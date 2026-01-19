’60 Minutes’ transmitió un informe sobre las deportaciones de Trump que fue retirado repentinamente hace un mes

“60 Minutes” tiene previsto emitir el domingo una noticia sobre las deportaciones de la administración Trump que fue retirada abruptamente de la programación de la revista hace un mes, lo que desató una batalla interna sobre la presión política que salió a la luz.

En el reportaje, la corresponsal Sharyn Alfonsi habló con deportados que habían sido enviados a la notoriamente severa prisión CECOT de El Salvador . Cuando el segmento crítico con la administración fue eliminado del episodio del 21 de diciembre por orden de la nueva editora en jefe de CBS News, Bari Weiss , Alfonsi les dijo a sus colegas de «60 Minutes» que «no fue una decisión editorial, sino política».

Weiss argumentó que la historia no reflejaba suficientemente el punto de vista de la administración ni los informes anticipados que habían realizado otras organizaciones de noticias con anterioridad.

La historia se actualizó para incluir declaraciones de la administración Trump, aunque no incluye nuevas entrevistas en cámara. Alfonsi también tenía previsto dar más detalles sobre los dos migrantes que entrevistó sobre sus experiencias en la prisión, según una persona familiarizada con la transmisión que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a dar detalles con antelación.

“La dirección de CBS News siempre se ha comprometido a emitir el reportaje de CECOT de «60 Minutos» tan pronto como estuviera listo”, declaró la división de noticias en un comunicado. “Esta noche, los espectadores podrán verlo, junto con otras noticias importantes, que demuestran la independencia de CBS News y la fuerza de nuestra narrativa”.

La decisión se convirtió en un punto de conflicto para los críticos que dijeron que el nombramiento de Weiss , fundador del sitio web Free Press, que no tenía experiencia previa en noticias de televisión, representaba un intento del nuevo liderazgo corporativo de la cadena de congraciarse con Trump.

Aunque fue retirada de la emisión en diciembre, la historia original de Alfonsi se publicó por error en línea. CBS News había enviado una versión del noticiero a Global Television, cadena que transmite «60 Minutes» en Canadá, que la publicó en su sitio web antes del cambio de último minuto que la eliminó.

Eso permitió a los espectadores más atentos ver lo que Weiss había rechazado, ofreciendo la oportunidad de compararlo con lo que “60 Minutes” finalmente puso al aire.

En la versión emitida en Canadá, Alfonsi afirmó que la administración rechazó las solicitudes de entrevistas y remitió las preguntas sobre el funcionamiento de la prisión al gobierno de El Salvador, que no respondió a «60 Minutes». El artículo incluía un breve fragmento del presidente Donald Trump diciendo que los operadores de la prisión «no se andan con rodeos», y otro de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmaba que «monstruos atroces, violadores, asesinos, agresores sexuales, depredadores que no tienen derecho a estar en este país» fueron enviados allí.

Desde el nombramiento de Weiss, los funcionarios de la administración Trump han tenido mayor visibilidad en CBS News, en entrevistas que ella a veces contribuía a organizar. El propio presidente fue entrevistado por Norah O’Donnell en «60 Minutes» el 2 de noviembre.

El New York Times informó el sábado que después de que Trump fuera entrevistado la semana pasada por el nuevo presentador de “CBS Evening News”, Tony Dokoupil, Leavitt le dijo a la cadena que “los demandaremos hasta dejarlos sin palabras” si el intercambio no se transmitía completo.

La entrevista completa de 13 minutos se emitió el martes, una medida inusual para uno de los noticieros vespertinos de la cadena, un resumen de media hora de las noticias más importantes del día. CBS informó a The Times que había decidido emitir la entrevista sin editar en el momento de la programación.