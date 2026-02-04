Agentes de inmigración sacan armas y arrestan a activistas

Agentes de inmigración con armas en la mano arrestaron el martes a activistas que seguían sus vehículos en Minneapolis, mientras líderes educativos describieron ansiedad y miedo en las escuelas de Minnesota por las redadas federales en curso.

Ambas son señales de que la tensión persiste en el área de Minneapolis después de la salida del comandante de alto perfil Greg Bovino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la llegada del zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, que siguió al tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti.

«Hay menos humo en el suelo», dijo el gobernador Tim Walz, refiriéndose al gas lacrimógeno y otros irritantes utilizados por los agentes contra los manifestantes, «pero creo que es más escalofriante que la semana pasada debido al cambio hacia las escuelas, el cambio hacia los niños».

Al menos una persona que portaba un mensaje anti-ICE en su ropa fue esposada boca abajo en el suelo. Un fotógrafo de Associated Press presenció los arrestos.

Los agentes de ICE están cambiando sus tácticas

Últimamente, los agentes federales en las Ciudades Gemelas han estado realizando arrestos migratorios más selectivos en viviendas y vecindarios, en lugar de concentrarse en estacionamientos. Los convoyes han sido más difíciles de encontrar y menos agresivos. Las alertas en los chats grupales de activistas se han centrado más en avistamientos que en detenciones relacionadas con la inmigración.

Varios vehículos siguieron a los agentes por el sur de Minneapolis tras recibir informes de que estaban llamando a las casas. Los agentes detuvieron sus vehículos y, a punta de pistola, ordenaron a los activistas que salieran de un vehículo. Los agentes ordenaron a los periodistas presentes que se mantuvieran alejados y amenazaron con usar gas pimienta.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes detuvieron a los activistas porque obstaculizaron los esfuerzos para arrestar a un hombre que se encuentra en el país ilegalmente.

El mes pasado, un juez federal impuso límites al trato que los agentes dan a los conductores que los siguen sin obstruir sus operaciones. Seguir a los agentes de forma segura «a una distancia adecuada no crea, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo», declaró el juez. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló la orden.

En una conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que está agradecida por la orden de los jueces de no detener el aumento de las medidas de control de inmigración en Minnesota mientras avanza una demanda.

Bovino, quien dirigía la aplicación de las leyes de inmigración en Minneapolis y otras grandes ciudades de Estados Unidos, abandonó la ciudad la semana pasada, poco después de que la muerte de Pretti se convirtiera en el segundo asesinato local de un ciudadano estadounidense en enero.

Homan, quien fue enviado a Minnesota para suceder a Bovino, advirtió que los manifestantes podrían enfrentar consecuencias si interfieren con los oficiales.

Operación Metro Surge que afecta a las escuelas

Walz y líderes educativos ofrecieron una conferencia de prensa para afirmar que la presencia de agentes de inmigración está intimidando a algunas comunidades escolares. Brenda Lewis, superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley, en un suburbio de Minneapolis, afirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la han seguido dos veces desde que habló públicamente el 27 de enero, y que los miembros de la junta escolar han tenido vehículos de ICE fuera de sus casas.

Lewis, ciudadana estadounidense, dijo haber visto camionetas todoterreno con vidrios polarizados, varias personas enmascaradas dentro y matrículas de otros estados. Realiza patrullajes vecinales cerca de escuelas con un guardia de seguridad.

“Los estudiantes tienen miedo de venir a la escuela, los padres tienen miedo de dejarlos”, dijo Lewis. “El personal viene a trabajar preguntándose si hoy ocurrirá algo en alguno de nuestros edificios”.

Dijo que Fridley, donde viven familias somalíes y ecuatorianas, ha reforzado la seguridad, ajustado los procedimientos de entrega y aumentado el apoyo a la salud mental. Tracy Xiong, trabajadora social del distrito de Columbia Heights, comentó que ha estado coordinando las entregas de comestibles a las familias de las escuelas y buscando voluntarios para llevar a los niños.

No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE sobre las preocupaciones de los educadores.

El gran jurado busca comunicaciones y registros

Mientras tanto, el martes venció el plazo para que Minneapolis presentara información a un gran jurado federal. Esto forma parte de una solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. para obtener registros de cualquier intento de sofocar la ofensiva migratoria de la administración Trump. Las autoridades lo han denunciado como una táctica de intimidación.

“No hemos hecho nada malo y no tenemos nada que ocultar, pero cuando el gobierno federal utiliza el sistema de justicia penal como arma contra los oponentes políticos, es importante ponerse de pie y contraatacar”, dijo Ally Peters, portavoz del alcalde demócrata Jacob Frey.

Dijo que la ciudad estaba cumpliendo, pero no dio más detalles. Otras oficinas estatales y locales dirigidas por demócratas recibieron citaciones, aunque se desconoce si tenían la misma fecha límite. Personas familiarizadas con el asunto informaron a AP que las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si funcionarios de Minnesota obstruyeron la aplicación de la ley mediante declaraciones públicas.

No hay liberación para el hombre involucrado en el incidente de Omar

Por otra parte, un hombre acusado de rociar vinagre de sidra de manzana a la representante demócrata Ilhan Omar permanecerá en prisión. El magistrado federal David Schultz accedió a la solicitud de un fiscal federal de mantener a Anthony Kazmierczak bajo custodia.

«Simplemente no podemos permitir que manifestantes y personas, independientemente de su postura, se acerquen a los representantes que están realizando asuntos oficiales, celebren reuniones públicas y los agredan», dijo el martes el fiscal federal adjunto Benjamin Bejar.

El abogado defensor, John Fossum, afirmó que el vinagre representaba un riesgo bajo para Omar. Añadió que los problemas de salud de Kazmierczak no se estaban atendiendo adecuadamente en la cárcel y que su liberación sería apropiada.

La orden de liberación de dos hombres acusados ​​de agredir a un oficial de ICE no se cumple

Otro juez ordenó la liberación de dos hombres venezolanos que fueron acusados ​​de agredir a un oficial de ICE, pero los funcionarios de ICE rápidamente los pusieron nuevamente bajo custodia.

Alfredo Aljorna y Julio Sosa-Celis están acusados ​​de agredir al oficial la noche del 14 de enero. Sosa-Celis recibió un disparo en el muslo por parte del oficial durante el encuentro, lo que provocó protestas en Minneapolis.

El agente declaró que lo golpearon con una escoba y una pala de nieve al intentar someter y arrestar a Aljorna tras un accidente de coche y una persecución a pie. Sin embargo, los dos hombres niegan haber agredido al agente. Ni las pruebas en vídeo ni los tres testigos presenciales corroboraron la versión del agente.

El juez federal de distrito Paul Magnuson celebró una audiencia el martes en la que rechazó la apelación del gobierno contra la orden de un magistrado que exigía la liberación de los dos hombres acusados ​​de delitos penales. Magnuson dictaminó que podían quedar en libertad.

Pero Robin Wolpert, abogada de Sosa-Celis, declaró en una entrevista que, cuando fue a hablar después con su cliente, quien había estado bajo custodia de los alguaciles estadounidenses, el personal le informó que ICE se lo había llevado. Dijo que no estaba segura de por qué ni de cuáles serían sus próximos pasos.

El abogado de Aljorna, Frederick Goetz, dijo que no sabía por qué ICE se llevó a su cliente ni cuáles serían sus próximos pasos.