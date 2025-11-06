Tras las duras derrotas republicanas, Youngkin se centra en el legado y la transición

Menos de 12 horas después de que los demócratas arrasaran en los tres cargos estatales de Virginia y ampliaran su mayoría en la Cámara de Delegados a al menos 64 de los 100 escaños, el gobernador Glenn Youngkin se dirigió a los periodistas y funcionarios de la administración en una sala de reuniones abarrotada en el edificio Patrick Henry en Capitol Square, Richmond, el miércoles por la mañana.

Aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su mandato de cuatro años y comenzar a definir públicamente cómo quiere que se perciba su legado.

Youngkin comenzó felicitando a la gobernadora electa demócrata Abigail Spanberger y ofreciendo cooperación práctica.

“Ella formará su equipo, dirigirá su transición. Y nosotros la apoyaremos en ese proceso, para que ella y su equipo puedan empezar con buen pie”, dijo.

Reclamaciones heredadas y establecimiento de récords

Youngkin hizo hincapié en lo que describió como los logros de su administración.

“Llegamos hace cuatro años con un programa increíblemente ambicioso. Y hemos trabajado con diligencia, incansablemente, y hemos logrado muchísimo.”

Elogió a Virginia por su “crecimiento récord de empleo, inversión récord y oportunidades récord”, un estado más seguro y grandes compromisos empresariales.

“Hay compromisos de inversión por parte de empresas por valor de 143 mil millones de dólares para expandirse en el estado. Eso equivale a la inversión conjunta de las últimas cinco administraciones. Esto sustenta otros 85,000 empleos y 40,000 empleos en la construcción. En definitiva, en eso es en lo que debemos centrarnos”, dijo Youngkin.

El gobernador también reiteró su convicción principal de que el crecimiento económico es el mecanismo de Virginia para generar oportunidades.

“Y si tuviera que dar un consejo importante a cualquier persona que esté desempeñando el cargo de gobernador, ya sea el gobernador electo Spanberger o los próximos 10 gobernadores, sería que debemos seguir impulsando la prosperidad económica mediante la creación de empleo.”

Leyendo los resultados de las elecciones

La victoria de Spanberger y la conquista de los cargos de vicegobernador y fiscal general por parte de la senadora estatal Ghazala Hashmi, demócrata de Richmond, y el ex delegado Jay Jones, junto con los avances en la Cámara de Representantes, provocaron numerosas interpretaciones del mensaje del público.

Youngkin se negó a atribuir las derrotas de su partido a su propio desempeño, citando en cambio factores externos. En la rueda de prensa del miércoles, un periodista le preguntó al gobernador si el resultado en Virginia representaba un rechazo a las políticas del presidente Donald Trump, especialmente en lo referente a los asuntos laborales federales.

“Habrá un sinfín de expertos que analizarán los resultados”, replicó Youngkin. “Yo, como gobernador, hoy haré exactamente lo que sabía que haría: prepararme para un cierre de mandato sólido”.

Señaló directamente el cierre del gobierno federal y las consiguientes preocupaciones económicas.

“Es un desafío enorme, y lo he dicho abiertamente”, afirmó. “Creo que en Virginia hay 330.000 empleados federales, y que este cierre se haya prolongado hasta convertirse en el más largo de la historia ha sido extraordinario para muchos virginianos. Hay personas que se han quedado sin sueldo, preocupadas por sus hipotecas y alquileres, y preocupadas por cómo van a alimentar a sus familias”.

Sobre si los republicanos perdieron porque su administración fue percibida de manera diferente a como él cree, Youngkin insistió en que cree que “los virginianos apoyan plenamente lo que hemos estado haciendo”.

Citó los superávits y las reducciones fiscales: “Hemos tenido superávits por valor de 10.000 millones de dólares y hemos contado con 9.000 millones de dólares en reducciones fiscales”.

Escándalo y perspectivas de futuro

Youngkin no dudó en comentar la controversia que rodea a Jones, el fiscal general entrante, cuyo intercambio de mensajes de texto de 2022 con un legislador republicano en el que fantaseaba con dispararle al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Todd Gilbert, y con la muerte de sus hijos se convirtió en un tema de campaña.

“Eran repugnantes, y creo que reiteran una vez más que no se puede acceder a este puesto si se defiende la muerte de un adversario político, la muerte de niños y la muerte de agentes del orden. Y creo que… eso lo descalifica para el cargo”, dijo Youngkin.

Añadió que la próxima administración “tendrá que encontrar la manera de lidiar con eso, porque tienen fuerzas del orden que deben sentirse bien haciendo su trabajo… y que los padres, con sus hijos, se sientan seguros”.

Al preguntársele cómo los resultados de las elecciones podrían influir en su propia trayectoria política, Youngkin se mantuvo concentrado en el trabajo que tenía entre manos y no ofreció ninguna claridad sobre sus planes más allá de su mandato.

