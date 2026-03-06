Estadounidenses están bajo amenaza de tornados

Existe una creciente preocupación de que el primer gran brote de tormentas a punto de comenzar la primavera pueda afectar el corazón del país, poniendo a millones de estadounidenses desde Texas hasta Iowa en riesgo de tornados potencialmente fuertes.

Se esperaban tormentas eléctricas severas dispersas a última hora del jueves en el Panhandle de Texas, el oeste de Oklahoma y partes de Kansas, según el Servicio Meteorológico Nacional. También se esperaban granizos de gran tamaño, vientos destructivos y posiblemente algunos tornados, según los meteorólogos.

Se esperan tormentas más fuertes y posibles tornados el viernes

Se pronostica que las tormentas más fuertes se desarrollarán el viernes en una zona que incluye gran parte de Oklahoma, Kansas y Missouri y áreas de algunos estados cercanos.

«Este es probablemente nuestro primer evento real esta temporada en el que la gente realmente está comenzando a prestar atención a medida que se acerca la temporada de tormentas de primavera», dijo Melissa Mayes, subdirectora de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Washington en Bartlesville, Oklahoma, al norte de Tulsa.

Más de 6 millones de estadounidenses corren el mayor riesgo de sufrir condiciones meteorológicas severas el viernes en una zona que abarca las áreas metropolitanas de Kansas City y Tulsa, Oklahoma, según el Centro Nacional de Predicción de Tormentas. Otros 22 millones de personas corren un riesgo ligeramente menor en una zona que abarca Oklahoma City; San Luis; Omaha, Nebraska; y Milwaukee, Wisconsin.

«Estamos justo en medio de esto», dijo John Stipetich, subdirector de gestión de emergencias en el condado de Douglas, Kansas, sede de la Universidad de Kansas.

Stipetich ha estado trabajando esta semana con los meteorólogos para recopilar detalles de lo que se espera y luego convertirlo en un informe de situación que pueda compartir con las escuelas, agencias gubernamentales y otros en la comunidad.

El aire cálido del Golfo choca con el aire frío de Canadá

La configuración general para las fuertes tormentas es un choque entre el aire cálido que fluye hacia el norte desde la Costa del Golfo y el aire canadiense más frío detrás de los frentes fríos, según los meteorólogos del servicio de pronóstico privado AccuWeather.

En algunas partes del este de EE. UU., también se espera que este patrón climático marque el comienzo de temperaturas extremadamente cálidas para esta época del año para el fin de semana.

“Las temperaturas estarán entre 20 y 30 grados por encima del promedio, con temperaturas de hasta 80 grados en zonas tan al norte como el Valle de Ohio y el Atlántico Medio”, escribieron los meteorólogos federales en su análisis del pronóstico a largo plazo. “Podrían alcanzarse récords diarios generalizados”.

Por ejemplo, se espera que la temperatura máxima en Louisville, Kentucky, alcance los 27,2 grados Celsius (81 grados Fahrenheit) para el viernes, según el servicio meteorológico. Se espera que la temperatura máxima en Atlanta alcance los 27,8 grados Celsius (82 grados Fahrenheit) para el sábado. El pronóstico para Washington, D. C., indica una temperatura máxima de 23,3 grados Celsius (74 grados Fahrenheit) para el sábado.

Las tormentas se acercan al inicio de la temporada de tornados

Las tormentas de primavera pronosticadas se acercan al comienzo de lo que muchos llaman temporada de tornados , que generalmente comienza en diferentes momentos en diferentes partes de los Estados Unidos.

En lo que históricamente se ha conocido como el Callejón de los Tornados —una denominación que generalmente incluye Kansas, Oklahoma y Texas— el pico de la temporada de tornados se extiende de mayo a principios de junio. Sin embargo, la temporada comienza antes en lo que a menudo se conoce como el Callejón Dixie, compuesto por estados del sur como Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia.

Los expertos en seguridad instan a las personas a estar preparadas antes de que lleguen las tormentas

Los expertos recomiendan algunos pasos de seguridad sencillos que se pueden seguir antes de que se produzcan tornados.

Para Mayes y otros administradores de emergencias en esta época del año, las redes sociales son una herramienta clave para generar conciencia sobre los riesgos que trae la temporada de tormentas.

«Probablemente comenzaremos a difundir algunos consejos de seguridad esta tarde», dijo.

En Lawrence, Kansas, los administradores de emergencias deben entregar información y advertencias a una combinación de estudiantes universitarios, personal y visitantes que podrían no estar familiarizados con el clima de Kansas.

“Incluso quienes han vivido en Kansas toda su vida a veces se confunden con el significado de la sirena”, dijo Stipetich. “Si la escuchas, se acerca un tornado y necesitas resguardarte”.