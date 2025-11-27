Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en una emboscada cerca de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron desplegados en la capital del país fueron baleados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca en un descarado acto de violencia que el alcalde describió como un ataque selectivo.

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijeron que los miembros de la Guardia fueron hospitalizados en estado crítico.

El tiroteo se produjo mientras la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades de todo el país ha sido un tema polémico durante meses, alimentando peleas judiciales y un debate de políticas públicas más amplio sobre el uso del ejército por parte de la administración Trump para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de delincuencia fuera de control.

Jeffrey Carroll, subjefe ejecutivo de la policía de Washington D. C., declaró que los investigadores desconocían el motivo del ataque. Carroll indicó que el agresor «apareció en la esquina» e inmediatamente comenzó a disparar contra los soldados, citando un video revisado por los investigadores.

“Este fue un tiroteo selectivo”, dijo Bowser.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo inicialmente que las tropas habían muerto, pero luego se retractó de su declaración y dijo que su oficina estaba «recibiendo informes contradictorios» sobre su condición.

Un sospechoso que estaba bajo custodia también recibió un disparo y tenía heridas que no se cree que pongan en peligro su vida, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

De los equipos de Estándares y Libro de Estilo de AP: AP utiliza fuentes anónimas para proporcionar información para esta historia. Haga clic aquí para escuchar a la jefa de la oficina de Washington, Anna Johnson, explicar la política de AP sobre el uso de fuentes anónimas.

Tras el tiroteo, la administración Trump ordenó rápidamente el envío de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el presidente Donald Trump le pidió que enviara tropas adicionales.

Casi 2.200 soldados están asignados actualmente a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

Las tropas retuvieron al tirador

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca, cerca de una estación de metro.

Después de escuchar los disparos, otras tropas en el área corrieron y sujetaron al tirador después de que le dispararon, dijo Carroll.

«Parece ser un hombre armado solitario que levantó un arma de fuego y tendió una emboscada a estos miembros de la Guardia Nacional», dijo Carroll, y agregó que no estaba claro si uno de los miembros de la Guardia o un agente del orden público disparó al sospechoso.

«En este momento, no tenemos otros sospechosos», dijo Carroll en una conferencia de prensa.

Al menos uno de los miembros de la Guardia intercambió disparos con el tirador, dijo otro funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Un video en las redes sociales compartido inmediatamente después mostró a los socorristas realizando RCP a uno de los soldados y tratando al otro en una acera cubierta de vidrio.

Testigos vieron a gente huyendo

Stacy Walters dijo que estaba en un coche cerca del lugar de los hechos cuando oyó dos disparos y vio gente corriendo. Casi al instante, las fuerzas del orden acudieron en masa a la zona. «Es un día precioso. ¿Quién haría esto? ¿Y nos estamos preparando para las fiestas?»

Emma McDonald, quien salió de una estación de metro justo después de los disparos, dijo que ella y un amigo buscaron refugio en un café. McDonald declaró a la AP que minutos después vio a los servicios de emergencia rodando una camilla con un miembro de la Guardia Nacional cuya cabeza estaba cubierta de sangre.

Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en Washington en agosto. La semana pasada, unos 160 de ellos se ofrecieron como voluntarios para extender su despliegue hasta finales de año, mientras que el resto regresó a Virginia Occidental hace poco más de una semana.

La policía acordonó el lugar, donde las luces de los bomberos y de los vehículos policiales destellaron y las palas de los helicópteros sobrevolaron el lugar. Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se encontraban en el lugar, mientras que tropas de la Guardia Nacional vigilaban las inmediaciones. Al menos un helicóptero aterrizó en el National Mall.

Trump promete que el tirador pagará

Trump, quien estuvo en Florida para el Día de Acción de Gracias, advirtió en un comunicado en las redes sociales que el “animal” que disparó a los miembros de la guardia “pagará un precio muy alto”.

“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Son personas verdaderamente extraordinarias”, escribió Trump en Truth Social. “Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”

En Fort Campbell, Kentucky, el vicepresidente J.D. Vance instó a «todas las personas de fe» a orar por los dos guardias. Advirtió que aún se desconocen muchos detalles, incluido el motivo del tiroteo.

«Creo que es un sombrío recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, en la reserva o en la Guardia Nacional, nuestros soldados son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América», dijo Vance mientras pronunciaba un mensaje de Acción de Gracias a las tropas.

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden durante 21 días para permitir que la administración Trump tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar la decisión.

Los miembros de la Guardia han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en puestos de control en carreteras y han sido asignados para recoger basura y proteger eventos deportivos.