Legisladores de Maryland piden aumentar las penas por homicidio vehicular

Los legisladores en Annapolis enfrentaron preguntas de la mesa de testigos en la sala del Comité Judicial de la Cámara el miércoles.

La primera pregunta provino de la fiscal estatal del condado de St. Mary, Jaymi Sterling, quien preguntó a los legisladores: «¿Cuánto vale una vida?»

Sterling, quien se sentó con un panel de testigos compuesto por familias que perdieron a seres queridos en accidentes que involucraron conductores ebrios, dejó la pregunta en el aire por un segundo y continuó: «Porque me queda explicarles a estas familias en duelo que la pena por homicidio vehicular u homicidio involuntario por vehículo es de solo 10 años».

Sterling señaló que, incluso cuando son sentenciados al máximo actual de 10 años por el delito, quienes cumplen la condena son elegibles para libertad condicional después de cumplir una cuarta parte de su sentencia.

John Duckett, cuyo hijo de 18 años, Jamari, murió tras ser atropellado por un conductor ebrio en 2022, planteó a los legisladores una segunda pregunta: «¿Cómo se logra la justicia?».

“El tipo que mató a mi hijo recibió 10 años. Solo cumplió el 25% de esa condena. Ya está en casa”, dijo Duckett.

El Proyecto de Ley 873, llamado Ley Jamari, aumentaría de 10 a 20 años el período máximo para una condena en un caso de homicidio involuntario por vehículo.

Por el contrario, Duckett dijo que su familia “todavía está de duelo”.

Al igual que John Duckett, Ruth Hopson Taylor también lamenta la pérdida de un hijo.

El hijo de Taylor, Jazz, de 30 años, murió en un accidente en Burtonsville en agosto de 2025.

“Conducir bajo los efectos del alcohol no es un error”, dijo. “Es una decisión consciente”.

Una decisión, dijo a los miembros del comité, “que deja asientos vacíos en las bodas, cumpleaños, días festivos y graduaciones”.

Las penas más severas, dijo, no son una cuestión de venganza, “sino de responsabilidad”.

Tamara Stofa, Defensora Pública del Distrito de la Costa Este Superior de Maryland, testificó en contra del proyecto de ley. Reconoció el emotivo testimonio que precedió a sus comentarios ante el panel, pero dijo: «Aumentar las penas a menudo puede parecer una forma de prevenir estos delitos involuntarios y trágicos».

“Las penas más severas no suelen detener a las personas que no tenían intención de cometer un delito”, añadió.

La delegada de Maryland, Susan McComas, le dijo a Stofa, destacando también las intensas emociones compartidas por las familias que perdieron a sus seres queridos: «La admiro por su valentía al testificar después de esto».

«Estos tipos no deberían haber conducido en absoluto», dijo McComas. «No sé cuál es la solución para este proyecto de ley».

Pero dijo que el testimonio que escuchó la impactó profundamente: «Es lo peor que he visto en cuanto a víctimas. Y llevo aquí mucho tiempo».

El proyecto de ley no ha logrado aprobarse en la Asamblea General en el pasado, pero Sterling dijo que tiene la esperanza de que este año pueda conseguir suficiente apoyo para convertirse en ley.