El Washington Post despide un tercio de su personal

El Washington Post está despidiendo a un tercio de su personal en la sala de redacción y otros departamentos, un golpe brutal para una de las marcas más legendarias del periodismo.

El Post, con problemas, comenzó a implementar recortes a gran escala el miércoles, incluyendo la eliminación de su departamento de deportes y la reducción del número de periodistas que envía al extranjero. Los cambios fueron anunciados por el editor ejecutivo Matt Murray en una reunión por Zoom con el personal.

La reducción de personal es un golpe psíquico significativo para el Post, conocido en los libros de historia por sus revelaciones de Watergate y, más recientemente, por su cobertura agresiva de los recortes del presidente Donald Trump a la fuerza laboral federal, y para el periodismo en general.

Se informó al personal de la redacción que recibirían correos electrónicos con uno de dos asuntos, anunciando si el puesto de la persona había sido eliminado o no. Un representante del Post confirmó que se recortaría un tercio de la plantilla, sin especificar el número total de empleados del periódico.

El departamento de libros del periódico cerrará, y el departamento de noticias y el equipo editorial del área de Washington sufrirán una reestructuración, informó Murray a su personal. Su podcast, «Post Reports», será suspendido.

Murray reconoció que los recortes serán un shock para el sistema, pero dijo que el objetivo es crear un puesto que pueda crecer y prosperar nuevamente.

“The Washington Post está tomando hoy una serie de medidas difíciles pero decisivas para nuestro futuro, lo que supone una reestructuración significativa en toda la empresa”, declaró un portavoz del Post en un comunicado. “Estas medidas están diseñadas para fortalecer nuestra posición y enfocarnos en ofrecer el periodismo distintivo que distingue a The Post y, sobre todo, conectar con nuestros clientes”.

El Post es una empresa privada y no revela cuántos suscriptores tiene, aunque se cree que el número es de unos 2 millones.

Estos cambios se esperaban desde hacía varias semanas, desde que se filtró la noticia de que el Post había informado a su equipo deportivo, que había planeado cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, de que no asistirían. Tras hacerse público, el Post cambió de postura y anunció que enviaría un equipo limitado.

Los problemas del Post contrastan con los de su competidor de larga data, The New York Times, que ha prosperado en los últimos años, en gran parte gracias a las inversiones en productos complementarios como su sitio web de juegos y las recomendaciones de productos de Wirecutter. El Times ha duplicado su plantilla en la última década.

En las últimas semanas, muchos miembros del equipo del Post han estado apelando directamente al dueño del periódico, el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. El periódico ha estado perdiendo suscriptores en parte debido a decisiones suyas: retirar su apoyo a la demócrata Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024 contra el republicano Trump, y dirigir un giro más conservador en las páginas de opinión liberales.

El Washington Post Guild, el sindicato de empleados, hizo un llamamiento al público para que enviara un mensaje a Bezos: «Ya basta. Sin el personal de The Washington Post, no hay Washington Post».