Aprueban un proyecto de ley para limitar el acceso del ICE a los edificios

Según una ley aprobada el martes por el Consejo del Condado de Montgomery, los agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración necesitarán una orden judicial antes de entrar en las zonas no abiertas al público de los edificios del Condado de Montgomery.

La votación unánime permite que la Ley de Valores del Condado esté en camino de ser enviada al despacho del ejecutivo del condado, Marc Elrich. Se espera que firme el proyecto de ley, que entraría en vigor en 91 días.

El consejo también escuchó testimonios sobre legislación relacionada con ICE. La Ley ICE Out prohibiría a las empresas privadas abrir centros de detención de inmigrantes en el condado. La Ley de Recuperación de Vehículos facilitaría a los familiares de las personas detenidas la recuperación de los vehículos abandonados tras su arresto.

Los tres proyectos de ley fueron presentados a principios de este mes.

La Ley de Valores del Condado

El proyecto de ley 3-26, la Ley de Valores del Condado, prohíbe a los agentes federales de inmigración, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., entrar en edificios del condado sin una orden judicial válida. Asimismo, se les prohíbe utilizar los estacionamientos y garajes propiedad del condado como puntos de encuentro.

Además, el proyecto de ley exige directrices y capacitación claras para los empleados del condado.

“Según el proyecto de ley, la capacitación debe incluir ejemplos de guiones que abarquen diversos escenarios que impliquen una posible interacción con el ICE”, declaró la concejal Kristin Mink durante la sesión del martes. “Se trata de situaciones de alto riesgo y gran presión, y debemos asegurarnos de que todo nuestro personal se sienta plenamente preparado”.

Mink, quien patrocinó el proyecto de ley, dijo que está inspirado en una ley estatal aprobada en Maryland el año pasado, pero deja claro que abarca todas las propiedades que pertenecen al condado o que están bajo su control.

La legislación también ordena al ejecutivo del condado de Montgomery que cree un portal en línea para que el personal pueda denunciar cualquier posible infracción.

Según Mink, los informes recopilados por el condado a través del portal podrán ser utilizados por la fiscalía del condado para hacer cumplir la nueva ley.

La Ley de Salida de ICE

El consejo también está considerando un proyecto de ley que impediría a las empresas privadas abrir centros de detención de inmigrantes en el condado de Montgomery.

De aprobarse, el proyecto de ley 13-26, o Ley ICE Out, abarcaría tanto las nuevas construcciones como cualquier intento de convertir un terreno ya existente.

Los partidarios que testificaron en la audiencia del consejo describieron de primera mano el impacto que esto ha tenido en la comunidad, en escuelas locales, organizaciones religiosas y lugares de trabajo.

“No necesitamos más centros de detención. Necesitamos que esta pesadilla termine”, declaró Nicole Isern, residente que representa al Colectivo de Derechos de los Inmigrantes del Condado de Montgomery.

“Para el condado de Montgomery es imposible excluir al ICE y todas sus acciones que perjudican a tantos de nuestros residentes. Pero esta exclusión es posible y surge del compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los residentes”, dijo Susan O’Callaghan Davis, maestra y bibliotecaria jubilada.

Solo un testigo se pronunció en contra del proyecto de ley, que está previsto que se revise durante una sesión de trabajo del Comité de Desarrollo Económico del consejo el 10 de abril.

Recuperación de vehículos tras detenciones federales

Otro proyecto de ley que está siendo considerado por el consejo del condado ofrecería a las personas más maneras de demostrar que se les debería permitir recoger un automóvil, incluso si su nombre no figura en el título de propiedad.

Actualmente, si el propietario registrado no está disponible y los familiares no figuran en el título del vehículo, puede resultar prácticamente imposible que alguien más lo recupere. Algunos defensores solicitan que el condado amplíe la documentación aceptada por las empresas de remolque para incluir declaraciones de

impuestos que demuestren relaciones familiares o identificaciones estudiantiles de escuelas locales.

Los partidarios de la Ley de Recuperación de Vehículos dijeron a los concejales que las detenciones de inmigrantes por parte del ICE y otros organismos han creado una creciente necesidad de una respuesta legislativa.

“Desde principios de este año, hemos respondido a más de 50 casos de coches abandonados”, dijo Ariel Woods, residente de Takoma Park que trabaja con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Condado de Montgomery.

Si los defensores no actúan con la suficiente rapidez para evitar que el vehículo sea remolcado, el coche podría permanecer en un depósito municipal durante semanas o incluso ser vendido, y las familias perderían lo que podría ser su principal medio de transporte para ir al trabajo, a las citas médicas o a la escuela.

“Estamos intentando hacerlo antes de que lleguen las grúas”, dijo Woods. “Una de las razones es que el ICE también está intentando remolcar estos coches lo más rápido posible. Por ejemplo, en un caso, se llevaron el coche y lo aparcaron delante de una boca de incendios con las luces encendidas, por lo que la batería se descargó cuando llegó la familia. En otro caso, lo aparcaron delante de una estación de bomberos, por lo que tuvieron que remolcarlo inmediatamente”.

La sesión de trabajo del comité conjunto está programada provisionalmente para el 15 de abril.