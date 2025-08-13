El candidato de Trump para supervisar los datos de empleo e inflación enfrenta una lluvia de críticas

El director de la agencia que produce los datos de empleo e inflación del país es típicamente un tecnócrata de modales apacibles, a menudo con amplia experiencia en agencias de estadística, y con poco perfil público.

Pero, como ocurre con tantas cosas en la segunda administración del presidente Donald Trump, esta vez es diferente.

Trump ha seleccionado a EJ Antoni , economista jefe de la conservadora Heritage Foundation , como próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. La nominación de Antoni fue rápidamente recibida con una oleada de críticas por parte de otros economistas de todo el espectro político.

Su selección amenaza con politizar aún más lo que durante décadas ha sido una agencia no partidista, ampliamente aceptada como generadora de indicadores confiables de la salud económica del país. Si bien muchos exfuncionarios del Departamento de Trabajo afirman que es improbable que Antoni distorsione o altere los datos, especialmente a corto plazo, sí podría cambiar la forma en que se presentan, actualmente poco transparente.

Antoni fue nominado por Trump después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicara un informe de empleo el 1 de agosto que mostraba que la contratación se había debilitado en julio y que era mucho menor en mayo y junio de lo que la agencia había informado previamente. Trump, sin pruebas, denunció que los datos habían sido manipulados por motivos políticos y despidió a la entonces presidenta de la BLS , Erika McEntarfer , para gran consternación de muchos dentro de la agencia.

Antoni ha criticado abiertamente los datos de empleo del gobierno en frecuentes apariciones en podcasts y televisión por cable. Su postura partidista es inusual para alguien que podría llegar a dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Por ejemplo, el 4 de agosto, una semana antes de ser nominado, Antoni dijo en una entrevista en Fox News Digital que el Departamento de Trabajo debería dejar de publicar los informes de empleo mensuales hasta que sus procesos de recopilación de datos mejoren y confiar en datos trimestrales basados en las presentaciones reales de empleo ante las oficinas de desempleo estatales.

Los informes mensuales de empleo son probablemente los datos económicos más seguidos en Wall Street y con frecuencia pueden causar oscilaciones en los precios de las acciones.

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa del martes en la Casa Blanca si el informe de empleo seguiría publicándose, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que la administración esperaba que así fuera.

«Creo que ese es el plan y esa es la esperanza», dijo Leavitt.

Leavitt también defendió la nominación de Antoni, llamándolo un “experto económico” que ha testificado ante el Congreso y agregó que “el presidente confía en él para dirigir este importante departamento”.

Sin embargo, las apariciones de Antoni en televisión y podcasts han creado más un retrato de un ideólogo conservador, en lugar de un economista cuidadoso que considera las compensaciones y prioriza hacer los cálculos correctamente.

“No hay nada en sus escritos ni en su currículum que sugiera que esté calificado para el puesto, además de que siempre está manipulando los datos para favorecer a Trump de alguna manera”, dijo Brian Albrecht, economista jefe del Centro Internacional de Derecho y Economía.

Antoni afirmó erróneamente durante el último año de la presidencia de Biden que la economía estaba en recesión desde 2022; pidió que se despidiera a toda la junta de la Reserva Federal por no obtener ganancias con sus tenencias de valores del Tesoro; y publicó un gráfico en las redes sociales que fusionaba cronogramas para sugerir que la inflación se dirigía al 15%.

Su argumento de que Estados Unidos estaba en recesión se basaba en una medida enormemente exagerada de la inflación inmobiliaria, basada en los precios de las casas recién compradas, para hacer que el producto interno bruto del país pareciera artificialmente menor de lo que era.

“En realidad, este es quizás el peor contenido de Antoni que he visto hasta ahora”, dijo Alan Cole, de la Tax Foundation de centroderecha, en las redes sociales, refiriéndose a su afirmación sobre la recesión.

En un podcast de 2024, Antoni propuso eliminar los pagos de la Seguridad Social para los trabajadores que cotizan al sistema, afirmando que «se necesitará una generación de personas que paguen impuestos de la Seguridad Social, pero que nunca reciban ninguno de esos beneficios». Como director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Antoni supervisaría la publicación del índice de precios al consumidor (IPC), el cual ajusta los pagos de la Seguridad Social a la inflación.

Muchos economistas comparten, en cierta medida, la preocupación de Antoni de que los datos de empleo del gobierno presentan deficiencias y se ven amenazados por tendencias como la disminución de las tasas de respuesta a sus encuestas. Esta caída ha hecho que las cifras de empleo sean más volátiles, aunque no necesariamente menos precisas con el tiempo.

“El mercado de valores se mueve claramente en función de estas cifras de empleo, y por eso quienes se juegan la vida creen que les dice algo sobre el futuro de sus inversiones”, dijo Albrecht. “¿Podría mejorarse? Sin duda”.

Katharine Abraham, economista de la Universidad de Maryland que fue comisionada del BLS durante la presidencia de Bill Clinton, dijo que actualizar los métodos del informe de empleo requeriría al menos alguna inversión inicial.

El gobierno podría utilizar fuentes de datos más modernas, dijo, como cifras de empresas de procesamiento de nóminas, y llenar los vacíos con encuestas.

«Hay una inconsistencia entre decir que quieres tasas de respuesta más altas y decir que quieres gastar menos dinero», dijo, refiriéndose a las propuestas de la administración para recortar la financiación del BLS.

Aun así, Abraham y otros excomisionados de la BLS no creen que Antoni, de ser confirmado, pueda modificar las cifras. Podría impulsar cambios en el comunicado de prensa mensual y tratar de presentar las cifras de forma más positiva.

William Beach, quien fue nombrado comisionado de la BLS por Trump en su primer mandato y también sirvió bajo el mandato de Biden, afirmó confiar en que los procedimientos de la BLS son lo suficientemente sólidos como para evitar la intromisión política. Añadió que no vio las cifras personalmente hasta dos días antes de su publicación, cuando era comisionado.

«El comisionado no influye en las cifras», dijo Beach. «No recopilan los datos. No los manipulan. No los organizan».

En cuanto a las probabilidades de manipular las cifras, Beach dijo: «No las pondría en cero absoluto, pero las pondría bastante cerca de cero».

Tras la nominación de McEntarfer en julio de 2023, su aprobación tardó aproximadamente seis meses. Antoni probablemente se enfrentará a una fuerte oposición de los demócratas, pero eso podría no ser suficiente para frustrar su nombramiento.

La senadora Patty Murray, demócrata de alto rango de Washington, criticó el martes a Antoni como «un extremista de derecha no calificado» y exigió que el presidente republicano del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el senador Bill Cassidy de Luisiana, celebre una audiencia de confirmación para él.