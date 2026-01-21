El Washington Post solicita una orden judicial para que devuelvan los aparatos electrónicos confiscados de un periodista.

El Washington Post solicitó el miércoles a un tribunal federal una orden que obligue a las autoridades federales a devolver los dispositivos electrónicos que confiscaron la semana pasada en la casa de un periodista del Post en Virginia.

El periódico argumentó que la búsqueda y las incautaciones realizadas por el gobierno federal violaron el derecho a la libertad de expresión de la periodista Hannah Natanson consagrado en la Primera Enmienda y las garantías legales para los periodistas.

Agentes federales confiscaron dos teléfonos, dos computadoras portátiles, una grabadora, un disco duro portátil y un reloj inteligente Garmin cuando registraron la casa de Natanson el miércoles pasado como parte de una investigación a un contratista del Pentágono acusado de manejar ilegalmente información clasificada, informó el Post .

«La escandalosa confiscación de material informativo confidencial de nuestros periodistas paraliza la libertad de expresión, paraliza la información e inflige un daño irreparable cada día que el gobierno mantiene sus manos en estos materiales», afirmó el Post en un comunicado.

El material incautado abarcaba años de reportajes de Natanson en cientos de artículos, incluyendo comunicaciones con fuentes confidenciales, según el Post. El periódico solicitó a un tribunal federal de Virginia que ordenara la devolución inmediata de todo el material incautado y que prohibiera al gobierno utilizarlo.

“Cualquier cosa menos que eso autorizaría futuras redadas en las salas de redacción y normalizaría la censura mediante órdenes de allanamiento”, dice el expediente judicial del Post.

Un magistrado de Alexandria, Virginia, programó una audiencia para el 6 de febrero sobre las solicitudes del periódico. Mientras tanto, el magistrado prohibió temporalmente al gobierno revisar el material incautado.

El contratista del Pentágono, Aurelio Luis Pérez-Lugones, fue arrestado a principios de este mes por el cargo de sustracción y retención no autorizadas de documentos clasificados. Una orden judicial indicó que el registro del domicilio de Natanson estaba relacionado con la investigación de Pérez-Lugones, informó el Post.

Natanson ha estado cubriendo la transformación del gobierno federal llevada a cabo por el presidente republicano Donald Trump . El Post publicó recientemente un artículo en el que describió cómo había obtenido cientos de nuevas fuentes de la fuerza laboral federal, lo que llevó a un colega a llamarla «la susurradora del gobierno federal».

La fiscal general Pam Bondi dijo que la búsqueda se realizó a pedido del Departamento de Defensa y que el periodista estaba “obteniendo y reportando información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.

Pérez-Lugones, un veterano de la Marina de Estados Unidos que reside en Laurel, Maryland, no ha sido acusado de compartir información clasificada ni acusado en documentos judiciales de filtración.

El Departamento de Justicia cuenta con directrices internas que rigen su respuesta a las filtraciones de información a los medios de comunicación . En abril, Bondi emitió nuevas directrices que restablecen la autoridad de los fiscales para utilizar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios gubernamentales que hagan «divulgaciones no autorizadas» a periodistas.

Las nuevas directrices anularon una política de la administración del presidente demócrata Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran confiscados en secreto durante las investigaciones de filtraciones.

Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, dijo que el allanamiento sin precedentes de la casa del periodista “pone en peligro la información de interés público y tendrá ramificaciones mucho más allá de este caso específico”.

«Es fundamental que el tribunal impida al gobierno revisar este material hasta que pueda abordar la profunda amenaza a la Primera Enmienda que representa la redada», dijo Brown en una declaración el miércoles.