El Ejército pone a 1.500 soldados en espera para un posible despliegue en Minnesota

El Pentágono ordenó que unos 1.500 soldados en servicio activo estén listos en caso de un posible despliegue en Minnesota, donde las autoridades federales han estado realizando una operación masiva de control de inmigración, dijeron el domingo dos funcionarios de defensa.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre planes militares delicados, informaron que dos batallones de infantería de la 11.ª División Aerotransportada del Ejército recibieron órdenes de preparación para el despliegue. La unidad tiene su base en Alaska y se especializa en operaciones en condiciones árticas.

Un funcionario de defensa dijo que las tropas están listas para ser desplegadas en Minnesota si el presidente Donald Trump invoca la Ley de Insurrección, una ley del siglo XIX raramente utilizada que le permitiría emplear tropas en servicio activo como agentes del orden.

La medida se produce apenas días después de que Trump amenazara con hacer precisamente eso para sofocar las protestas contra la ofensiva migratoria de su administración.

En una declaración enviada por correo electrónico, el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, no negó que se hubieran emitido las órdenes y dijo que el ejército «siempre está preparado para ejecutar las órdenes del Comandante en Jefe si es necesario».

ABC News fue el primero en informar sobre el desarrollo.

El jueves, Trump dijo en una publicación en las redes sociales que invocaría la ley de 1807 «si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y evitan que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo».

Al día siguiente, pareció retractarse de su amenaza y le dijo a los periodistas en la Casa Blanca que no había motivos para usarla «ahora».

«Si lo necesitara, lo usaría», dijo Trump. «Es muy poderoso».

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la Ley de Insurrección a lo largo de sus dos mandatos. En 2020, amenazó con usarla para sofocar las protestas tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, y en los últimos meses amenazó con usarla para las protestas contra la inmigración.

La ley fue invocada por última vez por el presidente George H.W. Bush en 1992 para poner fin a los disturbios en Los Ángeles después de la absolución de cuatro policías blancos por la paliza a Rodney King.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata y blanco frecuente de Trump, ha instado al presidente a abstenerse de enviar más tropas.

“Hago un llamado directo al presidente: Bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos”, dijo Walz la semana pasada en redes sociales.