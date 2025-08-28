Encuestas muestran sobre el giro de Trump de la inmigración a la delincuencia

El reciente enfoque del presidente Donald Trump en el crimen en Washington D.C. y otras grandes ciudades se produjo en un momento en que las opiniones sobre su manejo de la inmigración —el foco inicial de su segundo mandato— se habían ido deteriorando, según muestra un nuevo análisis de The Associated Press.

El enfoque de Trump hacia la delincuencia es ahora una clara fortaleza para él , según una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos . Encontró que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses (53%) aprueba su enfoque, una cifra superior a la que apoya su gestión de la inmigración, la economía o la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto a pesar de las protestas de los residentes de Washington D. C. y los líderes demócratas por su toma de control del departamento de policía de la ciudad y el despliegue de la Guardia Nacional, y el hecho de que la delincuencia violenta ha disminuido tanto en Washington como en todo el país tras un pico durante la pandemia .

La mano dura de Trump contra la delincuencia coincidió con un ligero aumento en su índice de aprobación general. Casi la mitad (45%) de los estadounidenses aprueba ahora su gestión como presidente, frente al 40% de julio.

Se trata de otro ejemplo de cómo Trump desvía la conversación nacional a su favor, a menudo aprovechándose de los temores más profundos de los estadounidenses y empleando un lenguaje hiperbólico y tácticas de conmoción que traspasan los límites legales. El empresario y estrella de telerrealidad, convertido en político, ha empleado hábilmente esta táctica a lo largo de su carrera política para dominar los ciclos informativos y desviar la atención pública de temas a veces políticamente perjudiciales .

El crimen ha sido tradicionalmente uno de los temas más fuertes de los republicanos, «por lo que no es una verdadera sorpresa que lo haya llevado al tope de la agenda y que la gente lo favorezca», dijo el veterano encuestador republicano Whit Ayers .

La encuesta AP-NORC encontró que el crimen en las grandes ciudades es una preocupación “importante” para el 81% de los adultos estadounidenses y el tema se ha convertido en una noticia importante tanto en los medios de comunicación conservadores como en los tradicionales.

«Lo ha elevado a la categoría de problema», dijo Ayers. «Y si estás en la Casa Blanca, preferirías hablar de delincuencia que de aranceles, inflación, estancamiento en Ucrania o Jeffrey Epstein».

El público parece estar desanimado por la iniciativa migratoria de Trump

Quedó claro al comienzo del segundo mandato de Trump que la inmigración era uno de sus puntos fuertes, como lo había sido durante la campaña de 2024 .

En marzo, una encuesta de AP-NORC encontró que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses aprobaban el modo en que estaba manejando la inmigración, poniéndola por encima de otros temas clave como la economía.

Pero esa ventaja se había desvanecido para el verano, cuando una encuesta de AP-NORC de julio reveló que solo el 43% de los adultos estadounidenses aprobaba su enfoque. Otras encuestas arrojaron resultados similares, sugiriendo que los estadounidenses podrían estar desanimados por su agresiva acción ante los titulares sobre estudiantes universitarios que eran secuestrados de las calles de la ciudad por agentes federales enmascarados y hombres presuntamente pandilleros que fueron enviados injustamente a una notoria prisión de tortura salvadoreña sin el debido proceso.

Una encuesta de CNN/SSRS realizada en julio encontró que el 55% de los estadounidenses dijeron que Trump había ido demasiado lejos al deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, un aumento de 10 puntos en febrero.

En la última encuesta de AP-NORC, la postura de Trump en materia de inmigración sigue siendo baja, al igual que su gestión de la economía, que ha aumentado ligeramente, del 38% en julio al 43% actual. Sin embargo, ambos temas se ven ahora eclipsados ​​por su ventaja en materia de delincuencia, incluso entre grupos clave como los independientes.

El giro de Trump hacia la delincuencia

Aunque Trump había amenazado durante mucho tiempo con una toma federal de Washington, DC, que tiene una autonomía limitada porque no es un estado, su atención se centró en la ciudad después de que uno de los miembros más destacados del Departamento de Eficiencia del Gobierno fuera víctima de un intento de robo de vehículo y golpiza a principios de este mes.

