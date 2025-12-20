No impondrán a Ucrania un acuerdo sobre el fin del conflicto con Rusia

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró el viernes que no se impondrá ningún acuerdo a Ucrania, en momentos en que se desarrollan conversaciones en Miami con presencia de sus aliados europeos para intentar poner fin a la guerra con Rusia.

Los diálogos, que se extenderán el fin de semana, ocurren luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometiera horas antes en su conferencia de prensa anual seguir adelante con su ofensiva militar, al asegurar que la terminación del conflicto depende de Kiev y sus socios occidentales.

Los emisarios del presidente Donald Trump han impulsado un plan según el cual Estados Unidos ofrecería garantías de seguridad a Ucrania, pero que posiblemente exija a Kiev a ceder parte de su territorio, una opción que rechazan muchos ucranianos.

Sin embargo, el secretario Rubio dijo que en última instancia ambas partes debían acordar un trato.

«No habrá un acuerdo de paz a menos que Ucrania lo acepte», dijo Rubio durante una conferencia de prensa en Washington. «Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula», agregó.

«No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo», acotó el funcionario.

Rubio dijo que podría unirse a los diálogos en Miami, su ciudad natal, este sábado.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner son quienes encabezan las conversaciones, que incluyen al principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, así como a altos funcionarios de Reino Unido, Francia y Alemania.

Se espera que funcionarios rusos -entre ellos, según reportes, el negociador del Kremlin Kiril Dmitriev- y estadounidenses se reúnan por separado en Florida durante el fin de semana.

Umerov dijo en redes sociales que informó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego de las conversaciones en Miami, en las que se acordaron «los próximos pasos y la continuación del trabajo conjunto en un futuro próximo» .

«Estamos actuando claramente en línea con las prioridades definidas por el presidente: la seguridad de Ucrania debe estar garantizada de manera fiable y a largo plazo», escribió el negociador ucraniano.

A pesar de la intensa actividad diplomática, los ataques rusos no cesaron en Ucrania.

Siete personas murieron y 15 resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos en la región de Odesa, en el mar Negro, informó el viernes el gobernador local, quien añadió que el objetivo eran las infraestructuras portuarias.

– «Veremos nuevos éxitos» –

Witkoff y Kushner ya se habían reunido con Umerov en Miami a principios de este mes sin la participación europea. Luego viajaron a Moscú para mantener conversaciones con Putin.

En noviembre, Estados Unidos sorprendió a Europa al presentar un plan de 28 puntos para resolver la guerra que dejó de lado a las principales potencias del continente y fue ampliamente visto como favorable a Rusia.

La propuesta fue modificada por Ucrania y Europa, pero Rusia aún no había reaccionado. Sin embargo, Putin dijo el viernes que «la pelota está ahora total y completamente» en el campo de Kiev y sus aliados.

«Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto» y «estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos», aseveró el líder ruso durante su rueda de prensa, retransmitida por televisión.

Las fuerzas rusas aceleraron este año sus conquistas en Ucrania, y controlan alrededor del 19% del territorio, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.

Añadió que los rusos no se consideran «responsables de la muerte de la gente». «No fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra», zanjó.

Putin también afirmó que si Ucrania celebra comicios presidenciales -como desea Moscú y Washington-, podría ordenar la suspensión de los lanzamientos de misiles de largo alcance y de los bombardeos con drones durante el día de la votación.

El mandatario se refirió también a la decisión de la UE de no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros (unos 105.500 millones de dólares) a Ucrania, lo que hubiese supuesto «un atraco», indicó.

Más de 200.000 millones de euros (234.000 millones de dólares) del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear.