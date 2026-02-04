El Zoológico Nacional Smithsonian en Washington D. C. da la bienvenida a un elefante asiático recién nacido

El Zoológico Nacional Smithsonian en DC le da la bienvenida a su primera cría de elefante asiática en casi 25 años.

La cría, cuyo nombre aún no se ha decidido, nació alrededor de la 1:15 a. m. del lunes 2 de febrero, hija de Nhi Linh, de 12 años, y Spike, de 44. Esta es la primera cría de Nhi Linh.

Nhi Linh y Spike se reprodujeron en abril de 2024 y el embarazo duró 21 meses. El embarazo de las elefantas asiáticas dura, en promedio, entre 18 y 22 meses, según el zoológico.

Los elefantes asiáticos son una especie en peligro de extinción y el zoológico dijo que el bebé recién nacido “ayudará a fortalecer la diversidad genética de la población de elefantes asiáticos en América del Norte y en todo el mundo”.

La cría, que pesó 148 kilos, pasará un mes estrechando lazos con los miembros de su manada entre bastidores hasta su debut público. El zoológico afirmó que fortalecer estos vínculos es fundamental para el desarrollo de la cría.

El público puede votar por el nombre del ternero entre una de cuatro opciones: Linh Mai, Thảo Nhi, Tú Anh o Tuyết, haciendo una donación de $5 o más en el sitio web del zoológico hasta el 13 de febrero.

La cámara para elefantes del zoológico se desconectó el 23 de enero, cuando Nhi Linh entró en su ventana de parto. Actualmente, el hábitat de los elefantes está limitado a la observación presencial. Los miembros del zoológico serán invitados a una visita exclusiva a Nhi Linh y a su cría una vez que se anuncie la fecha.