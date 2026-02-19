EEUU deporta a México a madre y bebé de dos meses con problemas de salud

Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses, que luchaba con problemas respiratorios, junto a su familia, después de varios días de críticas por parte de la oposición demócrata a la detención de familias como esta en un centro de detención en Texas.

El legislador Joaquín Castro informó anoche que el bebé Juan Nicolás y su mamá fue transportado hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana de un año.

«Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz», escribió el congresista en su cuenta de la plataforma X. «Mi oficina y yo estamos centrados en encontrarlos y responsabilizar al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduana) por esta acción monstruosa».

El bebé había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis, según relató su madre a Castro.

El menor había estado «constantemente enfermo» en su paso por el centro de detención en Dilley (Texas) «vomitando y con problemas respiratorios».

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores y comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración a EFE.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.