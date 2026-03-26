Texas exigirá prueba de estatus migratorio legal para obtener licencias profesionales

Las personas que buscan obtener diversas licencias profesionales en Texas, desde electricistas hasta criadores de perros, pronto tendrán que demostrar que se encuentran legalmente en el país, luego de que la Comisión de Licencias y Regulaciones del estado adoptara el martes una nueva norma que podría afectar a miles de trabajadores.

Los comisionados aprobaron unánimemente el cambio tras escuchar a varios oradores que, en su mayoría, les pidieron lo contrario debido a la preocupación de que perjudicaría la economía del estado y supondría una carga para los inmigrantes que intentan ganarse la vida honradamente. Los oradores también argumentaron que la medida impulsaría a las personas a trabajar sin licencia y debilitaría la supervisión estatal de sectores cruciales.

La comisión supervisa el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, que planea implementar la norma el 1 de mayo.

“El TDLR lleva tiempo evaluando la verificación de la elegibilidad para obtener licencias de acuerdo con la ley federal. Con la transferencia de la Lotería de Texas al TDLR, el reciente lanzamiento de nuestro proyecto de modernización del sistema de licencias y un mayor enfoque en la lucha contra la trata de personas, el departamento está avanzando en la verificación de la presencia legal”, declaró el martes Caroline M. Espinosa, portavoz del TDLR. “Esto garantiza prácticas consistentes y seguras en todos los programas y fortalece nuestra capacidad para identificar y prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.

A pesar de la intención declarada de la agencia de cumplir con la ley federal y las preocupaciones planteadas por los trabajadores de todo el estado, el abogado de TDLR, Derek Burkhalter, les dijo a los comisionados que algunos no ciudadanos aún podrán obtener licencias, siempre y cuando cumplan con uno de los requisitos establecidos en una ley federal de hace tres décadas que sustenta el cambio de reglas y proporcionen la documentación requerida.

Las personas pueden optar a prestaciones en virtud de la ley federal si se les ha concedido asilo, han sido admitidas como refugiadas o son reconocidas como víctimas de trata de personas, por ejemplo.

“Las normas propuestas no imponen un requisito de ciudadanía”, dijo Burkhalter. “Las personas que no son ciudadanos estadounidenses aún pueden ser elegibles para obtener la licencia si cumplen con los criterios de elegibilidad”.

TDLR argumenta que la Ley Federal de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 prohíbe a las personas que se encuentran ilegalmente en el país recibir ciertos beneficios, incluidas las licencias profesionales administradas por el estado, a menos que cumplan con ciertos requisitos de excepción. Las listas de documentos que se pueden usar para solicitar una licencia se publicarán en el sitio web de TDLR, dijeron funcionarios el martes.

El Departamento de Relaciones Laborales de Texas (TDLR) se suma a al menos otras tres agencias estatales que han intensificado las medidas contra la inmigración mediante procedimientos administrativos y regulatorios desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado. El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha dejado de emitir licencias de conducir comerciales a muchos no ciudadanos, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas impuso nuevos y estrictos requisitos de identificación con foto para el registro de vehículos , y la Oficina del Secretario de Estado de Texas ha estado buscando a no ciudadanos registrados para votar, en ocasiones identificando erróneamente a estadounidenses como posibles no ciudadanos.

Estos cambios reflejan una orden ejecutiva presidencial de febrero de 2025, cuando Trump ordenó a las agencias federales que aplicaran medidas enérgicas contra la misma ley de 1996 para «defenderse del despilfarro de los recursos de los contribuyentes, ganados con tanto esfuerzo, y proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses necesitados, incluidas las personas con discapacidades y los veteranos».

Aún no está claro cuántos trabajadores indocumentados se verán afectados en Texas por el nuevo requisito de licencia. Se estima que en el estado residen 1,7 millones de personas sin autorización que trabajan en numerosos sectores clave como la construcción, la hostelería y otros diversos que se rigen por la Ley de Licencias Laborales de Texas (TDLR).

Steve Bruno, subdirector ejecutivo de la agencia para servicios de licencias y regulación, informó a los comisionados que menos del 2% de las licencias emitidas por la agencia no tenían un número de Seguro Social asociado.

Sin embargo, los funcionarios de la agencia TDLR dijeron que no podían asumir que esas personas estuvieran infringiendo la ley federal, porque existen varias maneras para que los no ciudadanos vivan y trabajen en el país a través de programas federales.

La agencia emitió más de un millón de licencias individuales y comerciales durante el año fiscal 2025.

