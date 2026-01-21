La lista de opositores de Trump se amplía con la acción contra el gobernador de Minnesota

Donald Trump prometió en su segundo discurso inaugural aplicar la ley de manera justa, a diferencia de cómo dijo haber sido tratado por las autoridades federales.

“El uso violento, injusto y despiadado del Departamento de Justicia y de nuestro gobierno como arma terminará”, declaró el 20 de enero de 2025.

Desde entonces, la administración de Trump ha perseguido a varios funcionarios gubernamentales electos y designados que se han opuesto directamente al presidente republicano o no han cumplido sus deseos.

Los casos más recientes incluyen las oficinas del gobernador Tim Walz y del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros cuatro funcionarios de Minnesota a quienes los fiscales federales citaron a declarar ante un gran jurado durante una operación de inmigración de amplio alcance en el área de Minneapolis-St. Paul.

También en la mira de la administración Trump ha estado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , quien ha defendido la independencia del banco central frente a la presión de Trump para recortar más drásticamente las tasas de interés.

Pero la influyente jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, también ha afirmado que Trump ve su regreso a la Casa Blanca como una especie de gira de venganza.

«Puede que haya algo de eso de vez en cuando», declaró a Vanity Fair . «¿Quién lo culparía? Yo no».

He aquí un vistazo a cómo el gobierno de Trump ha perseguido a sus oponentes, reales y percibidos.

Walz y Frey en Minnesota entregaron citaciones

Las citaciones enviadas a funcionarios de Minnesota buscan obtener registros como parte de una investigación sobre si obstruyeron o dificultaron la aplicación de la ley durante el operativo migratorio, según informó una persona familiarizada con el asunto. Se enviaron a las oficinas de Walz y Frey, así como a las del fiscal general Keith Ellison, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, añadió la fuente.

La persona no estaba autorizada a discutir públicamente una investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La citación compartida por la oficina de Frey exige una larga lista de documentos, incluyendo «cualquier registro que muestre una negativa a ayudar a los funcionarios de inmigración». Él y Walz, ambos demócratas, han calificado la investigación como una táctica intimidatoria destinada a sofocar la oposición política.

Las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si funcionarios estatales obstruyeron la aplicación de la ley migratoria federal a través de declaraciones públicas, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Powell y la Reserva Federal están bajo investigación

Powell declaró el domingo en una inusual declaración en video que el Departamento de Justicia citó al banco central y amenazó con presentar cargos penales tras su testimonio ante el Comité Bancario del Senado este verano. En esa comparecencia, Powell refutó las críticas de Trump al proyecto de renovación de oficinas de la Fed en Washington, valorado en 2.500 millones de dólares. Estas críticas, que Trump había intensificado, también expresaron su frustración por el hecho de que Powell y sus colegas gobernadores no estuvieran reduciendo las tasas de interés con la suficiente fuerza para su gusto.

Powell, a quien Trump nombró presidente en 2017, afirmó abiertamente que la medida del Departamento de Justicia es un «pretexto» para debilitar la independencia histórica de la Fed para establecer la política monetaria sin la influencia política del presidente. Anteriormente, el presidente había ignorado la presión y los insultos personales de Trump, salvo para enfatizar la independencia histórica del banco central.

La investigación y la declaración de Powell marcan una escalada significativa en la batalla de Trump con la Reserva Federal y su continua tensión sobre el sistema estadounidense de controles y equilibrios .

Las finanzas personales de la miembro de la Reserva Federal Lisa Cook, en la mira

Antes de la última citación, Trump intentó destituir a otra miembro de la junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario impulsadas por Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. Era la primera vez en 112 años que un presidente intentaba destituir a un gobernador de la Reserva Federal.

Cook, nombrada en 2022 por el presidente demócrata Joe Biden y la primera mujer negra en formar parte de la junta de siete miembros, presentó una demanda para conservar su puesto. La Corte Suprema dictaminó el otoño pasado que Cook podría permanecer en la junta mientras su caso avanza. Se espera que los jueces escuchen los argumentos en enero. La corte ya ha visto un caso aparte sobre la facultad de Trump para destituir a funcionarios de agencias independientes.

James Comey acusado, luego el caso se desestima

El ex director del FBI, James Comey, ha sobrevivido, por ahora, a una acusación federal que lo acusaba de mentir al Congreso .

Comey, a quien Trump despidió durante su primer gobierno, fue el primer ex funcionario de alto rango del gobierno en enfrentar un proceso judicial después de verse involucrado en una de las principales quejas del presidente: la investigación, ya hace tiempo concluida, sobre la interferencia electoral rusa .

