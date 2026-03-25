Nueva Jersey prohíbe que agentes del ICE cubran su rostro con máscaras

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, convirtió este miércoles en ley tres proyectos para proteger a sus residentes y limitar las acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a quienes se les prohibirá cubrir su rostro con máscaras.

Una de las medidas exige que los agentes muestren su rostro y que presenten una identificación válida antes de detener a alguien.

Mientras que la nueva «Ley de Protección de la Privacidad” establece normas claras sobre cómo las agencias gubernamentales estatales y las locales recopilan y comparten cierta información personal, como el estatus migratorio.

La tercera ley promulgada convierte en ley la directiva del fiscal general titulada “Fortaleciendo la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes”, que busca fortalecer la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes, de acuerdo con un comunicado de la Gobernación.

“Con estas leyes dejamos claro que aquí, en Nueva Jersey, todavía seguimos y respetamos la Constitución y defendemos el Estado de derecho», señaló Sherrill, que asumió el cargo el pasado 20 de enero.

De acuerdo con la gobernadora y exfiscal federal, el paso que dio Nueva Jersey hoy responde a la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.

«Los agentes del ICE de Trump actúan sin entrenamiento, sin rendir cuentas y escondidos detrás de pasamontañas, poniendo en peligro a las personas. Por eso, en Nueva Jersey estamos protegiendo a nuestras comunidades; reforzando la protección de nuestras comunidades, prohibiendo que agentes del ICE se cubran el rostro y defendiendo la privacidad de nuestros residentes contra los abusos del gobierno federal», afirmó.

La pasada semana el Estado se sumó al municipio de Roxbury en una demanda contra el gobierno federal con miras a impedir que un almacén sea transformado en un centro de detención para albergar unos 1.500 inmigrantes.

El pasado mes la demócrata, expiloto de la Marina, firmó una orden que prohíbe que los agentes del ICE entren, accedan a o utilicen áreas no públicas del Estado para llevar a cabo operaciones, a menos que cuenten con una orden judicial.

Además, la fiscalía general creó un portal -www.njoag.gov/portal- para que los residentes del estado puedan reportar cualquier interacción con los agentes de ICE y la agencia rinda cuentas por sus acciones.

Sherrill también lanzó una página donde el público puede encontrar información sobre sus derechos al interactuar con agentes federales.