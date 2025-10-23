Extienden bloqueo a Guardia en Chicago indefinidamente

Las tropas de la Guardia Nacional no serán desplegadas en el área de Chicago en el corto plazo a menos que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga porque un juez extendió el miércoles su orden de restricción temporal indefinidamente.

En otras partes del país, pasarán al menos días antes de que la Guardia pueda ser desplegada en Portland, Oregon, y los jueces de apelaciones federales están sopesando si cientos de miembros de la Guardia Nacional de California deben permanecer bajo control federal.

La iniciativa del presidente Donald Trump de enviar militares a ciudades gobernadas por los demócratas, a pesar de la feroz resistencia de alcaldes y gobernadores, ha desatado un torbellino de demandas y fallos judiciales superpuestos.

Esto es lo que debe saber sobre los esfuerzos legales para bloquear o desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades:

Juez evalúa a Guardia en Chicago mientras espera decisión de Corte Suprema

La jueza federal de distrito April Perry bloqueó el miércoles el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago hasta que el caso se resuelva en su tribunal o intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos. Perry ya había bloqueado el despliegue durante dos semanas mediante una orden de restricción temporal (TRO).

Los abogados que representan al gobierno federal dijeron que estarían de acuerdo en extender la orden, pero enfatizaron que continuarían presionando para obtener una orden de emergencia de la Corte Suprema que permita el despliegue.

“Cada día que esta orden de restricción temporal indebida permanece vigente impone un daño grave e irreparable al Ejecutivo”, escribió el Procurador General D. John Sauer en una presentación ante la Corte Suprema el martes.

Los abogados que representan a Chicago e Illinois han pedido a la Corte Suprema que continúe bloqueando el despliegue, calificándolo de “paso dramático”.

El despliegue de la Guardia Civil en Portland también está en el limbo

Un tribunal de apelaciones dijo el lunes que Trump podría tomar el mando de 200 tropas de la Guardia Nacional de Oregon, pero una orden judicial separada todavía le impide desplegarlas .

La jueza federal de distrito Karin Immergut, designada por Trump, emitió dos órdenes de restricción temporales a principios de este mes. Una le prohibió a Trump llamar a las tropas de Oregón para enviarlas a Portland. La otra le prohibió enviar a ningún miembro de la Guardia Nacional a Oregón después de que intentara evadir la primera orden desplegando tropas de California.

El Departamento de Justicia apeló la primera orden y, en un fallo de 2 a 1 el lunes, un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos se puso del lado de la administración.

Sin embargo, la segunda orden de Immergut sigue vigente, por lo que no se podrán desplegar tropas de inmediato. Immergut ha programado una audiencia para el viernes sobre la solicitud de la administración de derogar dicha orden. Mientras tanto, el estado solicita al Noveno Circuito que reconsidere el fallo del lunes.

La batalla legal en California llega al panel de apelaciones

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en Pasadena escuchó el miércoles argumentos relacionados con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles.

Un tribunal de distrito determinó que la administración violó la ley federal cuando envió tropas a Los Ángeles en junio después de las protestas por la represión migratoria de Trump.

El juez Charles Breyer le otorgó una victoria al gobernador de California, Gavin Newsom, el 13 de junio al ordenar que el estado recuperara el control de la Guardia Nacional. Sin embargo, en un fallo de emergencia, un panel de la corte de apelaciones falló a favor de la administración Trump, suspendiendo la decisión de Breyer y permitiendo que las tropas permanezcan en manos federales mientras se desarrolla la demanda.

El tribunal de apelaciones ahora está considerando si anular la orden de Breyer de junio.

El mismo panel de tres jueces también está manejando la apelación de la administración Trump del fallo de Breyer del 2 de septiembre, que encontró que el presidente violó la Ley Posse Comitatus , una ley de 1878 que prohíbe la aplicación militar de las leyes nacionales.

Grupos buscan detener el despliegue de la Guardia Civil en Washington D. C.

En Charleston, Virginia Occidental, se ha programado para el viernes una audiencia en un tribunal estatal en una demanda presentada por dos grupos que buscan bloquear el despliegue de la Guardia Nacional del estado en Washington, DC. Más de 300 miembros de la Guardia han estado en la capital de la nación apoyando la iniciativa de Trump desde fines de agosto.

Una audiencia separada en un tribunal federal se centra en una solicitud del Fiscal General del Distrito de Columbia, Brian Scwalb , para una orden judicial temporal para detener el despliegue de más de 2.000 guardias.

Cuarenta y cinco estados han presentado documentos en ese caso, 23 de ellos apoyando las acciones de la administración en DC y 22 apoyando la demanda del fiscal general.

Gobernadores republicanos de varios estados también enviaron unidades a Washington D. C. Aunque el período de emergencia terminó en septiembre, aún quedan más de 2200 soldados. Varios estados informaron a The Associated Press que traerían sus unidades a casa antes del 30 de noviembre, a menos que se prorrogue la medida.

Los demócratas demandan para detener el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis

En Tennessee, funcionarios electos demócratas presentaron una demanda el viernes pasado para detener el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis. Afirmaron que el gobernador republicano Bill Lee, a petición de Trump, violó la constitución estatal, que establece que la Guardia Nacional puede ser convocada durante una «rebelión o invasión», pero solo con la autorización de los legisladores estatales.

Desde su llegada el 10 de octubre , las tropas han estado patrullando el centro de Memphis, incluyendo las inmediaciones de la icónica Pirámide, con uniformes militares y chalecos de protección que dicen «policía militar», y armas enfundadas. Los guardias no tienen poder de arresto, según las autoridades.