La acusación formal de septiembre se produjo días después de que Trump pareciera animar a la fiscal general Pam Bondi a sancionar a Comey. «¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!», dijo en una publicación en redes sociales que nombró a Bondi y se refirió a sus propios juicios y procesos de destitución.

Un juez federal de Virginia desestimó la causa penal contra Comey en noviembre, al determinar que el fiscal Lindsey Halligan, quien presentó los cargos a instancias de Trump, fue designado ilegalmente por el Departamento de Justicia. Esto, por supuesto, significa que Comey no ha sido absuelto de los cargos, que podrían volver a presentarse en su contra.

Letitia James, la fiscal general de Nueva York, también perdonó

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de Trump después de que ganó un caso masivo de fraude civil contra él en 2024. La multa fue luego desestimada por un tribunal superior, pero ambas partes están apelando, y el Departamento de Justicia de Trump ha perseguido a James desde entonces.

Fue acusada de fraude hipotecario federal dos semanas después de la acusación de Comey el año pasado. Su caso fue desestimado por el mismo juez de Virginia y por la misma razón que perdonó a Comey: se determinó que el fiscal que presentó los cargos fue designado ilegalmente.

La administración Trump ha seguido persiguiendo a James, pero fue reprendida dos veces en diciembre por grandes jurados que se negaron a emitir acusaciones después de escuchar evidencia de los fiscales federales.

Más recientemente, otro juez federal, esta vez en el estado natal de James, inhabilitó a otro fiscal para supervisar las investigaciones sobre James. El juez determinó que John Sarcone tampoco ejercía legalmente como fiscal federal interino en el Distrito Norte de Nueva York.

Al exdirector de la CIA, John Brennan, le dijeron que lo están investigando

Los abogados de John Brennan dicen que les han informado que el ex director de la CIA es objeto de una investigación del gran jurado en Florida.

Esa investigación está relacionada con la evaluación del gobierno estadounidense sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, la investigación que alimentó la ira de Trump contra Comey.

Los abogados de Brennan declararon en una carta el mes pasado que querían impedir que el Departamento de Justicia derivara una investigación sobre él y otros exfuncionarios del gobierno a la jueza federal de distrito Aileen Cannon. Cannon es la jurista de Florida designada por Trump y posteriormente desestimó un caso de documentos clasificados en su contra.

Jack Smith, quien dirigió las investigaciones sobre Trump, sigue siendo investigado

Una agencia federal aparentemente independiente que investiga la actividad política partidista de empleados federales abrió una investigación el verano pasado sobre Jack Smith, el ex fiscal federal que dirigió múltiples investigaciones sobre Trump, incluida la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios de Trump.

La Oficina del Asesor Especial del Departamento de Justicia de Trump confirmó en agosto que estaba investigando a Smith por acusaciones de participación en actividades políticas a través de sus indagaciones sobre Trump. Smith fue nombrado fiscal especial en noviembre de 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland.

En su testimonio ante el Congreso en diciembre, Smith no se echó atrás y dijo que su equipo «desarrolló pruebas más allá de toda duda razonable» de que el presidente conspiró criminalmente para revertir su derrota electoral de 2020 ante Biden.

“Tomé mis decisiones en la investigación sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias ni la candidatura del presidente Trump a las elecciones presidenciales de 2024”, declaró Smith. “Actuamos con base en lo que exigían los hechos y la ley, la misma lección que aprendí al principio de mi carrera como fiscal”.

Las hipotecas de Adam Schiff están bajo escrutinio

El senador californiano Adam Schiff ha sido durante mucho tiempo uno de los críticos más acérrimos de Trump en el Capitolio, desde que fue miembro de la Cámara de Representantes durante la primera presidencia de Trump. Ahora es otro funcionario cuyas hipotecas y finanzas personales están bajo escrutinio. La investigación sobre Schiff estaba a cargo de fiscales en Maryland a finales del año pasado.

Y ahora la propia investigación es objeto de una investigación . En noviembre, las autoridades federales comenzaron a indagar sobre el papel de Ed Martin, funcionario del Departamento de Justicia, y de Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, cuyo nombre ha salido a la luz en varios de los sonados casos de fraude hipotecario presentados por la administración Trump.

Schiff, quien impulsó el impeachment durante el primer mandato de Trump, ha dicho constantemente que la investigación en su contra es una represalia política.