Eric Swalwell renunciará tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada

El representante demócrata Eric Swalwell, de California, anunció el lunes que renunciará a su cargo en el Congreso tras las acusaciones de agresión sexual y mala conducta que provocaron fuertes llamados bipartidistas para que dimitiera.

Esta decisión culmina una rápida caída política para el legislador, que llevaba siete mandatos en el cargo y que había sido considerado uno de los principales candidatos en la carrera por la gobernación de California antes de retirarse el domingo tras salir a la luz las acusaciones, afirmaciones que él ha seguido negando.

El San Francisco Chronicle, seguido por CNN, fue el primero en informar sobre las acusaciones de que Swalwell había agredido sexualmente a una mujer en dos ocasiones, incluso cuando ella trabajaba para él. CNN también informó que otras tres mujeres denunciaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte de Swalwell, incluyendo el envío de mensajes explícitos no solicitados o fotos desnuda.

«Lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en el pasado, tanto con mi familia como con mi personal y mis electores», declaró Swalwell en redes sociales. «Lucharé contra la grave acusación falsa que se me imputa. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad por los errores que cometí».

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes inició una investigación para determinar si Swalwell incurrió en conducta sexual inapropiada hacia una empleada que trabajaba bajo su supervisión, según anunció el comité el lunes. Otros legisladores presionaban para que se votara rápidamente su expulsión del Congreso.

Otro legislador, el republicano Tony Gonzales de Texas, anunció el lunes que presentará su solicitud de retiro cuando el Congreso reanude sus sesiones el martes. Gonzales, quien ya había declarado que no buscaría la reelección, no ofreció más detalles sobre sus planes para dejar el cargo.

Gonzales había reconocido haber tenido una aventura con una empleada que posteriormente se suicidó y también se enfrentaba a nuevas peticiones de votación para su expulsión a raíz de las acusaciones contra Swalwell.

Varios demócratas pidieron rápidamente la dimisión de Swalwell en los días posteriores a que salieran a la luz las acusaciones, entre ellos aliados destacados como el senador de Arizona, Ruben Gallego. El senador de California, Adam Schiff, quien retiró su apoyo a la candidatura de Swalwell a gobernador, declaró a la prensa el lunes que «todo esto es simplemente impactante y profundamente perturbador».

“Creo que tomó la decisión correcta al renunciar”, dijo Schiff.

Swalwell escribió en el comunicado publicado en las redes sociales que estaba «al tanto de los esfuerzos por someterlo a votación para su expulsión inmediata» y que era «incorrecto» hacerlo sin el debido proceso.

“Pero también es injusto para mis electores que me distraiga de mis funciones. Por lo tanto, planeo renunciar a mi escaño en el Congreso”, escribió Swalwell. No especificó un plazo, limitándose a decir que trabajaría con su equipo en los próximos días para asegurar la continuidad de su labor.

Swalwell, oriundo de Iowa, fue elegido en 2012 y representa un distrito electoral al este de San Francisco. Lanzó su candidatura presidencial en abril de 2019, pero la retiró unos meses después al no lograr el apoyo de los votantes.

Swalwell fue uno de los principales antagonistas demócratas de Donald Trump en el Congreso, desempeñándose como miembro destacado de los comités de Asuntos Judiciales e Inteligencia de la Cámara de Representantes durante el primer mandato del presidente y como uno de los varios fiscales demócratas en el segundo juicio político contra Trump después del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Fue destituido del comité de inteligencia por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en 2023, debido a sus contactos con una presunta espía china, Christine Fang.

Según se informa, Fang entró en contacto con la campaña de Swalwell cuando este se postuló por primera vez al Congreso en 2012 y participó en la recaudación de fondos para su campaña de 2014.

Los investigadores federales alertaron a Swalwell sobre sus preocupaciones e informaron al Congreso sobre Fang en 2015, momento en el que Swalwell afirma que cortó todo contacto con ella. No fue acusado de ningún delito y la investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que se inició en 2021, se cerró dos años después sin que se tomara ninguna medida.

La salida prevista de Swalwell de la Cámara de Representantes provocará una elección especial en su distrito, que ganó por más de 30 puntos porcentuales en 2024. En California, el gobernador es responsable de convocar una elección especial, lo cual debe hacer «dentro de los 14 días calendario posteriores a que se produzca la vacante», según la ley electoral estatal.

El futuro de la investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes es incierto, ya que este comité suele dar por concluidas sus investigaciones cuando los legisladores renuncian. El Comité de Ética afirmó que el mero hecho de estar investigando las acusaciones contra Swalwell y divulgar públicamente su revisión no indica, por sí solo, que se haya producido ninguna infracción.