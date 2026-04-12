La «toma de control adolescente» termina con 4 arrestos

Cuatro personas fueron arrestadas por la policía de Metro Transit el sábado por la noche, cuando las autoridades respondieron a varios incidentes que involucraron a grandes grupos de adolescentes en el área de Navy Yard.

Un portavoz de WMATA informó que la Policía de Tránsito Metropolitano realizó cuatro arrestos en la estación de metro Waterfront. Tres personas fueron detenidas por alteración del orden público y la cuarta por conducta desordenada, agresión a un agente de policía y allanamiento de morada.

No se facilitaron las edades de las personas descritas como menores de edad.

Tampoco está claro si los detenidos fueron entregados a sus padres o tutores legales.

Las detenciones se derivan de lo que se conoce como “tomas de posesión por adolescentes”, que se han estado produciendo en todo el Distrito. Estos incidentes suelen involucrar grandes concentraciones de jóvenes y tienen un historial de consumo de alcohol por menores de edad y comportamiento alborotador.

El último incidente estalló el sábado, mientras la ciudad estaba bajo la última ronda de toques de queda para jóvenes, que se implementaron a principios de este año en un esfuerzo por desalentar las «tomas de control».

La legislación de emergencia que permitió al Distrito imponer un toque de queda en toda la ciudad —y otorgar la posibilidad de añadir toques de queda adicionales— expira el miércoles. El último toque de queda para menores en vigor durante el fin de semana en la zona de Navy Yard rige de 20:00 a 23:00.

Sin embargo, las detenciones del sábado no son las primeras en las que adolescentes han sido puestos bajo custodia durante el toque de queda este mes.

El 4 de abril, ocho adolescentes fueron arrestados justo fuera de la zona de toque de queda del astillero naval, mientras la ciudad organizaba un evento llamado «Teen Spring Jam» en el Centro Recreativo King-Greenleaf. Sus edades oscilaban entre los 12 y los 17 años.

Las detenciones se produjeron después de que estallaran varias peleas cerca de un evento llamado «Teen Spring Jam» que estaba siendo organizado por el Departamento de Parques y Recreación de DC ese fin de semana en el Centro Recreativo King-Greenleaf.

Este fin de semana, 12 de abril, de 18:00 a 22:00 horas, tendrá lugar una segunda edición del “Teen Spring Jam” en el Centro Recreativo Randall.