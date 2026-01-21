Un tercer niño con sarampión en VA visitó centros de salud

Un niño que vive en el norte de Virginia dio positivo por sarampión después de viajar al extranjero, lo que marca el tercer caso en el estado este mes, según funcionarios de salud.

Los tres casos de sarampión afectaron a niños de 4 años o menos; los funcionarios del Departamento de Salud de Virginia aclararon el martes que el último caso no está relacionado con el reportado el 11 de enero.

Las autoridades sanitarias de Virginia advierten que las personas que estuvieron cerca del paciente diagnosticado recientemente podrían haber estado expuestas a esta enfermedad altamente contagiosa. El niño visitó varios centros de salud en el norte de Virginia la semana pasada.

Estos son los sitios donde los funcionarios de salud de Virginia dijeron que las personas podrían haber estado expuestas:

Atención de urgencias pediátricas PM, ubicada en 2690 Prince William Parkway en Woodbridge Martes 13 de enero de 16:00 a 19:30 horas

Departamento de Emergencias Pediátricas de Inova, ubicado en 3300 Gallows Road en Falls Church Jueves 15 de enero de 19:30 a 22:00 horas Viernes 16 de enero de 20:30 a 23:00 horas

Edificio de Mujeres y Niños del Hospital Inova Fairfax, pisos 2 a 10, ubicado en 3300 Gallows Road en Falls Church Sábado 17 de enero a las 2:30 am hasta el domingo 18 de enero a las 5 pm



En lo que va del año, dos niños del norte de Virginia han contraido sarampión, al igual que otro niño que vive en la parte central de la Commonwealth, según el departamento de salud .

Los casos ocurren en medio de múltiples brotes de sarampión en Estados Unidos que han puesto al país en riesgo de perder su designación de país libre de sarampión, dijeron a The Associated Press las autoridades sanitarias internacionales .

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los estados con tres o más casos relacionados constituirían un brote. Los CDC no han reportado nuevos brotes este año.

Qué hacer si usted potencialmente ha estado expuesto

Si le preocupa haber estado expuesto al sarampión, las autoridades sanitarias de Virginia recomiendan verificar si ha sido vacunado o si ha padecido la enfermedad anteriormente. Esto incluye estar al día con sus vacunas.

Los virginianos pueden solicitar su estado de vacunación en línea .

Si no está completamente vacunado y no ha tenido sarampión anteriormente, las autoridades sanitarias recomiendan que se ponga en contacto con su proveedor de atención médica o llame a su departamento de salud local. Existen tratamientos postexposición que pueden utilizarse en ciertas situaciones.

Según las autoridades sanitarias de Virginia, cualquier persona que haya estado expuesta debe estar atenta a la aparición de síntomas de sarampión durante 21 días. En el caso más reciente, el periodo más probable para que otras personas se enfermen sería entre el 20 de enero y el 8 de febrero.

Si aparecen síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan aislarse en casa y llamar a su médico. Estos síntomas pueden incluir goteo nasal, fiebre superior a 38 °C, tos, ojos rojos o llorosos y sarpullido.