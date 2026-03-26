El jefe de la TSA advierte sobre posibles cierres de aeropuertos

La Administración de Seguridad del Transporte podría tener que cerrar las operaciones en algunos aeropuertos si el estancamiento presupuestario se prolonga, dijo el miércoles el director interino de la agencia, incluso cuando el tiempo de espera récord para los viajeros hizo poco para poner fin al enfrentamiento por la lucha de fondos en el Congreso.

Ha Nguyen McNeill, de la TSA, describió las crecientes dificultades que enfrentan los trabajadores aeroportuarios no remunerados —acumulando facturas y avisos de desalojo, e incluso donando plasma para llegar a fin de mes— y advirtió que los legisladores deben garantizar que «esto nunca vuelva a suceder».

«Esta es una situación crítica», declaró en una audiencia de la Cámara de Representantes, advirtiendo sobre posibles cierres de aeropuertos. «En este momento, debemos considerar todas las opciones disponibles. Y eso nos obliga a tomar decisiones muy difíciles sobre qué aeropuertos podemos intentar mantener abiertos y cuáles tendremos que cerrar a medida que aumenten las llamadas de emergencia».

Sin embargo, al cuadragésimo día del enfrentamiento con el Departamento de Seguridad Nacional , no se vislumbraba una solución fácil. Ni los senadores republicanos, que hicieron la última oferta, ni los demócratas, que respondieron reiterando sus exigencias de cambios en las operaciones de control migratorio del presidente Donald Trump , parecían estar más cerca de un compromiso.

Trump, quien inicialmente parecía haber dado su visto bueno al acuerdo, se ha negado a brindarle su apoyo total o a respaldarlo políticamente para asegurar su aprobación.

Altos funcionarios de las agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hablaron durante más de tres horas ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre los riesgos potenciales de fallos de seguridad si no se pone fin al cierre parcial del gobierno.

Un acuerdo pende de un hilo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha recibido financiación rutinaria desde mediados de febrero. Los demócratas insisten en que se modifiquen las políticas de control migratorio y las operaciones de deportación masiva de la administración Trump tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales durante las protestas.

La última propuesta republicana financiaría la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción de las operaciones de control migratorio y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que han sido el eje del debate. El plan también destinaría fondos para otros aspectos del ICE, así como para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Si bien la propuesta añadía algunas restricciones nuevas a los agentes de inmigración, incluido el uso de cámaras corporales, excluía otras políticas que los demócratas habían exigido, como la obligación de que los agentes federales llevaran identificación y se abstuvieran de realizar redadas en las inmediaciones de escuelas, iglesias u otros lugares sensibles.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó que necesitaban ver cambios reales. «Hemos estado hablando de reformas del ICE desde el primer día», declaró.

Los líderes republicanos afirmaron que los demócratas están poniendo al país en riesgo.

“Saben que esto es una locura”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana.

Pero los republicanos conservadores también criticaron duramente la propuesta, exigiendo financiación completa para las operaciones de inmigración y mostrándose escépticos ante la promesa de los líderes republicanos de que abordarían el proyecto de ley de Trump sobre la prueba de ciudadanía para votar en un paquete legislativo posterior.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró el miércoles por la noche que si los demócratas presentan una «oferta más realista, volveremos a estar en el poder».

Las filas en el aeropuerto crecen

mientras los trabajadores de la TSA soportan dificultades

McNeill, el administrador interino de la TSA, informó a los legisladores que varios aeropuertos están experimentando tasas de ausencia superiores al 40% y que más de 480 agentes de seguridad del transporte han renunciado durante el cierre del gobierno.

Citó la creciente presión financiera sobre la plantilla de la TSA.

“Algunos duermen en sus coches, venden su sangre y plasma, y ​​aceptan segundos trabajos para llegar a fin de mes, todo ello mientras se espera que rindan al máximo nivel cuando visten el uniforme para proteger a los viajeros”, afirmó.

McNeil también afirmó que los agentes de la TSA que trabajan en los aeropuertos del país han experimentado un aumento de más del 500% en la frecuencia de las agresiones desde que comenzó el cierre del gobierno.

“Esto es inaceptable y no será tolerado”, dijo McNeill.

El máximo responsable del aeropuerto de Houston afirmó que las colas de seguridad, en las que los viajeros esperan cuatro horas o más, podrían alargarse aún más si no se resuelve pronto el estancamiento político.

Las largas filas que serpentean a lo largo de varios pisos en el Aeropuerto Intercontinental George Bush son el resultado de que la TSA solo ha podido dotar de personal a entre un tercio y la mitad del número habitual de filas en los puntos de control, según Jim Szczesniak, director de aviación del sistema aeroportuario de Houston.

La decisión de Trump de enviar agentes del ICE a los aeropuertos corre el riesgo de exacerbar la situación, según han declarado los legisladores. Un video que muestra a agentes federales deteniendo a una mujer que lloraba en el Aeropuerto Internacional de San Francisco provocó indignación el lunes entre las autoridades locales, aunque no guardaba relación con la orden de Trump de desplegar agentes de inmigración.

FEMA también está en riesgo

El Fondo de Ayuda para Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se está «agotando rápidamente», declaró Victoria Barton, funcionaria de asuntos externos de FEMA, ante los legisladores.

La FEMA puede continuar con su labor de respuesta y recuperación ante desastres siempre que ese fondo tenga dinero, y unos 10.000 de sus trabajadores de ayuda en casos de desastre siguen cobrando a través de él.