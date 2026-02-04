Niño es hospitalizado tras disparo en la escuela

Un niño de Maryland se encuentra en el hospital el jueves por la mañana después de lo que la policía llama una “descarga accidental” de un arma de fuego dentro de una escuela en el condado de Anne Arundel.

El incidente tuvo lugar dentro de un aula de la Escuela Primaria Freetown en Glen Burnie.

Según las autoridades, el niño que portaba el arma se lesionó la mano al producirse el disparo.

Ninguno de los otros niños en el aula resultó herido, dijo la policía.

El estudiante herido fue trasladado a Baltimore Shock Trauma para recibir tratamiento.

En una publicación en X, las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel dijeron que están “trabajando con la policía y brindando servicios de apoyo a los estudiantes en este momento”.

La escuela primaria Freetown despidió a todos sus estudiantes a las 11:15 am y se proporcionó servicio de autobús a aquellos niños que habitualmente toman el autobús para ir a la escuela.

A los padres que necesiten hacer arreglos alternativos se les indica que se comuniquen con la escuela.

La policía de Anne Arundel compartió en su página de Facebook que hay unidades en la escena.