El sitio web de TDLR actualmente ofrece orientación para solicitar licencias profesionales para quienes no tienen número de Seguro Social. La página enlaza con un formulario , actualizado por última vez por la comisión en enero, que solicita a los solicitantes que adjunten documentación justificativa, como una tarjeta de residencia permanente, una visa de inmigrante o un documento de viaje para refugiados.

Para contextualizar la situación para los comisionados, Bruno dijo que la agencia había emitido aproximadamente 19.000 nuevas licencias y renovado otras 39.000 solo en febrero.

La información no sirvió para disipar las preocupaciones de diversos sectores.

Los funcionarios de la agencia recibieron 450 comentarios sobre la norma propuesta; de ellos, todos menos 28 estaban en contra.

Entre quienes testificaron en persona el martes por la mañana se encontraba Rocío Gómez, una residente de Austin de 35 años que posee una licencia de especialista en extensiones de pestañas e imparte clases en una escuela de belleza en la capital. Algunas de sus alumnas indocumentadas han estado muy angustiadas desde que la agencia propuso la norma en enero, llegando incluso a llorarle por la incertidumbre de su futuro, según declaró en una entrevista tras su testimonio.

“Ver cómo esto ha afectado a los estudiantes también nos afecta emocionalmente. Parece que todo depende de su voluntad”, dijo Gómez en una entrevista en español, señalando la tribuna donde se sentaban los comisionados.

Otros oradores —propietarios de salones de belleza, educadores y otros— recordaron a los comisionados los estrictos requisitos ya vigentes para obtener algunas licencias. Según la propuesta de TDLR presentada ante el estado , las industrias que se verán afectadas abarcan desde terapeutas de dislexia hasta recicladores de autopartes usadas y criadores de perros.

Algunas licencias requieren muchas horas de práctica y formación en seguridad. Por ejemplo, obtener una licencia de cosmetología en Texas puede llevar más de un año, ya que los solicitantes aprenden sobre productos químicos e higiene, además de técnicas de peluquería.

Al impedir que las personas indocumentadas obtengan licencias, el estado las obligará a recurrir al mercado negro y provocará una proliferación de personas que presten servicios sin supervisión ni permisos adecuados, dijeron los oradores a los comisionados.

El tema ya ha captado la atención de funcionarios electos y de partidarios de una política migratoria intransigente, quienes acogieron con satisfacción la nueva norma.

“Durante demasiado tiempo, los beneficios para los inmigrantes indocumentados han servido como un imán para atraer migrantes a Estados Unidos de forma ilegal”, declaró Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador Greg Abbott , en un comunicado tras la votación. “Texas no premiará la inmigración ilegal otorgando licencias profesionales a quienes se encuentran aquí ilegalmente. Estos cambios protegen la integridad de nuestro sistema de licencias, respetan la ley federal y garantizan que los empleos sean para los texanos que trabajan arduamente”.

Los organismos estatales deben someter las propuestas de modificación de las normas a la consideración de la oficina del gobernador antes de que se sometan a consulta pública.

La senadora estatal demócrata Sarah Eckhardt , de Austin, candidata a contralora de cuentas públicas, presentó un comentario al Departamento de Relaciones Laborales de Texas (TDLR) oponiéndose al cambio. Basándose en estimaciones publicadas por diversos grupos, la senadora calculó que la modificación de la normativa podría resultar en una reducción de la mano de obra cualificada del estado de entre un 8 % y un 10 %.

«Texas no puede permitirse perder profesionales cualificados y capacitados en estos puestos de trabajo de alta demanda», escribió Eckhardt, instando a la comisión a estudiar las posibles consecuencias. «Es probable que el impacto de la norma propuesta por TDLR sea mucho mayor de lo que la agencia evaluó inicialmente».

En su propuesta formal de reglamento presentada ante el estado, los funcionarios de la agencia escribieron que no se preveían impactos ni efectos económicos en las pequeñas y microempresas. En respuesta a preguntas al respecto el martes, explicaron a los comisionados que era difícil evaluar el impacto potencial porque no querían asumir que un licenciatario estuviera infringiendo la ley federal simplemente por no proporcionar un número de Seguro Social.

El presidente de la comisión, Rick Figueroa, solicitó actualizaciones frecuentes a la comisión a medida que se implementa la norma, reconociendo que la agencia se adentraba en un terreno desconocido, tal vez solo comparable al del Departamento de Vehículos Motorizados, que realizó su cambio hace meses.

“Este es un tema prioritario en lo que respecta a la información que se le transmite a la comisión”, dijo Figueroa. “Estoy seguro de que estamos construyendo un avión y haciéndolo volar un poco”.