“Mi prioridad ha sido, será y seguirá siendo el bienestar de Virginia hasta el último momento.”

El grito de guerra demócrata

También el miércoles, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes ofreció una conferencia de prensa en el cercano edificio de la Asamblea General.

El presidente de la Cámara de Representantes, Don Scott, demócrata de Portsmouth, declaró que la obtención de 13 escaños “es lo que significa un mandato”.

“Incluso superamos al candidato principal y a varios escaños, lo que demuestra la fortaleza de nuestras campañas. Esta es la mayor mayoría demócrata que hemos conseguido en más de tres décadas”, dijo Scott.

Atribuyó la contundente derrota del Partido Republicano a su incapacidad para oponerse a las políticas del presidente.

“Esto seguirá ocurriendo hasta que los republicanos decidan plantarle cara a Donald Trump y al extremismo MAGA”, dijo Scott.

David Richards, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Lynchburg, describió los resultados como “bastante reveladores”, que prepararon el terreno para las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“Le doy mucho crédito a Spanberger por mantenerse enfocado en los temas económicos que parecían preocupar a los votantes”, dijo Richards, y agregó que el énfasis del Partido Republicano en los temas de la guerra cultural “no funcionó tan bien, por lo que tendrán que encontrar otro enfoque”.

Señaló que Youngkin podría enfrentarse a obstáculos en sus futuras ambiciones políticas: “Youngkin podría tener algunos problemas en el futuro si se le culpa de la derrota en Virginia”.

efectos en cadena a nivel nacional

El impulso demócrata en Virginia forma parte de una ola más amplia.

Tras las derrotas en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, Trump se mantuvo prácticamente en silencio en las redes sociales, pero se dirigió a los senadores republicanos el miércoles por la mañana en un desayuno en Washington, D.C.

“Anoche, ya sabes, no se esperaba una victoria… fueron zonas muy demócratas. Pero no creo que haya sido bueno para los republicanos”, dijo.

“No estoy seguro de que haya sido bueno para nadie… Pensé que tendríamos una charla después de que la prensa se fuera sobre lo que representó anoche y qué deberíamos hacer al respecto. Y también sobre el cierre del gobierno y cómo se relaciona con lo de anoche. Creo que si leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un factor importante, negativo para los republicanos, y eso fue un factor determinante.”

Y en X , anteriormente Twitter, Chris LaCivita, estratega del Partido Republicano de Virginia desde hace mucho tiempo y jefe de campaña de Trump en 2024, culpó de la derrota republicana a la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, la candidata republicana a gobernadora que perdió ante Spanberger por casi 15 puntos.

“Un mal candidato y una mala campaña tienen consecuencias; la contienda por la gobernación de Virginia es el ejemplo número 1”, escribió LaCivita el martes por la noche.

Las voces de la defensa se unen al coro

Los principales grupos de defensa nacionales y estatales también se pronunciaron.

Ken Martin, del Comité Nacional Demócrata, declaró que “en todo Virginia, los votantes del estado dejaron claro lo que esperaban de su próximo gobernador: menores costos, buenos empleos, atención médica asequible y escuelas sólidas. … Esos mismos votantes dejaron claro a quién quieren como líder: Abigail Spanberger”.

Heather Williams, del Comité de Campaña Legislativa Demócrata, calificó el resultado como “una elección sísmica en Virginia… Los demócratas llevaron a cabo campañas ganadoras en todos los rincones del estado, adjudicándose casi todas las contiendas clave y obteniendo la mayor mayoría en la Cámara de Representantes en casi 40 años”.

Desde la perspectiva de los derechos civiles, Mary Bauer, de la ACLU de Virginia, destacó que la elección fue “un paso fundamental para proteger los derechos civiles y las libertades civiles de todos en Virginia… Los votantes otorgaron victorias decisivas a los candidatos defensores de los derechos civiles en todos los niveles de la boleta electoral”.

Mientras tanto, April Greene, del Fondo para el Aborto de Blue Ridge, enfatizó que la atención al aborto —uno de los temas clave en el ciclo electoral de 2025— es “un derecho humano divino. Esta victoria es prueba de que nuestras comunidades también lo creen”.

Los defensores del control de armas, a través del Comité de Acción Política de Giffords, describieron la victoria como “un triunfo importante para la seguridad pública en Virginia. Con las victorias de anoche y la elección de un defensor del control de armas como el gobernador electo Spanberger, sabemos que un futuro más seguro se avecina para el estado”.

A medida que Youngkin concluye su mandato, su tono el miércoles fue firme, orientado al futuro y decidido a definir su legado, incluso ante un cambio partidista en Richmond.

El gobernador saliente planteó sus últimos meses como una oportunidad para “terminar con fuerza” y entregar una comunidad política más fuerte.

“Hemos trabajado juntos para afrontar momentos extraordinarios”, dijo.

