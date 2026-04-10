Muere el pionero del hip-hop Afrika Bambaataa a los 68 años

Afrika Bambaataa , considerado uno de los principales pioneros del hip-hop, falleció el jueves en Pensilvania a causa de un cáncer de próstata, según informó su abogado. Tenía 68 años.

La repentina muerte de Bambaataa provocó una oleada de condolencias de amigos, familiares y fans de todo el mundo, quienes rindieron homenaje a su profundo e inconfundible impacto en uno de los géneros musicales más populares y políticamente influyentes del planeta. Sin embargo, otros han señalado que su influencia se vio empañada en los últimos años tras las acusaciones de abuso sexual presentadas por numerosos hombres que lo conocieron en su infancia.

El rapero y productor es conocido sobre todo por temas que lo catapultaron a la fama, como «Planet Rock» de 1982, y por fundar el colectivo artístico Universal Zulu Nation.

“Cuando hablamos de Afrika Bambaataa, Kool Herc y Grandmaster Flash, nos referimos a los tres padres fundadores de toda la cultura”, declaró el rapero Fat Joe a The Associated Press en 2023 sobre el legado de Bambaataa.

Bambaataa era Lance Taylor, nacido en 1957 en el sur del Bronx, y creció en una época en que el barrio neoyorquino se deterioraba rápidamente tras una creciente segregación y años de abandono económico. En las décadas de 1970 y 1980, los propietarios incendiaban edificios de apartamentos para cobrar las indemnizaciones de los seguros en lugar de invertir en reparaciones, dejando a familias de bajos ingresos, en su mayoría puertorriqueñas y negras, sin oportunidades socioeconómicas.

Bambaataa tenía ascendencia jamaicana y barbadense, y fue criado por su madre en un complejo de viviendas públicas de bajos ingresos, según una entrevista que concedió a Frank Broughton en 1998. Desde muy joven, tuvo contacto con la música gracias a la colección de discos de vinilo de su madre.

La habilidad para reutilizar y mezclar viejos éxitos se convirtió en uno de sus sellos distintivos en las fiestas que empezó a organizar en centros comunitarios del barrio a principios de la década de 1970, según declaró Bambaataa en la entrevista. Se inspiró profundamente en la obra de Kool Herc, a quien a menudo se considera el padre del hip-hop .

Bambaataa y las fiestas donde pinchaba música ganaron gran popularidad a lo largo de la década y hasta bien entrados los años 80, cuando lanzó una serie de temas electrónicos que contribuyeron a dar forma a los florecientes movimientos de hip-hop y electro-funk. También fue uno de los primeros DJs en utilizar breaks de ritmo, incorporando la icónica caja de ritmos Roland TR-808 .

“Poníamos de todo, todo lo que era funky”, dijo. Luego añadió que lo que diferenciaba sus fiestas era que “otros DJs ponían sus mejores discos durante quince o veinte minutos. Nosotros los cambiábamos cada minuto o dos. No podía dejar que ningún breakbeat durara más de un minuto o dos”.

En aquel entonces, Bambaataa declaró en entrevistas anteriores que aprovechó su afiliación con la pandilla callejera local Black Spades para formar un grupo al que llamó Zulu Nation, en referencia a un grupo étnico sudafricano que le sirvió de inspiración. Su lema acabó siendo conocido como «paz, amor, unidad y diversión», y afirmó que buscaba utilizar la creciente popularidad del hip-hop para resolver los conflictos entre pandillas locales.

Más tarde, Bambaataa cambió el nombre a Nación Zulú Universal para indicar la inclusión de «todas las personas del planeta Tierra».

“En esencia, nuestra música hacía que la gente se sintiera parte de un movimiento, no solo de un momento. Nuestra música le ofrecía a Hope algo positivo en lo que creer, les daba identidad, unidad y una salida”, escribió Ellis Williams, un productor conocido como Mr. Biggs, en un correo electrónico a la AP. Mr. Biggs fue miembro del grupo Afrika Bambaataa y de Soulsonic Force, del que también formaba parte Bambaataa.

Acusado de abuso sexual

En los últimos años, numerosas personas han acusado a Bambaataa de abuso sexual.

En 2016, Ronald Savage, activista político del Bronx y ex ejecutivo de la industria musical, acusó a Bambaataa de haber abusado de él en 1980, cuando Savage era un adolescente.

“Tenía miedo, pero al mismo tiempo pensaba: ‘Este es Afrika Bambaataa’”, declaró Savage a la AP en 2016. En aquel entonces, recordó con detalle ese encuentro y otros cuatro que, según él, le siguieron.

Bambaataa ha negado rotundamente esas acusaciones.

Después de que Savage hiciera públicas sus denuncias, muchos otros hombres se presentaron para compartir experiencias similares sobre Bambaataa. En junio de 2016, la Nación Zulú Universal publicó una carta pública disculpándose con «los sobrevivientes de aparente abuso sexual por parte de Bambaataa» y afirmando que algunos miembros del grupo sabían del abuso pero «eligieron no revelarlo».

“Pedimos disculpas más profundas y sinceras a las muchas personas que han resultado heridas”, escribió la organización.