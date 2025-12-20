El Papa nombra a un pastor proinmigrante obispo de la diócesis de Florida donde se encuentra Mar-a-Lago de Trump

El Papa León XIV nombró el viernes al reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, actualmente pastor de una iglesia predominantemente hispana en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York, como obispo de Palm Beach, Florida.

La diócesis alberga la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, cuyas duras políticas migratorias han generado objeciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos .

Rodríguez ha sido un firme defensor de los inmigrantes, que constituyen la mayoría de sus 17.000 feligreses en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la parroquia más grande de la Diócesis de Brooklyn, que también supervisa las iglesias en Queens.

«Nunca, nunca, nunca esperé nada siquiera cercano a esto», dijo Rodríguez a The Associated Press en una entrevista telefónica el viernes desde Palm Beach, donde estaba visitando un refugio para personas sin hogar.

“Tengo un poco de miedo, incluso. Pero confío en la ayuda de Dios”, dijo. “Lo que sí puedo decirles es que esta diócesis es una diócesis de sacerdotes y gente trabajadora, y estoy aquí para ayudar”.

La Diócesis de Palm Beach cuenta con unos 260.000 católicos y 54 parroquias y misiones. En su sitio web, la diócesis indicó que Rodríguez será ordenado e investido sacerdote próximamente durante una misa en la Catedral de San Ignacio de Loyola.

Un nativo dominicano

Rodríguez nació en la República Dominicana y fue ordenado sacerdote en 2004, en la capital, Santo Domingo. Dirigió la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en el barrio mayoritariamente latino de Corona, en Queens, cuando más de 100 feligreses fallecieron a causa de la COVID-19.

A principios de este año, Rodríguez se unió a numerosos líderes religiosos de todo Estados Unidos para expresar su preocupación sobre cómo la represión migratoria lanzada por la administración de Trump había sembrado miedo en sus congregaciones favorables a los inmigrantes.

En su nuevo cargo, dirigirá la diócesis donde se ubica Mar-a-Lago, la vasta propiedad de Trump en el sur de Florida. Trump ha llamado al complejo turístico el «Centro del Universo».

“El presidente está haciendo cosas muy buenas, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Pero en lo que respecta a los migrantes, a la política migratoria, queremos ayudar”, dijo Rodríguez. “Queremos apoyar al presidente como iglesia porque creemos que podemos hacerlo mejor que como lo estamos haciendo ahora”.

Algunos líderes de la iglesia han condenado la ofensiva migratoria de Trump, diciendo que se dirige a feligreses sin antecedentes penales que ahora tienen demasiado miedo de salir de casa para asistir a misa, comprar comida o buscar atención médica.

En muchas parroquias de inmigrantes, los niños nacidos en Estados Unidos tienen padres que residen ilegalmente en el país. Algunos de estos padres han firmado declaraciones juradas de cuidado, que designan a un tutor legal, con la esperanza de que sus hijos no sean acogidos en hogares de acogida en caso de ser detenidos.

“Cuando se trata de hacer cumplir las leyes de inmigración, no deberíamos centrarnos en deportar a niños de 5, 12 o 9 años, personas que nunca han cometido ningún delito. Por eso, estamos aquí para ayudar. Estamos dispuestos a ayudar, y si Dios quiere, lo haremos”, dijo Rodríguez.

Rodríguez dijo que está en línea con la Iglesia Católica, que defiende firmemente los derechos de los migrantes , aun cuando reconoce el derecho de las naciones a controlar sus fronteras.

“La posición de la Iglesia sobre este asunto importante y urgente ha sido expresamente expresada por los obispos de Estados Unidos”, afirmó.

La inmigración, un tema difícil para los obispos católicos

El Vaticano anunció el nombramiento de Rodríguez el día después de compartir que el Papa León había aceptado la renuncia del cardenal católico conservador Timothy Dolan, quien dirigió la archidiócesis de Nueva York y también tenía vínculos con Trump, incluida la oración en su toma de posesión a principios de este año y su nombramiento para su Comisión de Libertad Religiosa.

En algunos temas, como una mayor inclusión de las personas LGBTQ+, los obispos estadounidenses están divididos. Pero en materia de inmigración, incluso los líderes católicos conservadores apoyan a los migrantes.

Durante su asamblea general a principios de este año, los obispos estadounidenses emitieron un inusual «mensaje especial» criticando la deportación masiva de migrantes por parte de la administración Trump y su difamación en el actual debate migratorio. También lamentaron el miedo y la ansiedad que las redadas migratorias han sembrado en las comunidades, así como la negación de atención pastoral a los migrantes en los centros de detención.

Los obispos católicos de Estados Unidos cerraron su antiguo programa de reasentamiento de refugiados después de que la administración Trump detuviera la financiación federal para la ayuda al reasentamiento.

Rodríguez dijo que la Iglesia siempre estará dispuesta a defender la dignidad de los pobres y de los migrantes, quienes durante generaciones “han contribuido al crecimiento de Estados Unidos”.

“No se debe demonizar a los migrantes… Son buenos migrantes que están aquí para trabajar duro por sus familias; comparten muchos de nuestros valores fundamentales”, dijo. “No se les debe rechazar ni tratar con dureza, sino con respeto y dignidad. Esa es la idea, y el Papa León nos apoya en esto”.