El alcalde de Chicago desafía el plan de Trump para combatir la inmigración en la ciudad

El alcalde de Chicago rechazó el sábado lo que llamó el plan “fuera de control” de la administración Trump de enviar agentes federales a la tercera ciudad más grande del país, lo que podría concretarse en unos días.

El Departamento de Policía de Chicago no podrá ayudar a las autoridades federales con la aplicación de las leyes de inmigración civil o con cualquier patrullaje relacionado, paradas de tráfico y puestos de control durante el aumento, según una orden ejecutiva firmada por el alcalde Brandon Johnson.

El alcalde ordenó a todos los departamentos de la ciudad proteger los derechos constitucionales de los residentes de Chicago “ante la posibilidad de una inminente inmigración militarizada o el despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal”.

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa sobre los agentes federales que presumiblemente «cumplen órdenes», Johnson respondió: «Sí, y yo no cumplo órdenes del gobierno federal».

Johnson también impidió que la policía de Chicago usara cubiertas faciales para ocultar sus identidades, como lo han hecho la mayoría de los oficiales federales de Inmigración y Control de Aduanas desde que la administración Trump tomó el control este año.

El aumento de tropas federales en Chicago podría comenzar tan pronto como el 5 de septiembre y durar unos 30 días, según dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes que no se han hecho públicos.

Los funcionarios describieron la ofensiva migratoria como parte de un esfuerzo más amplio para expandir la presencia de las fuerzas del orden federales en las principales ciudades gobernadas por los demócratas, como lo hizo este verano en Los Ángeles .

A diferencia de la reciente toma de control federal de la policía en Washington, DC, no se espera que la operación de Chicago dependa de la Guardia Nacional o el ejército y está centrada exclusivamente en la inmigración en lugar de ser considerada como parte de una amplia campaña contra el crimen , dijeron los funcionarios.

Chicago alberga una gran población inmigrante, y tanto la ciudad como el estado de Illinois cuentan con algunas de las normas más estrictas del país contra la cooperación con las medidas federales de control de inmigración. Esto ha puesto a la ciudad y al estado en conflicto con la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump .

La orden de Johnson se basa en la postura de larga data de la ciudad, que dice que ni los funcionarios de Chicago ni los de Illinois han buscado o sido consultados sobre la presencia federal y exige que Trump retire esos planes.

Johnson tuvo duras palabras para Trump durante su conferencia de prensa, acusando al presidente de “comportarse fuera de los límites de la Constitución” y buscar una presencia federal en las ciudades azules como represalia contra sus rivales políticos.

«Es imprudente y está fuera de control», dijo Johnson. «Es la mayor amenaza para nuestra democracia que hemos experimentado en la historia de nuestro país».

En respuesta, la Casa Blanca insistió en que la posible avalancha de agentes federales tenía como objetivo “tomar medidas enérgicas contra el crimen”.

«Si estos demócratas se centraran en combatir la delincuencia en sus propias ciudades en lugar de hacer maniobras publicitarias para criticar al presidente, sus comunidades serían mucho más seguras», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico el sábado.