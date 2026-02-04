Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas de la ciudad de Alexandria
|Retraso de 2 horas el miércoles 4 de febrero.
Todas las escuelas y oficinas abrirán con un retraso de dos horas el 4 de febrero de 2026. Todos los estudiantes deben presentarse en la escuela o en la parada de autobús dos horas más tarde de lo habitual. Todo el personal no esencial debe presentarse dos horas más tarde de su horario habitual.
|Escuelas públicas del condado de Arlington
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
Los empleados con doce meses se presentan a tiempo.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|2 horas de retraso el miércoles 4/2
Todas las escuelas de FCPS abrirán dos horas más tarde el miércoles 4 de febrero. Esto significa que todas las escuelas comenzarán dos horas después de sus horarios de inicio programados regularmente. Las oficinas centrales y escolares abrirán a tiempo. Lo siguiente en las escuelas y en los terrenos escolares se cancelan o se retrasan: Las clases de preescolar y educación especial de la mañana están canceladas. Las clases de preescolar de día completo, educación especial y Early Head Start / PreK comienzan dos horas más tarde que el horario regular. Las excursiones de la mañana están canceladas. El transporte de la mañana para las clases de la academia de la escuela secundaria está cancelado. Se proporcionará transporte para las clases de la academia que comiencen después de las 12:45 p.m. Los cursos de la escuela secundaria para adultos y GED comenzarán dos horas más tarde que el horario regular. La instrucción en el hogar comenzará a las 10 a.m. Los centros School Age Child Care (SACC) y Beyond the Bell (BTB) abrirán a las 8 a.m. Las clases de preescolar de la tarde comenzarán en su horario regular y las clases de Educación para adultos y comunitaria (ACE) comenzarán a tiempo.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2.
Escuelas y oficinas abren con 2 horas de retraso. El personal esencial se presenta puntualmente.
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Otro el martes 2/3
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Fredericksburg operarán en un Código Azul, que es un día de aprendizaje remoto, el martes 3 de febrero.
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Otros del martes 3/2 al viernes 6/2
Retraso de dos horas del martes 3 de febrero al viernes 6 de febrero. Las oficinas administrativas abrirán a tiempo todos los días.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Retraso de 2 horas el miércoles 4 de febrero
Todas las escuelas públicas y oficinas de la ciudad de Manassas tendrán un retraso de dos horas el miércoles 4 de febrero de 2026. No habrá Pre-K. AlphaBest abrirá a las 8:30 a. m.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Otros del lunes 2/2 al martes 3/2.
CÓDIGO 3: Jornada de aprendizaje remoto para estudiantes. Los empleados con 12 meses de antigüedad se presentan puntualmente. Se cancelan todas las actividades escolares y no escolares (diurnas y nocturnas), incluidas las prácticas externas estudiantiles.
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Retraso de 2 horas el miércoles 4 de febrero.
Todas las Escuelas Públicas del Condado de Spotsylvania abrirán dos horas más tarde el miércoles 4 de febrero de 2026. No habrá clases de preescolar de ECSE por la mañana; las clases de la tarde comenzarán puntualmente. Los empleados de 12 meses y los empleados esenciales se presentarán a trabajar puntualmente. El resto de los empleados se presentarán con dos horas de retraso. Estamos monitoreando el clima y reevaluaremos las condiciones por la mañana. Además, animamos a los padres y tutores a acompañar a los estudiantes en las paradas de autobús hasta que llegue el autobús. Gracias por su continuo apoyo.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
Informe del personal de 12 meses a tiempo
|ESCUELA DE DÍA NOVA
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Comunitaria de Brompton
|Cerrado el martes 2/3
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el martes 2/3
Centro cerrado, ¡manténgase abrigado!
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el miércoles 4/2.
No se permiten excursiones, el centro está cerrado. ¡Manténganse abrigados!
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
CÓDIGO AMARILLO – APERTURA RETRASADA para el miércoles 4 de febrero. Las escuelas y oficinas abrirán dos horas más tarde para estudiantes y personal. Los programas de cuidado infantil pueden operar según lo programado, pero las familias deben consultar con su proveedor para obtener actualizaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de nieve y un viaje desordenado el miércoles por la mañana, con hasta una pulgada de nieve en las carreteras. Combinado con el regreso a las heladas durante la noche, estas condiciones podrían dificultar los viajes. Como medida de precaución y para que las familias tengan tiempo de planificar, MCPS está implementando un retraso de dos horas para promover un viaje más seguro para estudiantes y personal. ¡Un agradecimiento especial a la División de Servicios de Transporte de MCPS por llevar a los niños a la escuela de manera segura hoy! Tuvimos desafíos importantes hoy, pero lo superamos. Más de 50 rutas de autobús se vieron afectadas por la nieve y el hielo, y algunos tramos quedaron intransitables para los autobuses escolares. Los estudiantes en estas rutas no pudieron ir a la escuela o tuvieron que buscar medios alternativos para hacerlo. Hemos informado sobre estas carreteras al Gobierno del Condado para que puedan atender las mejoras para finales de esta semana. Agradecemos la paciencia de todos mientras regresamos a la escuela mientras persisten las condiciones