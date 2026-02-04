Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia

Escuelas públicas del condado de Montgomery

Retraso de 2 horas el miércoles 4/2

CÓDIGO AMARILLO – APERTURA RETRASADA para el miércoles 4 de febrero. Las escuelas y oficinas abrirán dos horas más tarde para estudiantes y personal. Los programas de cuidado infantil pueden operar según lo programado, pero las familias deben consultar con su proveedor para obtener actualizaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de nieve y un viaje desordenado el miércoles por la mañana, con hasta una pulgada de nieve en las carreteras. Combinado con el regreso a las heladas durante la noche, estas condiciones podrían dificultar los viajes. Como medida de precaución y para que las familias tengan tiempo de planificar, MCPS está implementando un retraso de dos horas para promover un viaje más seguro para estudiantes y personal. ¡Un agradecimiento especial a la División de Servicios de Transporte de MCPS por llevar a los niños a la escuela de manera segura hoy! Tuvimos desafíos importantes hoy, pero lo superamos. Más de 50 rutas de autobús se vieron afectadas por la nieve y el hielo, y algunos tramos quedaron intransitables para los autobuses escolares. Los estudiantes en estas rutas no pudieron ir a la escuela o tuvieron que buscar medios alternativos para hacerlo. Hemos informado sobre estas carreteras al Gobierno del Condado para que puedan atender las mejoras para finales de esta semana. Agradecemos la paciencia de todos mientras regresamos a la escuela mientras persisten las condiciones difíciles esta semana. Código Amarillo – Retraso de dos horas significa: Las escuelas y oficinas abrirán dos horas tarde. El personal de emergencia se reportará según las instrucciones. Las rutas de autobús de la mañana operarán con un retraso de dos horas. Todas las excursiones y actividades que comiencen a las 10:30 a.m. o antes están canceladas, incluidos los programas en Thomas Edison High School of Technology. Las citas para bebés y niños pequeños programadas antes de las 10 a.m. están canceladas; las citas programadas a las 10 a.m. o más tarde continuarán según lo planeado. Los programas de educación especial de PreK / Head Start de la mañana y PreK de la mañana están cancelados. Los programas de cuidado infantil de la mañana, de todo el día y después de la escuela pueden operar según lo programado, se anima a las familias a comunicarse con su proveedor de cuidado infantil. Los programas de educación especial de PreK / Head Start de la tarde y PreK de la tarde comenzarán en su horario habitual. Las escuelas saldrán a su horario normal. Los programas de uso comunitario ocurren según lo programado. Inquietudes sobre la ruta del autobús: Si tiene alguna inquietud continua sobre los autobuses que llegan a su parada habitual, infórmelo o haga preguntas utilizando los contactos a continuación. Las familias también pueden comunicarse con el Centro de Servicio del Condado de Montgomery al 311 o al 240-777-0311. La ruta comienza con 1: 240-740-6580 – Estación Bethesda La ruta comienza con 2: 240-740-4720 – Estación Clarksburg La ruta comienza con 3: 240-740-2610 – Estación Randolph La ruta comienza con 4: 240-740-6220 – Estación Shady Grove Norte La ruta comienza con 5: 240-740-6210 – Estación Shady Grove Sur La ruta comienza con 6: 240-740-1851 – Estación West Farm Inferior La ruta comienza con 7: 240-740-7361 – Estación West Farm Superior Recuerde ser seguro cuando viaja: Calcule tiempo adicional para viajar y sea paciente con los autobuses, los peatones y los conductores. Conduzca despacio y con cuidado. Se anima a los estudiantes conductores a ser especialmente cuidadosos. Preste mucha atención al hielo, los carriles estrechos y las aceras o rampas bloqueadas.Si es posible, evite las calles al caminar. Confíe en la ruta segura que identificó hoy para llegar a la escuela mañana. Mire a ambos lados al cruzar cualquier calle y asegúrese de que los conductores lo vean. Tenga cuidado al conducir cerca de paradas de autobús, cruces peatonales y entradas a la escuela (ya que algunas entradas y salidas a calles e instalaciones podrían estar obstruidas por acumulaciones de nieve o hielo). Actualizaremos las operaciones el jueves miércoles a las 6 p. m. Le recordamos que, aunque su calle esté despejada, no la de todos lo está. Si el maestro de sus hijos no puede llegar a la escuela, la jornada escolar se verá afectada.