en Merrimack, 45 millas al noroeste de Boston, socavaría la base impositiva de la propiedad de la ciudad en más de $500,000 al año, trasladando los costos a otros propietarios.

El Departamento de Seguridad Nacional informó a la delegación del Congreso de New Hampshire que el ICE está revisando su estructura de detención y su estrategia de adquisiciones para abordar un ritmo operativo histórico y el aumento de arrestos, y que no tenía nuevos centros de detención que anunciar. La ACLU de New Hampshire declaró el martes que, según registros públicos, el ICE ha consultado con funcionarios estatales de preservación histórica sobre el desarrollo de un terreno de 17 hectáreas en Merrimack.

La representante estatal demócrata Rosemarie Rung de Merrimack dijo que sus electores están preocupados por la presión que un centro de detención de inmigrantes ejercerá sobre los servicios de emergencia locales y la infraestructura pública.

“Realmente sospecho que el silencio es deliberado para evitar protestas con respecto a estas instalaciones”, dijo Rung. “Nos genera mucha sospecha”.

Nueva Jersey

En Roxbury, los miembros del consejo aprobaron una resolución que declara su desacuerdo con la construcción de un centro de detención de ICE después de que el administrador municipal, JJ Murphy, observara a funcionarios de ICE visitando un almacén el mes pasado. El consejo también señaló que las normas de zonificación del municipio prohíben el uso del almacén como centro de detención.

Los planes del ICE para el sitio no están claros. Murphy declaró el lunes en una entrevista con The Associated Press que el municipio no ha recibido información de las autoridades federales sobre sus planes para el sitio, a pesar de los repetidos correos electrónicos.

Esto no ha impedido que el municipio comparta con el propietario del almacén un memorando interno del ingeniero municipal sobre los problemas de agua y alcantarillado en el lugar. El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, también visitó el lugar.

Nueva York

Los funcionarios electos están respondiendo a la publicación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de un aviso anunciando una propuesta para comprar un almacén vacío en Chester, una ciudad a más de una hora al norte de la ciudad de Nueva York, para operaciones de ICE. ICE indicó que las mejoras propuestas incluirían un pequeño edificio para la guardia y una zona de recreación al aire libre.

El aviso era necesario porque el antiguo centro de distribución de la cadena de repuestos automotrices PepBoys está en una llanura aluvial de 100 años.

La senadora estatal de Nueva York, Michelle Hinchey, demócrata, dijo en una declaración que apoyaría a las juntas municipales y locales mientras utilizan “todas las herramientas legales, de zonificación y ambientales disponibles” para bloquear la instalación.

Oklahoma

En Oklahoma City, el alcalde David Holt anunció el jueves que se le informó que el Departamento de Seguridad Nacional ya no está en conversaciones para adquirir un almacén después de que el ayuntamiento instó a los funcionarios federales a participar en el proceso de permisos de la ciudad.

El departamento había informado a la ciudad en una carta el mes pasado que tenía la intención de comprar un almacén de casi 27 acres en la ciudad para operaciones de ICE.

Pero cuando una multitud que se oponía a la instalación abarrotó una reunión del ayuntamiento esta semana, el consejo anunció que la ciudad estaba explorando opciones legales. Holt afirmó que los propietarios le informaron que ya no estaban en contacto con Seguridad Nacional sobre una posible adquisición o arrendamiento de esta propiedad.

“Felicito a los propietarios por su decisión y les agradezco en nombre de los habitantes de Oklahoma City”, dijo Holt. “Como alcalde, pido a todos los propietarios de Oklahoma City que demuestren la misma preocupación por nuestra comunidad en los próximos días”.

Pensilvania

ICE pagó 87,4 millones de dólares por un almacén de casi 520.000 pies cuadrados (48.309 metros cuadrados), según una escritura registrada el lunes en el condado de Berks.

Los desarrolladores inmobiliarios lo promocionaron como un “centro logístico de última generación” ubicado a 45 minutos de Allentown, una hora y media de Filadelfia y dos horas de la ciudad de Nueva York.

El portavoz del condado, Jonathan Heintzman, indicó en un correo electrónico que el condado fue informado el lunes por el registrador de escrituras sobre la compra. Heintzman añadió que el condado no tenía conocimiento previo de la venta ni información sobre los planes futuros para la propiedad.

Texas

En el condado de El Paso, los comisionados expresaron formalmente el lunes su oposición a la construcción de centros de detención, tras informes de que ICE está considerando una bodega en el condado. Los comisionados también informaron que están trabajando con otros funcionarios para obtener más detalles.

Otras ciudades de Texas también han sido nombradas en informes no confirmados, pero los funcionarios no han escuchado ninguna información de funcionarios federales.

Utah

En Salt Lake City, la alcaldesa Erin Mendenhall expresó su gratitud la semana pasada en su discurso sobre el Estado de la Ciudad porque los propietarios de un almacén que ICE estaba considerando como centro de detención habían anunciado planes de no vender ni arrendar la propiedad al gobierno federal.

El anuncio del Grupo Ritchie, un desarrollador inmobiliario de Utah, se produjo después de que Mendenhall enviara una carta diciendo que el edificio tendría que cumplir una serie de requisitos antes de obtener un permiso de ocupación.

“Pero quiero ser claro: no se trata solo de restricciones de zonificación”, dijo Mendenhall. “Una instalación así no tiene cabida en nuestra ciudad. Ni en ese sitio ni en ningún otro lugar”.

Virginia

En los suburbios de Richmond, Virginia, los funcionarios del condado de Hanover están pidiendo a su abogado que evalúe las opciones legales después de que el Departamento de Seguridad Nacional envió una carta confirmando su intención de comprar y operar una instalación de procesamiento de ICE en un área que incluye tiendas minoristas, hoteles y restaurantes.

Sean Davis, presidente de la junta de supervisores del condado, dijo que la instalación reduciría los ingresos fiscales, pero reconoció en una reunión abarrotada la semana pasada que no había mucho que pudiera hacer para oponerse.

“El gobierno federal generalmente está exento de nuestras regulaciones de zonificación”, dijo.

Asistieron decenas de oradores, algunos a favor de la instalación y otros en contra.

“Si quieren que lo que está sucediendo en Minnesota ocurra en nuestro propio patio trasero, construyan ese centro de detención aquí y eso es exactamente lo que sucederá”, dijo Kimberly Matthews de Mechanicsville a los supervisores.