difíciles esta semana. Código Amarillo – Retraso de dos horas significa: Las escuelas y oficinas abrirán dos horas tarde. El personal de emergencia se reportará según las instrucciones. Las rutas de autobús de la mañana operarán con un retraso de dos horas. Todas las excursiones y actividades que comiencen a las 10:30 a.m. o antes están canceladas, incluidos los programas en Thomas Edison High School of Technology. Las citas para bebés y niños pequeños programadas antes de las 10 a.m. están canceladas; las citas programadas a las 10 a.m. o más tarde continuarán según lo planeado. Los programas de educación especial de PreK / Head Start de la mañana y PreK de la mañana están cancelados. Los programas de cuidado infantil de la mañana, de todo el día y después de la escuela pueden operar según lo programado, se anima a las familias a comunicarse con su proveedor de cuidado infantil. Los programas de educación especial de PreK / Head Start de la tarde y PreK de la tarde comenzarán en su horario habitual. Las escuelas saldrán a su horario normal. Los programas de uso comunitario ocurren según lo programado. Inquietudes sobre la ruta del autobús: Si tiene alguna inquietud continua sobre los autobuses que llegan a su parada habitual, infórmelo o haga preguntas utilizando los contactos a continuación. Las familias también pueden comunicarse con el Centro de Servicio del Condado de Montgomery al 311 o al 240-777-0311. La ruta comienza con 1: 240-740-6580 – Estación Bethesda La ruta comienza con 2: 240-740-4720 – Estación Clarksburg La ruta comienza con 3: 240-740-2610 – Estación Randolph La ruta comienza con 4: 240-740-6220 – Estación Shady Grove Norte La ruta comienza con 5: 240-740-6210 – Estación Shady Grove Sur La ruta comienza con 6: 240-740-1851 – Estación West Farm Inferior La ruta comienza con 7: 240-740-7361 – Estación West Farm Superior Recuerde ser seguro cuando viaja: Calcule tiempo adicional para viajar y sea paciente con los autobuses, los peatones y los conductores. Conduzca despacio y con cuidado. Se anima a los estudiantes conductores a ser especialmente cuidadosos. Preste mucha atención al hielo, los carriles estrechos y las aceras o rampas bloqueadas.Si es posible, evite las calles al caminar. Confíe en la ruta segura que identificó hoy para llegar a la escuela mañana. Mire a ambos lados al cruzar cualquier calle y asegúrese de que los conductores lo vean. Tenga cuidado al conducir cerca de paradas de autobús, cruces peatonales y entradas a la escuela (ya que algunas entradas y salidas a calles e instalaciones podrían estar obstruidas por acumulaciones de nieve o hielo). Actualizaremos las operaciones el jueves miércoles a las 6 p. m. Le recordamos que, aunque su calle esté despejada, no la de todos lo está. Si el maestro de sus hijos no puede llegar a la escuela, la jornada escolar se verá afectada.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Cerrado el martes 3 de febrero.
Las escuelas estarán cerradas para estudiantes y docentes. Las oficinas administrativas abrirán con dos horas de retraso.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
Las escuelas y oficinas abrirán con un retraso de dos horas. El PERSONAL DE EMERGENCIA debe presentarse a trabajar a tiempo y no es elegible para licencia liberal. No habrá transporte para trabajo y estudio. (Esos estudiantes no deben presentarse a la escuela). Los programas de atención administrada por proveedores abren a las 9 a.m. No habrá Centro de Primera Infancia (ECC) de medio día, Programas de Educación Especial de medio día ni PreK de medio día. Cualquier otro programa escolar que requiera transporte antes del mediodía NO tendrá transporte, incluyendo el Centro de Ciencias Howard B. Owens, JA Finance Park y el Centro William S. Schmidt (Camp Schmidt). Se cancelarán todas las excursiones. Los Servicios de Alimentos ofrecerán desayuno.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Retraso de 2 horas el miércoles
4 de febrero de 2026 – Código Naranja – Las escuelas y oficinas abrirán con un retraso de dos horas. El PERSONAL DE EMERGENCIA debe presentarse a trabajar puntualmente y no tiene derecho a licencia.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Barrie
|Otros el martes 2/3
Abierto a tiempo
|Escuela Ivymount
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2.
La salida comenzará a las 3:00 p. m.
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el martes 2/3.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Escuela Bautista Riverdale
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2.
El cuidado previo comenzará a las 8:45 a. m.
|La escuela Maddux
|Retraso de 2 horas el miércoles 4/2
Distrito de Columbia
|Nombre de la organización
|Estado
|Academia Preparatoria para Colegios Comunitarios
|Otros el martes 2/3
*Estudiantes* 2 y 3 de febrero: todas las clases virtuales o asincrónicas* *Personal* 2 y 3 de febrero: en la oficina o teletrabajo: horario de trabajo normal… Consulte los correos electrónicos de CC Prep para mantenerse informado… **Actualizaciones** Consulte los correos electrónicos y el sitio web de CC Prep @ ccprep-academy.org ** Se le informará sobre las operaciones escolares durante el resto
|Academia Preparatoria para Colegios Comunitarios
|Otros el martes 2/3
Estudiantes* 4 al 6 de febrero_Todas las clases virtuales o asincrónicas…*Cerrado el sábado 7 de febrero* *Personal* 4 al 6 de febrero_En la oficina o teletrabajo – Horarios de trabajo normales __**Actualizaciones: consulte los correos electrónicos y el sitio web @ ccprep-academy.org * ¡Se le informará de las operaciones para la próxima semana a medida que monitoreamos las condiciones del área local!
|Nombre de la organización
|Estado
|YMCA del área metropolitana de Washington, Maryland
|Cerrado el martes 2/3
YMCA Prince George’s: SACC – Cerrado, 2 de febrero de 2026