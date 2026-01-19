Policía dispara a hombre afuera de club nocturno de DC, provocando accidente automovilístico

Un hombre recibió un disparo afuera de un club nocturno la madrugada del domingo en el noreste de Washington D. C. antes de estrellar su auto a pocas cuadras de distancia.

La policía de DC fue llamada a un club nocturno en la cuadra 1800 de New York Avenue alrededor de la 1:30 am después de que el hombre se vio involucrado en una disputa por una tarifa de entrada con la seguridad del club, según un comunicado emitido por el departamento.

Aunque el hombre finalmente abandonó la escena, la policía dijo que amenazó con regresar al club con un arma.

Mientras la policía interrogaba al personal de seguridad del club, el hombre finalmente regresó en coche y condujo hacia la entrada, en dirección a los agentes y al personal de seguridad. De repente, el hombre dio marcha atrás y huyó del lugar, lo que provocó que la policía iniciara una búsqueda en la zona.

Pero poco tiempo después el hombre regresó.

A pesar de las órdenes de los oficiales para que el individuo saliera de su vehículo, el sospechoso condujo en dirección a la entrada del club y a los peatones antes de dar marcha atrás en dirección a un oficial de policía de DC.

En ese momento, otro agente que se encontraba al costado del vehículo disparó contra el hombre varias veces, según la policía. Aunque el sospechoso logró huir del lugar, estrelló su vehículo en la cuadra 3400 de la avenida Nueva York, en el noreste de Washington D. C.

El hombre fue trasladado a un hospital consciente y respirando, pero con múltiples heridas de bala, según informó la policía. Nadie más resultó herido durante el incidente.

El sospechoso ha sido arrestado por agresión grave a un agente de policía. Se están investigando cargos adicionales. Los agentes involucrados en el caso han sido puestos en licencia administrativa, de acuerdo con la política del departamento.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a la policía de DC al 202-727-9099.