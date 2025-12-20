Smith, da un apasionado discurso en la ceremonia de huelga

La jefa saliente de policía de DC, Pamela Smith, tuvo fuertes palabras de despedida el viernes mientras se prepara para dejar el departamento en medio de acusaciones de manipulación de datos para hacer parecer que el crimen disminuyó en el Distrito.

“Seamos muy claros en una cosa: jamás comprometería mi integridad por unas cuantas cifras de delitos”, dijo en una ceremonia en su honor. “¡Jamás comprometería 28 años en la policía por unas cuantas personas que no soportan rendir cuentas! ¡Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo!”

Los ardientes comentarios llegaron en respuesta a las acusaciones del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes sobre manipulación de datos sobre delincuencia.

Smith, quien también es reverendo en una iglesia bautista en DC, comenzó su discurso dando gracias a Dios y luego agregó que nunca “comprometería mi amor por Dios o la fe que tenía por esta ciudad” manipulando los datos sobre delincuencia.

¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a atacar mi integridad? ¿A atacar mi reputación? ¡No sabes a quién pertenezco! —dijo.

En un comunicado del comité de la Cámara de Representantes del domingo, los funcionarios dijeron que Smith supuestamente «castigó y destituyó a oficiales por informar cifras precisas de delitos y fomentó una cultura tóxica».

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, rechazó esas afirmaciones y agregó en una carta que el informe del comité estaba sesgado «desde el principio» y se basaba en un lado de la historia.

«En lugar de dejar que la investigación siguiera adelante y correr el riesgo de perder la oportunidad de titulares que llamaran la atención si se publicara después de la jubilación del jefe Smith después de casi tres décadas de servicio policial, el Comité recurrió a ataques ad hominem utilizando citas cuidadosamente seleccionadas sin proporcionar un contexto relevante adicional», escribió el alcalde .

Smith es la segunda mujer y la primera mujer negra en ocupar el cargo de jefa de policía de Washington D. C. El 8 de diciembre, anunció que dejaría el cargo a finales de mes para pasar más tiempo con su familia tras casi 30 años de carrera en las fuerzas del orden.

Smith, en los dos años y medio que lleva como jefa de la fuerza policial, ha promocionado datos de baja criminalidad: los delitos violentos en general cayeron de 5.345 casos en 2023 a 2.341 al 5 de diciembre de 2025.

“No tengo por qué hablar de lo que he hecho en esta ciudad, que el trabajo que he realizado hable por mí”, afirmó.

Sin embargo, el comité de la Cámara apoyó la afirmación del presidente Donald Trump de que el aumento de las fuerzas policiales federales a partir de su declaración de emergencia criminal de agosto es lo que llevó a menores cifras de delincuencia .

A finales de agosto , Trump dijo que la ciudad era «extremadamente insegura, y ahora es extremadamente segura. Prácticamente no teníamos delincuencia. La cifra bajó un 87% y estoy tratando de averiguar dónde estaba ese 13%, porque no creo que existiera».

Smith dejará su cargo a finales de mes. El Subdirector Ejecutivo de Operaciones Especializadas, Jeffery Carroll, ocupará el cargo de jefe interino del Departamento de Policía de DC.

Al final de su discurso, Smith lanzó una última y dura reprimenda a sus “enemigos”: “Que se jodan… los perdono”.