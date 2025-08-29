EEUU aprueba venta de misiles a Ucrania por USD 825 millones

El gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles ERAM, diseñados para extender el alcance de ataque de los aviones de combate, así como el equipamiento relacionado, por 825 millones de dólares.

El Departamento de Estado dio luz verde a la transacción y la agencia estadounidense de cooperación para la seguridad de la defensa (DSCA), dependiente del Pentágono, notificó al Congreso, que aún debe aprobarla.

Durante la presidencia del antecesor del presidente Donald Trump, el demócrata Joe Biden, Washington se comprometió a proporcionar más de 65.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

Pero Trump, escéptico sobre la asistencia a Kiev, ha presionado, en cambio, para que Europa desempeñe un papel más importante en la financiación de más ayuda militar.

Kiev realizará la compra con financiación de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, y una garantía de préstamo de Estados Unidos, según informó la DSCA en un comunicado.

«Esta propuesta de venta mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, equipándola mejor para llevar a cabo misiones de autodefensa y seguridad regional», dijo la DSCA.

Además, «apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza impulsora de la estabilidad política y el progreso económico en Europa», añadió.