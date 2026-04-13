El ejército estadounidense bloqueará los puertos iraníes tras el fin de las conversaciones de alto el fuego
El presidente Donald Trump declaró que la Armada estadounidense comenzaría de inmediato un bloqueo a los barcos que entren o salgan del estrecho de Ormuz , después de que las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo.
El Comando Central de Estados Unidos anunció que bloqueará todos los puertos iraníes a partir del lunes a las 10:00 a. m. EDT, o a las 5:30 p. m. en Irán.
El CENTCOM declaró que el bloqueo se aplicará «de forma imparcial contra buques de todas las naciones». Añadió que seguirá permitiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz a los barcos que viajen entre puertos no iraníes.
Horas antes, Estados Unidos e Irán pusieron fin a 21 horas de conversaciones cara a cara en Islamabad sin llegar a un acuerdo , dejando en el aire el futuro del frágil alto el fuego de dos semanas.
La guerra que ha causado la muerte de miles de personas y ha sacudido los mercados mundiales ha entrado en su séptima semana .