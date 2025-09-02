El Pentágono autoriza a 600 abogados militares a servir como jueces temporales de inmigración

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvan como jueces temporales de inmigración, según un memorando revisado por The Associated Press.

Los militares comenzarán a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia «tan pronto como sea posible», y los servicios militares deberían tener la primera ronda de personas identificadas la próxima semana, según el memorando del 27 de agosto.

Esta iniciativa surge en un momento en que la administración Trump está tomando medidas drásticas contra la inmigración ilegal mediante el aumento de arrestos y deportaciones . Los tribunales de inmigración ya lidian con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años.

Al mismo tiempo, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración Trump, según su sindicato. En la ronda más reciente de despidos, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos declaró en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos «sin causa» en tribunales de todo el país.

Eso ha dejado alrededor de 600 jueces de inmigración, según muestran las cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicaría sus filas.

El Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, solicitó la asistencia del Departamento de Defensa, según el memorando enviado por el secretario ejecutivo del Pentágono a su homólogo del Departamento de Justicia. Las funciones de los abogados militares como jueces de inmigración no durarán inicialmente más de 179 días, pero podrán renovarse, indicó.

Un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa , desde donde los funcionarios dirigieron las preguntas a la Casa Blanca .

Un funcionario de la Casa Blanca declaró el martes que la administración está considerando diversas opciones para ayudar a resolver el importante atraso en los casos de inmigración, incluyendo la contratación de más jueces de inmigración . El funcionario afirmó que el asunto debería ser «una prioridad que todos, incluidos quienes esperan un fallo, puedan apoyar».

El memorando enfatizó que los abogados adicionales dependen de la disponibilidad y que podría ser necesario movilizar oficiales de reserva. Además, el documento indicó que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que cualquier persona enviada desde el Pentágono no viole la prohibición federal de usar a las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad nacionales, conocida como la Ley Posse Comitatus .

La administración enfrentó un revés en sus esfuerzos por utilizar a las fuerzas armadas en formas únicas para combatir la inmigración ilegal y el crimen, con un fallo judicial el martes que determinó que violó «intencionadamente» la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a principios de junio.

Los casos en el tribunal de inmigración pueden tardar años en llegar a una determinación final, y los jueces y abogados frecuentemente programan audiencias finales sobre los méritos de un caso con más de un año de anticipación.