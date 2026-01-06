Sospechoso de vandalizar la casa del vicepresidente JD Vance está tras las rejas

Un individuo acusado de vandalizar la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio en la oscuridad de la noche y causar otros daños a la propiedad estaba tras las rejas el martes, a la espera de acciones en casos estatales y federales separados.

William D. DeFoor, de 26 años, compareció ante dos tribunales diferentes tras ser detenido la madrugada del lunes por agentes del Servicio Secreto asignados a la casa de Vance en Cincinnati, en el exclusivo barrio de East Walnut Hills, al este del centro. El vicepresidente y su familia no se encontraban en casa.

Según una declaración jurada presentada ante un tribunal federal, el Servicio Secreto vio a alguien correr por la cerca frontal de la residencia de Vance y traspasar el límite de la propiedad alrededor de la medianoche. La persona, posteriormente identificada como DeFoor, estaba armada con un martillo e intentó romper la ventana de un vehículo sin distintivos del Servicio Secreto que subía por la entrada antes de dirigirse a la entrada de la casa y romper las ventanas, según la declaración jurada.

Se rompieron catorce cristales de ventanas históricas y se dañaron las mejoras de seguridad alrededor de las ventanas por un valor de 28.000 dólares, según el expediente.

Un juez impuso fianzas por un total de $11,000 por los cargos estatales de vandalismo, allanamiento ilegal, daños y obstrucción de funciones oficiales, presentados ante el tribunal del condado de Hamilton. Allí, DeFoor fue declarado incompetente para ser juzgado por un cargo de allanamiento ilegal en 2023 y remitido a tratamiento tras un cargo de vandalismo en 2024. Se programó una audiencia ante el gran jurado para el 15 de enero.

Una audiencia en el caso federal para determinar si DeFoor puede ser liberado bajo fianza de la cárcel del condado de Hamilton fue fijada para el viernes en el Tribunal de Distrito federal en Cincinnati.

Los dos primeros cargos se castigan con hasta 10 años de prisión cada uno, mientras que agredir, resistir u obstaculizar a agentes federales conlleva una pena potencial de hasta 20 años de prisión.

Los mensajes dejados a posibles familiares y al abogado de DeFoor no fueron respondidos de inmediato.

Vance expresó su gratitud en una publicación el lunes en la plataforma social X al público por todos los buenos deseos y al Servicio Secreto y a la policía de Cincinnati por su rápida respuesta al incidente.

“Por lo que sé, un loco intentó entrar golpeando las ventanas”, escribió.

Según su oficina, Vance y su familia estuvieron en Cincinnati durante el fin de semana. Los documentos judiciales indican que regresaron a Washington alrededor de las 3 p. m. del domingo.