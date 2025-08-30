Exigen que liberen a bombero arrestado mientras luchaba contra incendio forestal en Washington

Los abogados exigen la liberación de un residente de Oregon que fue arrestado por la Patrulla Fronteriza mientras luchaba contra un incendio forestal en el estado de Washington , y afirman el viernes que el bombero ya estaba en camino de obtener un estatus legal después de ayudar a investigadores federales a resolver un crimen contra su familia.

Su arresto fue ilegal, dijeron los abogados, y violó las políticas del Departamento de Seguridad Nacional que establecen que la aplicación de leyes migratorias no debe realizarse en lugares donde se están produciendo respuestas de emergencia.

Es uno de los dos bomberos arrestados esta semana mientras trabajaban en el incendio Bear Gulch en el Bosque Nacional Olímpico, que hasta el viernes había quemado alrededor de 14 millas cuadradas (36 kilómetros cuadrados) y solo estaba contenido en un 13%, lo que obligó a evacuaciones.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo en un comunicado el jueves que había estado ayudando a la Oficina de Administración de Tierras con una investigación criminal sobre dos contratistas que trabajaban en el incendio cuando descubrió a dos bomberos que, según dijeron, estaban en el país sin estatus legal permanente.

El bombero, cuyo nombre no se ha hecho público, vivió en Estados Unidos durante 19 años después de llegar con su familia a los 4 años. Recibió una certificación de Visa U de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Oregón en 2017 y presentó su solicitud de Visa U ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos el año siguiente.

El programa de Visa U fue establecido por el Congreso para proteger a las víctimas de delitos graves que ayudan a los investigadores federales, y el hombre ha estado esperando desde 2018 que la agencia de inmigración decida sobre su solicitud, según Stephen Manning, abogado de Innovation Law Lab, una organización sin fines de lucro con sede en Portland que representa al bombero.

Otra política de Seguridad Nacional establece que los agentes no pueden detener a personas que reciben o han solicitado beneficios migratorios basados ​​en la condición de víctima, afirmó su abogado. Acusar al hombre de una infracción migratoria fue una justificación ilegal a posteriori, dado su estatus de visa U.

El hombre aún no ha sido localizado en el sistema de detención de inmigrantes y su abogado exige su liberación inmediata.

Los mensajes pidiendo comentarios a la Patrulla Fronteriza y al Departamento de Seguridad Nacional sobre las afirmaciones del abogado no fueron respondidos de inmediato.

Cuando se le solicitó a la Oficina de Administración de Tierras que proporcionara información sobre por qué se rescindieron sus contratos con dos empresas y se escoltó a 42 bomberos para que abandonaran el incendio forestal más grande del estado, la empresa se negó. Solo indicó que coopera con otras agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional.

“Estos profesionales de las fuerzas del orden contribuyen a los esfuerzos federales de cumplimiento más amplios al mantener la seguridad pública, proteger los recursos naturales y colaborar con las agencias, como la Patrulla Fronteriza”, dijo la portavoz del Departamento del Interior, Alyse Sharpe, a The Associated Press en un correo electrónico.

Manning dijo en una carta al senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, que el arresto violó la política de Seguridad Nacional.

Wyden criticó la operación de la Patrulla Fronteriza, afirmando que la administración del presidente Donald Trump está más preocupada por realizar redadas contra los bomberos que por proteger a las comunidades de incendios catastróficos. Los bomberos arriesgan sus vidas, enfatizó Wyden, como el bombero de Oregón que falleció el domingo mientras combatía un incendio forestal en el suroeste de Montana.

“Lo último que necesitan los equipos de bomberos forestales es preocuparse por individuos enmascarados que pisoteen sus derechos al debido proceso”, dijo Wyden en un correo electrónico a AP.

Mientras tanto, los bomberos forestales seguían intentando controlar el incendio de Bear Gulch. El número de personal trabajando en el incendio se situó en 303 el viernes, frente a los 349 del jueves.