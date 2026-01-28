Moore, apoya los cambios en la redistribución de distritos del Congreso a mediados de la década.

La Cámara de Delegados de Maryland podría votar esta semana sobre un proyecto de ley que agregaría una pregunta electoral este otoño preguntando a los votantes si se deberían usar nuevos mapas de distritos del Congreso en 2028 y 2030.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, testificó en apoyo del Proyecto de Ley 488 de la Cámara de Representantes el martes durante una audiencia del Comité de Reglas y Nominaciones Ejecutivas de la Cámara el martes en Annapolis.

«Es imperativo que Maryland haga su parte para garantizar que el Congreso pueda funcionar como un control significativo sobre los excesos del ejecutivo», dijo Moore en un comunicado de prensa que detalla su testimonio .

Moore se refería al hecho de que había designado una Comisión Asesora de Redistribución de Distritos de Maryland en noviembre de 2025 en respuesta a la decisión de la administración Trump de convencer a los legisladores republicanos en varios estados, incluidos Texas, Carolina del Norte y Missouri, de volver a trazar sus líneas de distritos a mediados de la década y posicionar a los republicanos para ganar escaños en las críticas elecciones de mitad de período de este noviembre.

Tradicionalmente, los distritos del Congreso se rediseñan cada 10 años después de que el Censo de EE. UU. realiza su recuento de habitantes del país, analiza las tendencias de población y determina qué estados han ganado residentes y cuáles han perdido población.

Maryland previamente rediseñó sus mapas en 2022, luego del Censo de 2020.

Maryland tiene una ventaja demócrata

Maryland cuenta con ocho distritos congresionales con una ventaja demócrata de siete a uno. Los nuevos mapas propuestos, elaborados por la comisión asesora de Moore, modifican significativamente los límites del 1.er Distrito, ahora en manos del republicano Andy Harris, lo que podría favorecer a los demócratas.

El 1.er Distrito se rediseñaría para expandirlo a través de la Bahía de Chesapeake, incluyendo partes de bastiones demócratas en los condados de Anne Arundel y Howard. El nuevo mapa también modificaría varios otros distritos que aún favorecerían a los demócratas.

El gobernador Moore testificó que la Comisión Asesora de Redistribución de Distritos de Maryland votó la semana pasada para recomendar los nuevos mapas de distritos, y que el estado posiblemente esté tomando esta medida de mala gana.

“Porque, no se equivoquen, lo que el presidente de Estados Unidos está haciendo ahora mismo es segregación racial política. Y no se me escapa que soy el único gobernador negro de este país y solo el tercer gobernador negro electo en la historia de esta nación”, dijo.

“Donald Trump, J.D. Vance y sus aliados en los estados que él sugirió están haciendo todo lo posible para silenciar las voces e intentar eliminar el liderazgo negro —el liderazgo electo— en todo el país. Así que no, no me quedaré de brazos cruzados”, declaró el gobernador.

Según el Instituto de Información Legal , la segregación residencial se define como “una práctica discriminatoria que consiste en la negación sistemática de servicios, como hipotecas, préstamos de seguros y otros servicios financieros, a residentes de ciertas áreas, en función de su raza o etnia”.

Las acciones de redistribución de distritos de Trump son «injustas»

Moore dijo a los legisladores durante su breve testimonio que la decisión de la administración Trump de redefinir los límites de los distritos era injusta y que hubiera preferido que los mapas existentes del Congreso permanecieran vigentes durante otros cinco o seis años.

“Si ahora mismo hubiera una conversación nacional sobre mapas justos en todo el país, Maryland sería parte de ella”, afirmó.

Los republicanos de Maryland se oponen unánimemente a la propuesta de Moore. La votación en la Cámara de Delegados podría tener lugar esta semana. La medida también debe ser aprobada por el Senado estatal y luego por los votantes en noviembre.

Hasta el momento, los republicanos ganaron nueve escaños potenciales más en el Congreso a nivel nacional, y los demócratas ganaron seis, según The Associated Press.

Los miembros de la comisión de redistribución de distritos incluyen a la senadora estadounidense Angela Alsobrooks, quien se desempeña como presidenta, el presidente del Senado Bill Ferguson, el presidente de la Cámara de Representantes, el alcalde de Cumberland Raymond Morriss y el ex fiscal general Brian Frosh.

“En un momento en que otros estados se están moviendo agresivamente para rediseñar los mapas, y cuando las protecciones fundamentales del derecho al voto enfrentan renovadas amenazas, Maryland tiene la responsabilidad de liderar con urgencia”, dijo el senador Alsobrooks en una declaración la semana pasada después de que la comisión votara para recomendar un nuevo mapa.