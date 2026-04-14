Quienes madruguen podrían observar el cometa C/2025 R3 esta semana.

El cometa C/2025 R3, que está ganando brillo, ya es visible en el cielo oriental antes del amanecer. El cometa se encuentra en la constelación de Pegaso, también conocida como el Caballo Volador , y su brillo aumenta gradualmente a medida que se acerca a su punto más próximo al sol.

Esta semana es la mejor y única oportunidad para ver el cometa desde la región de Washington D.C. y gran parte del hemisferio norte. Después, se perderá entre el resplandor del sol antes de desaparecer de nuevo de la vista.

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Coge tu cámara, teléfono inteligente, prismáticos o telescopio y mira hacia el este antes del amanecer. Este breve visitante celestial no estará presente por mucho tiempo.