Después de que Edward Coristine, apodado “Big Balls”, fuera agredido por un grupo de adolescentes, Trump amenazó con tomar el control de una ciudad que consideraba “fuera de control”.

Días después, publicó fotos de campamentos de personas sin hogar y basura esparcida por las calles de la ciudad luego de un viaje en caravana el domingo por la mañana a su campo de golf de Sterling, Virginia, y anunció que daría una conferencia de prensa al día siguiente para revelar sus planes de adquisición.

¡Prepárense! No habrá ningún «Señor Buen Chico». Queremos que nos devuelvan nuestro capital, escribió en Truth Social.

La toma de control del departamento de policía de la ciudad por parte de Trump y la activación de la Guardia Nacional no fueron sus primeras acciones de este tipo. A principios de junio, ordenó el despliegue de unos 4.000 efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 marines en servicio activo para responder a las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad y sus alrededores.

No es su primera intervención en torno a la delincuencia en un momento políticamente difícil. Durante la campaña de 2020, Trump activó agentes federales para combatir la delincuencia en Chicago y Albuquerque y advirtió a los habitantes de los suburbios sobre el aumento de la delincuencia mientras lidiaba con un índice de aprobación cada vez menor.

La aprobación general de Trump se mantiene estable

La capacidad de Trump para cambiar el discurso puede haberle ayudado a capear la controversia a lo largo de los años. Sus índices de aprobación presidencial se mantuvieron dentro de un rango relativamente estrecho durante su primer mandato, según las encuestas de AP-NORC, un patrón que se ha mantenido hasta ahora en su segundo. E incluso cuando ya no estaba en el cargo, su índice de favorabilidad se mantuvo notablemente estable.

Tim Roemer, de 59 años, demócrata de toda la vida que vive en Utica, Nueva York, se opone a los esfuerzos del presidente de apoderarse de los departamentos de policía de la ciudad y al uso de la Guardia Nacional por parte de Trump, dado que las cifras de delincuencia han disminuido en todo el país.

Dijo que parecía que Trump estaba aprovechando un problema y tomándose el crédito por las mejoras para ayudarse políticamente en las próximas elecciones.

«Creo que está intentando mantener sus cifras altas porque sabe que se acercan las elecciones intermedias de 2026 y sabe que le va a perjudicar si bajan», dijo. «Sabe cómo ganarse la confianza de la gente, por desgracia».

Una promesa de campaña

Al mismo tiempo, Trump y la Casa Blanca no han abandonado su enfoque sin precedentes en la inmigración. La administración republicana aún habla con frecuencia sobre el tema, y ​​la retórica del presidente sobre la delincuencia y la inmigración está estrechamente vinculada .

Como parte de la toma de control de Washington D. C., las autoridades federales han establecido puestos de control en toda la ciudad, donde han preguntado a las personas sobre su estatus migratorio y las han detenido. Según la Casa Blanca, de las 1170 personas arrestadas desde que comenzó la toma de control, al menos 319 estaban relacionadas con asuntos migratorios.

El Consejo Americano de Inmigración , una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes, ha calificado el despliegue de DC como una « puerta trasera para la aplicación de la ley de inmigración » y señala que la administración ha utilizado su toma de control para obligar a la policía del Distrito a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración de una manera sin precedentes.

La Casa Blanca también cuestionó la idea de que Trump hubiera cambiado de enfoque. Durante su campaña, señalaron, habló a menudo sobre la delincuencia, acusando al entonces presidente Joe Biden y a los demócratas de haber «convertido nuestras otrora grandes ciudades en pozos negros de derramamiento de sangre y delincuencia», a pesar de que las estadísticas refutan esa afirmación.

Su campaña publicó un par de videos políticos en los que se comprometía a “acabar con el crimen y restaurar la ley y el orden” y “la pesadilla de las personas sin hogar, los drogadictos y los peligrosamente trastornados en las calles estadounidenses” y amenazaba con “enviar activos federales, incluida la Guardia Nacional”.

“Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro fue una promesa clave de campaña del presidente Trump. Durante mucho tiempo ha hablado sobre abordar los delitos violentos, especialmente en la capital de nuestra nación, y garantizar que todos los estadounidenses se sientan seguros en sus comunidades”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.