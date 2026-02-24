Testigo que vio a su amigo ser asesinado por un agente de inmigración el año pasado muere en accidente automovilístico

El pasajero que viajaba en el auto cuando el conductor texano Rubén Ray Martínez fue asesinado a tiros el año pasado por un agente federal de inmigración dio una larga declaración a los abogados de la familia del hombre asesinado refutando la versión del gobierno sobre los hechos.

Ese testigo murió el sábado en un accidente automovilístico en llamas en San Antonio, según un abogado de la familia de Martínez.

Joshua Orta viajaba con Martínez durante las vacaciones de primavera en marzo pasado cuando se encontraron con un grupo de policías locales y agentes federales que dirigían el tráfico para evitar un accidente en una intersección concurrida. En un comunicado emitido el viernes, el Departamento de Seguridad Nacional alegó que Martínez «atropelló intencionalmente a un agente especial de Investigación de Seguridad Nacional», lo que provocó que otro agente disparara «a la defensiva para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general».

Associated Press y otros medios de comunicación informaron la semana pasada sobre los detalles de la muerte de Martínez , lo que marcaría al menos seis tiroteos mortales perpetrados por agentes federales desde la ofensiva migratoria de costa a costa del presidente Donald Trump. El DHS no reveló públicamente durante 11 meses que uno de sus agentes había apretado el gatillo.

Según el borrador de la declaración jurada preparada después de las entrevistas en septiembre, Orta habría dicho que Martínez no golpeó a un oficial con su vehículo, que su auto «simplemente avanzaba lentamente mientras intentábamos dar la vuelta» y que un agente federal disparó contra la ventana del lado del conductor desde aproximadamente dos pies de distancia sin «dar ninguna advertencia, orden u oportunidad de obedecer».

La Policía de San Antonio informó que un hombre de 25 años falleció el sábado al tomar una curva en la salida de una autopista a gran velocidad, perdiendo el control y chocando contra un poste de electricidad. Los pasajeros lograron escapar tras el incendio del vehículo, pero no pudieron rescatar al conductor.

Los abogados de Rachel Reyes, madre de Martínez, afirmaron que Orta fue el hombre que falleció en el accidente de coche. El borrador de la declaración jurada indicaba que la familia de Martínez se prepara para presentar una demanda por homicidio culposo por el tiroteo anterior.

“Ante todo, la muerte de Joshua es una terrible tragedia para su familia y amigos”, declaró Alex Stamm, uno de los abogados que representa a la familia. “Con respecto a la muerte de Ruben, el mundo también ha perdido a un testigo clave”.

El DHS dijo el lunes: “Mantenemos nuestra declaración original”.

Los Rangers de Texas confirmaron la semana pasada que están investigando el tiroteo de Martínez. La agencia no respondió el lunes a preguntas sobre si habían entrevistado a Orta antes de su muerte.

El relato de Orta contradice al DHS

Orta y Martínez decidieron hacer un viaje espontáneo a South Padre Island, Texas, para reunirse con amigos, según el borrador de la declaración jurada de Orta. Tras pasar un rato en un condominio y tomar unas copas, luego una fiesta en la piscina y una visita a Whataburger, llegaron al lugar del accidente y redujeron la velocidad del coche, dijo Orta.

Un agente de la policía local se acercó a su coche, vio un envase de alcohol abierto en la parte trasera, pero les dijo a los dos jóvenes que dieran la vuelta y se fueran, según dijo. Mientras intentaban girar entre el tráfico, otro agente se acercó al coche, golpeó el capó y «parecía intentar ponerse delante del coche», dijo Orta.

Martínez “no golpeó a nadie”, dijo Orta.

Luego, varios agentes más rodearon su vehículo, gritándoles que pararan y sacando sus armas, relató Orta. «Me pareció una locura porque solo íbamos a paso de tortuga», dijo, añadiendo que Martínez no pisó el acelerador y que los agentes no corrían peligro.

Un oficial que estaba junto a la ventanilla abierta del conductor de Martínez sacó su arma y disparó sin previo aviso, tan cerca que los casquillos de bala expulsados ​​de su arma cayeron dentro del vehículo, dijo.

Orta relató haber escuchado a su amigo decir «Lo siento» mientras se desplomaba hacia atrás, inconsciente, tras recibir un impacto en el pecho. Dijo que los agentes sacaron a Martínez del auto y lo esposaron, esperando al menos 10 minutos antes de brindarle asistencia médica.

Reyes, la madre de Martínez, declaró a AP la semana pasada que su hijo recibió tres disparos. También afirmó que un investigador de los Rangers de Texas obtuvo videos del tiroteo que, según ella, desmentían la afirmación del DHS de que su hijo intentó atropellar al agente.

Similitudes con otros tiroteos

Según un informe interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), publicado a principios de este mes tras una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información, los agentes del HSI implicados en el tiroteo formaban parte de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza marítima, generalmente dedicado a combatir organizaciones criminales transnacionales en puertos marítimos. Sin embargo, durante el último año, se ha reasignado a agentes de diversas agencias federales para priorizar la aplicación de las leyes migratorias.

En enero, Renee Good , una madre de 37 años de Minneapolis, fue asesinada en el asiento del conductor de su camioneta por un agente de ICE. Inicialmente, los funcionarios de la administración Trump intentaron presentar a Good como una «terrorista doméstica» que intentó embestir a los agentes con su vehículo, antes de que aparecieran múltiples videos del incidente que pusieron en duda la versión del gobierno.

Los agentes del orden suelen estar entrenados para no interponerse delante de los vehículos debido al peligro de ser atropellados. Al igual que Good, Martínez no tenía antecedentes penales.

Stamm, el abogado de la familia, dijo que el relato de Orta confirmó que el auto de Martínez apenas se movía antes de que el oficial de HSI abriera fuego.

“También nos dijo inequívocamente que Rubén no golpeó a nadie”, dijo Stamm. “Creemos en el relato de Joshua y, como hemos visto recientemente en Minneapolis, Chicago y otros lugares, es fundamental que se muestre al público toda la evidencia en poder del gobierno y que cualquier testigo se presente”.