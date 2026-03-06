Lionel Messi y el Inter de Miami fueron agasajados por el presidente Donald Trump

Lionel Messi le entregó al presidente Donald Trump un balón de fútbol rosa adornado con joyas durante una ceremonia en la Casa Blanca en honor al Inter Miami por ganar la Copa MLS del año pasado.

Miami venció a los Vancouver Whitecaps en diciembre por el título de la Major League Soccer, y la superestrella argentina fue nombrada MVP de la liga por segunda temporada consecutiva.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que cualquiera podría imaginar, porque esperabas ganar, pero casi nadie gana”, dijo Trump.

Messi, quien ingresó a la ceremonia junto a Trump, se incorporó al Inter Miami a mediados de 2023 con gran bombo y platillo. No pronunció palabra durante el evento, que se tornó político por momentos, con Trump abordando la guerra con Irán, la situación en Venezuela, un posible anuncio futuro sobre Cuba e incluso aranceles.

Al dirigirse a Messi —quien es famoso por evitar hablar de política—, el presidente se centró principalmente en los deportes.

Podrías haber ido a cualquier parte del mundo. Podrías haber elegido cualquier equipo del mundo, y elegiste ir a Miami. No te culpo. Hace un clima excelente. ¿Vas a Doral? ¿Vas a Doral a jugar al golf? —dijo Trump, refiriéndose a un campo de golf de su propiedad—. Solo quiero agradecerte por traernos a todos a este viaje, porque eres una persona atractiva, talentosa y una gran persona.

Entre las otras estrellas del Inter Miami que asistieron se encontraban Luis Suárez, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. El comisionado de la MLS, Don Garber, se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial. También asistieron la estrella de béisbol retirada Alex Rodríguez y miembros del gabinete de Trump

El Inter de Miami fue el primer equipo de la MLS en ser invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, llevó a Argentina al título de la Copa del Mundo en 2022. Se espera que el jugador de 38 años vuelva a jugar para Argentina este verano cuando el torneo sea organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El escaparate mundial del fútbol se ha visto empañado por acontecimientos recientes , incluida la guerra con Irán y la agitación en México tras la muerte del líder del cártel Nemesio Oseguera en una operación militar.

Irán forma parte del grupo de 48 equipos que participarán en la Copa Mundial y tiene previsto jugar un par de partidos en el SoFi Stadium en el sur de California y otro en Seattle durante la fase de grupos.

Trump abrió la ceremonia con comentarios sobre el conflicto con Irán, pero no mencionó la Copa del Mundo.

Tras la acción militar de Estados Unidos e Israel la semana pasada, el principal funcionario del fútbol de Irán, Mehdi Taj, dijo que el país no podía esperar jugar en la Copa del Mundo con «esperanza».

«Realmente no me importa» si Irán participa, declaró Trump a Politico esta semana. «Creo que Irán es un país muy derrotado. Están agotados».

No está claro qué pasaría si Irán se retirara del Mundial. Ningún equipo clasificado para el torneo se ha retirado en los últimos 75 años.

La Copa del Mundo comienza el 11 de junio cuando México juegue contra Sudáfrica en la Ciudad de México.

Durante la ceremonia, Trump habló de cómo vio al gran brasileño Pelé jugar con el Cosmos de Nueva York. Miró a Messi: «Quizás seas mejor que Pelé», y luego preguntó al público: «¿Quién es mejor?».

El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, dijo que su equipo “ha cambiado la cultura del fútbol en los Estados Unidos de América para siempre”.

“Podemos jugar con los grandes, podemos jugar con los pesos pesados. Nuestra liga puede ser una de las mejores del mundo”, dijo Mas. “Y es esta capacidad de soñar, de perseverar, de no tener obstáculos por delante, que nos permitirá seguir teniendo éxito. Y ojalá, señor presidente, esta no sea nuestra única visita para celebrar un campeonato de la Copa MLS”.

Fue la primera visita de Messi a la Casa Blanca. Fue invitado por la administración Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en enero de 2025, pero no pudo asistir por problemas de agenda.

Inter Miami permanecerá en la zona para jugar contra DC United el sábado.